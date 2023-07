Tráiler de la temporada 2 de Loki: el tiempo se acaba para el Dios del Engaño

Loki season 2 could spare Marvel more TV show-related blushes

Se ha lanzado el primer tráiler oficial de la segunda temporada de Loki, y parece que Marvel podrá contar con la exitosa serie para dar a su división de televisión una inyección de moral muy necesaria.

El teaser, que puedes ver a continuación, está compuesto en gran parte por metraje que componía el tráiler mostrado en exclusiva durante la presentación de Marvel en la D23 Expo 2022. Y, después de que Invasión Secreta (la primera serie de televisión de Marvel del 2023) fuera destrozada por los fans y la crítica durante su reciente emisión de seis episodios, la filial de Disney espera que la segunda temporada de Loki pueda hacerles volver al buen camino.

Por suerte, a juzgar por el tráiler de dos minutos y medio, parece que el hermano de Thor tiene buenas cartas.

Además de su primer teaser, la segunda temporada de Loki tiene una breve sinopsis de la trama, que detalla lo que podemos esperar cuando regrese a Disney+ el 6 de octubre.

"La segunda temporada de Loki se reanuda tras el impactante final de temporada, cuando Loki se encuentra en una batalla por el alma de la Autoridad de Variación Temporal", se lee. "Junto con Moebius, Hunter B-15, y un equipo de personajes nuevos y que regresan, Loki navega por un multiverso en constante expansión y cada vez más peligroso en busca de Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes, y la verdad de lo que significa poseer libre albedrío y un propósito glorioso".

En la segunda temporada de Loki, Tom Hiddleston vuelve a encarnar al dios embaucador favorito de todos, mientras continúa navegando por el multiverso de Marvel. El agente Moebius de Owen Wilson, Revonna Renslayer de Gugu Mbatha-Raw, Sylvie de Sophia Di Martino, Hunter B-15 de Wunmi Mosaku y Miss Minutes de Tara Strong también regresan para la próxima entrega de la serie.

Jonathan Majors (Creed 3, Ant-Man y la Avispa: Quantumanía), que apareció en el último episodio de la primera temporada, también interpretará un papel secundario como Victor Timely, una variante multiversal del nuevo gran villano del UCM, Kang el Conquistador. El ganador del Oscar Ke Quy Huan (Everything Everywhere All at Once), Kate Dickie (Game of Thrones) y Rafael Casal (Blindspotting) también han confirmado su participación.

Un recordatorio oportuno de lo que está en juego

Jonathan Majors, que interpreta a Kang en el UCM, será juzgado en agosto (Image credit: Marvel Studios)

Por supuesto, el éxito potencial de la segunda temporada de Loki dependerá en parte de cómo reaccione el público al gran papel secundario de Majors en la Fase 5 de la serie de televisión de Marvel.

Majors fue elegido para interpretar al próximo gran villano del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), Kang, a finales del 2020. Desde entonces ha interpretado a Kang en Ant-Man 3 y a una de sus variantes, llamada El Que Permanece, en el final de la primera temporada de Loki.

Sin embargo, antes de que Majors aparezca como Victor Timely (otra variante multiversal de Kang) en la temporada 2 de Loki, el actor deberá ir a juicio en agosto por cargos de agresión y acoso, tras ser arrestado por un incidente doméstico en marzo.

Si Majors es declarado culpable de uno o más de los cargos que se le imputan, podría afectar significativamente a la audiencia de la segunda temporada de Loki.

Habrá fans que se sientan incómodos viendo a Major desempeñar un papel destacado en la próxima entrega de la serie, independientemente del resultado del juicio. Pero, si Majors no es absuelto de las acusaciones que se le imputan, algunos fans del UCM podrían protestar contra su participación simplemente decidiendo no ver la serie. Dado que la primera temporada de Loki es la serie de Disney+ más popular de Marvel hasta la fecha, eso supondría un duro golpe para un estudio que ya ha tenido recepciones dispares con la Fase 4 y la Fase 5 del UCM. Marvel tendría que considerar seriamente el futuro de Majors en el UCM, o incluso sustituirlo, si es declarado culpable.

Las apuestas, por tanto, no podrían ser más altas para Marvel antes del lanzamiento de la segunda temporada de Loki. Si Majors es absuelto, Marvel puede respirar aliviada y centrarse en la segunda temporada de una de las mejores series de Disney+. Cualquier otro resultado, independientemente de su gravedad, sería un duro golpe para el estudio en su búsqueda de otro éxito para el 2023 que acompañe a Guardianes de la Galaxia 3, que finalmente se estrena en Disney Plus el 2 de agosto.

