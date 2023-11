The Boys tendrá otro spin-off, y la estrella principal de Star Wars: Andor podría estar involucrada

Amazon Studios está desarrollando otro spin-off televisivo de su popular serie de superhéroes The Boys.

Según Variety, la división de entretenimiento del gigante del comercio electrónico ha estado desarrollando otro proyecto paralelo dentro del universo de The Boys durante algún tiempo, y se cree que el próximo retoño potencial de la serie será una serie en español ambientada en México.

Como era de esperar, los detalles se mantienen bajo llave, pero las fuentes de Variety sugieren que Gareth Dunnet-Alcocer, que escribió la película criminalmente infravalorada del DCEU Blue Beetle, se ha unido para escribir los guiones. Eric Kripke, showrunner y productor ejecutivo de la serie principal de The Boys, también parece formar parte del equipo creativo del proyecto sin nombre de Prime Video.

Anímate, Billy, ¡al parecer vamos a tener otro spin-off de The Boys! (Image credit: Prime Video)

Sin embargo, la noticia más interesante sobre el spin-off en español de The Boys es quién más se rumorea que está involucrado. Variety afirma que Diego Luna, de Andor, y Gael García Bernal, de Hombre lobo de noche, amigos desde hace mucho tiempo y fundadores de la productora mexicana La Corriente del Golfo, también están en conversaciones para participar como productores ejecutivos.

Sin embargo, su participación podría no limitarse a eso. En un informe separado, Deadline dice que Luna y Bernal podrían protagonizar la serie, aunque se espera que los actores de Star Wars y Marvel sólo tengan papeles secundarios. Fuentes cercanas al proyecto también han dicho a Deadline que Amazon aún no ha enviado convocatorias de casting para el spin-off, por lo que no está claro si el dúo aparecerá en papeles ante las cámaras.

TechRadar se ha puesto en contacto con Amazon para que haga comentarios, pero no ha recibido respuesta en el momento de la publicación.

Una expansión universal diabólicamente grande

Gen V es uno de los dos grandes spin-offs ambientados en el universo de The Boys que ya se han estrenado (Image credit: Brooke Palmer/Prime Video)

Si el informe es cierto, la expansión del universo televisivo de The Boys será música para los oídos de los fans de todo el mundo, especialmente porque es una de las mejores series de Prime Video de todos los tiempos.

Amazon ya ha lanzado dos spin-offs ambientados en el mundo de The Boys, con la serie antológica animada The Boys: Presents Diabolical y la serie de acción real Gen V, que llegarán en marzo de 2022 y septiembre de 2023, respectivamente. Ambas fueron recibidas positivamente tanto por los fans como por la crítica, así que no es una gran sorpresa saber que Amazon quiere ampliar su versión de la querida serie de cómics de Garth Ennis y Darick Robertson. Dada la confianza que Amazon y los fans de The Boys tienen en la serie principal y sus spin-offs, más proyectos serían sin duda bienvenidos.

Y aún hay más por venir de una de sus joyas de la corona televisiva. Amazon ha confirmado que la cuarta temporada de The Boys se estrenará en 2024. Añade el hecho de que la segunda temporada de Gen V también está en marcha (lee nuestro artículo sobre el final de la primera temporada de Gen V para ver cómo se prepara la segunda temporada y la cuarta temporada de The Boys) y una de las franquicias de televisión más populares de Prime Video no se irá a ninguna parte.