iPhone 14 Plus: primeras impresiones del nuevo modelo de gran tamaño

El iPhone 14 Plus de Apple es un nuevo modelo de la gama muy bienvenido, que te da la opción de tener una pantalla grande en el modelo base del iPhone 14 sin arruinarte. Al igual que estándar, el iPhone 14 Plus sigue contando con notch, y ambos móviles son básicamente idénticos, con la excepción del tamaño de la pantalla y la duración de la batería. Sea como sea, este modelo ofrece a los compradores la oportunidad de poder disfrutar de una pantalla grande, sin necesidad de gastarse todos sus ahorros en el iPhone 14 Pro Max, por lo que es un cambio muy bienvenido en la estrategia de Apple de los últimos años.

El iPhone 14 Plus, que Apple presentó el 7 de septiembre (opens in new tab), es un nuevo modelo respecto a los últimos años.

No obstante, no es la primera vez que Apple lanza un Plus: cuando la compañía lanzó el iPhone 6, fue la primera vez que presentó también una variante de pantalla grande, el iPhone 6 Plus. Al igual que ese modelo de mayor tamaño, este nuevo iPhone 14 Plus es, en esencia, igual que el nuevo iPhone 14 (opens in new tab), pero en lugar de una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, cuenta con una de 6,7 pulgadas. Ahora bien, lo que no tiene son todas esas características adicionales que encontramos en el iPhone 14 Pro (opens in new tab) y 14 Pro Max (opens in new tab).

Sea como sea, en algún momento hace unos años, Apple decidió que sus teléfonos de pantalla grande fueran exclusivos de la gama Pro, forzando a la gente que quería una pantalla más grande a comprarse un modelo mucho más caro.

Pero eso ha cambiado este año, y con el iPhone 14 Plus podrás tener es pantalla grane que querías, sin tener que gastar mucho más que lo que te costará el iPhone 14 estándar.

(Image credit: Future)

iPhone 14 Plus: precio y disponibilidad

El iPhone 14 Plus te costará 150€ más que el modelo estándar, y a cambio, podrás tener una pantalla de 6,7 pulgadas (en vez de la de 6,1" del iPhone 14).

En otras palabras, el precio del iPhone 14 Plus parte de 1.159€ si optas por la variante con 128GB. También puedes optar por 256GB de almacenamiento por 1.289€ o por 512GB por 1.549€.

Ya puedes reservar el iPhone 14 Plus en la página web oficial de Apple (opens in new tab), aunque el móvil no se pondrá a la venta hasta el 7 de octubre. Cabe señalar que los otros tres modelos de la gama iPhone 14 ya están a la venta (desde el 16 de septiembre).

iPhone 14 Plus: diseño, materiales y pantalla

(Image credit: Future)

Al igual que el modelo estándar, el iPhone 14 Plus tiene un diseño casi idéntico que el del iPhone 13 (opens in new tab). También se parece mucho al iPhone 13 Pro Max (opens in new tab), pero solo en el tamaño, ya que los materiales del Pro son mejores. En el caso del iPhone 14 y el 14 Plus, tenemos marcos hechos de aluminio texturizado. También hay cristal en la parte trasera, que podría ser Gorilla Glass o no, y los colores disponibles son los mismos que los del modelo estándar, lo cual incluye ese nuevo tono púrpura.

La pantalla sigue protegida por la capa Ceramic Shield, igual que el año pasado.

El chasis es del mismo estilo que el del iPhone 14: una banda metálica plana que rodea el cristal, el botón de encendido/suspensión/Siri en un lado y el controlador de volumen en el otro.

Al tener el iPhone 14 Plus en nuestras manos, nos dimos cuenta de que, a pesar de su tamaño (160,8 mm x 78,1 mm x 7,8 mm) es mucho más ligero que el iPhone 13 Pro Max, que es de un tamaño muy similar. Efectivamente, resulta que el iPhone 14 Plus solo pesa 203 gramos (frente a los 240 gramos del Pro Max).

El nuevo modo Acción del iPhone 14 y 14 Plus te ayudará a conseguir vídeos mucho más estables aunque estés en movimiento. (Image credit: Future)

Resulta un poco extraño ver un iPhone tan grande con solo dos cámaras, pero ese es el caso, ya que el iPhone 14 Plus comparte el mismo módulo de cámaras que tiene el iPhone 14: dos lentes de 12MP; la principal y una ultra gran angular. En otras palabras, si quieres un teleobjetivo para hacer zoom óptico o más megapíxeles, tendrás que comprarte uno de los modelos Pro.

Por delante, encontramos el punto de venta más importante del iPhone 14 Plus, es decir, esa pantalla Super Retina XDR de 6,7 pulgadas, que tiene una resolución de 2778 x 1284 y 458ppp. Si bien esos son algunos píxeles más que los que tiene la pantalla del modelo estándar, en proporción, teniendo en cuenta el tamaño, lo cierto es que la densidad de píxeles (es decir, la nitidez) es prácticamente la misma. No encontrarás en los modelos básicos una tasa de refresco variable o la función de pantalla Always-On (o pantalla siempre encendida) que tienen los iPhone 14 Pro. Es una pena, ya que no se podrá aprovechar el ahorro de batería que aporta esta primera tecnología, ni disfrutar de la comodidad de la pantalla siempre encendida.

En la parte superior de la pantalla se encuentra el notch (igual que en los años anteriores), aunque parece un poco más pequeño en comparación con el del iPhone 14 (el 13), debido a esa pantalla más grande. El notch alberga los componentes TrueDepth para el Face ID y obviamente, la cámara selfie.

(Image credit: Future)

iPhone 14 Plus: cámaras y duración de la batería

Encontramos en la parte trasera del iPhone 14 Plus exactamente el mismo conjunto de dos cámaras que encontramos en el iPhone 14. La principal es una de 12MP y la ultra angular también es de 12MP. Por delante, la cámara selfie también es la misma en ambos modelos: una de 12MP que por primera vez en los iPhones, llega con enfoque automático.

Al igual que en el iPhone 14, la cámara principal del iPhone 14 Plus es una actualización de la de 12MP que tiene el iPhone 13. Tiene una apertura de ƒ/1.5 y su sensor es más grande, además de contar con píxeles también más grandes, de 1,9µm, lo que debería resultar en un mejor rendimiento en escenarios de poca luz (en realidad es el sensor principal que encontrábamos en el iPhone 13 Pro/13 Pro Max de 2021).

Aunque no pudimos probar el iPhone 14 Plus durante mucho tiempo, pudimos hacer algunas fotos con las cámaras traseras en la sede de Apple, y las imágenes se veían bien. Además, pudimos ver en acción el nuevo enfoque automático de la cámara frontal de 12MP, que sin dudas es un gran añadido para aquellos que hagan muchas fotos selfie o usen FaceTime a menudo.

Mientras que el nuevo iPhone 14 estándar ofrece una duración de batería de unas 20 horas, el iPhone 14 Plus, más grande, promete 26 horas de reproducción de vídeo. Eso es sin dudas otro motivo más por el que optar por este modelo más grande.

Dicho esto, tendremos que poner a prueba por nosotros mismos la duración de la batería del iPhone 14 Plus, ya que de momento solo nos podemos basar en lo que ha anunciado la compañía (que además no ha compartido las capacidades de dichas baterías).

(Image credit: Future)

Como veis, de momento estamos hablando de características muy similares a los iPhone 13. Sin embargo, hay algunas novedades de este año que sí que están disponibles también en el iPhone 14 Plus y el iPhone 14, y no solo en los Pro.

Ese es el caso de la detección de accidentes y la comunicación vía satélite para emergencias.

La detección de accidentes es básicamente lo que sugiere su nombre: los iPhone 14 son capaces de detectar si has tenido un choque con el coche y avisa automáticamente a los servicios de emergencias, y lo hace gracias a algunos nuevos (o mejorados) sensores y a un nuevo software.

La capacidad de comunicación por satélite utiliza las antenas del iPhone 14 Plus para conectarse a los satélites en órbita para situaciones de comunicación de emergencia (por ejemplo, si estás perdido en las montañas). Es útil en situaciones en las que no hay cobertura móvil.

Apple se ha esforzado por reducir el ancho de banda que requieren cosas como, por ejemplo, los mensajes de texto, para garantizar que puedan pasar por el diminuto conducto de un satélite. Habrá que estar en el exterior y tener una visión clara del cielo para utilizar el servicio, que empezará siendo gratuito y luego pasará a ser de pago, aunque de momento no se sabe cuánto costará ya que Apple no ha dado los detalles.

iPhone 14 Plus: rendimiento y software

(Image credit: Future)

Lamentablemente, el iPhone 14 Plus y el iPhone 14 equipan el chip A15 Bionic que es el que tenían los iPhone 13 del año pasado. No obstante, cabe señalar que es la versión que llevaban el iPhone 13 Pro y Pro Max (que cuenta con una GPU de 5 núcleos).

Si bien hasta ahora Apple incluía el mismo chip en todos los modelos de una misma gama, este año la compañía ha decidido trazar una marcada división entre los modelos básicos y los Pro, ya que los modelos superiores sí que cuentan con un chip nuevo. Esto significa que el rendimiento que ofrecen el iPhone 14 Plus y el iPhone 14 es inferior al de los Pro con su nuevo chip A16 Bionic.

Dicho esto, el A15 Bionic sigue siendo un chip excelente, pero claro, no es el mejor ni el más nuevo de entre los chips de Apple.

Hablando de software, al igual que toda la gama iPhone 14, el iPhone 14 Plus ejecuta iOS 16 (opens in new tab).

Nosotros llevamos unos meses usando ya la beta de iOS 16, y la verdad es que nos gusta mucho. No es que llegue con cambios radicales, pero sí que viene con mejoras y nuevas características útiles.

El mayor cambio en este sentido lo encontramos en la pantalla de bloqueo. Las fuentes más grandes, los widgets editables y la posibilidad de que tu imagen de fondo se solape con el reloj, como si se tratara de una capa superpuesta, es algo muy chulo, y todas estas cosas llevan a la plataforma a un nuevo nivel.

También hay nuevos textos editables (con límites), y modos de enfoque asignados a las pantallas de bloqueo individuales. Hay nuevos mapas y notificaciones más limpias. Apple ha conseguido que iOS 16 se vea como algo novedoso y fresco, pero que a la vez siga siendo totalmente reconocible.

La pantalla de 6,7 pulgadas del iPhone 14 Plus es un gran lienzo para esta nueva interfaz. Hay mucho espacio y las pantallas de bloqueo actualizadas, de manera especial, tienen un aspecto genial.

iPhone 14 Plus: primer veredicto

El iPhone 14 Plus de Apple es un teléfono grande, y razonablemente potente que te permitirá tener el nuevo iPhone 14 en un tamaño grande, sin que tengas que optar por el costoso iPhone 14 Pro Max (que parte de 1.469€). El iPhone 14 es, por lo tanto, una opción de compra muy interesante.

Y en esto difiere del iPhone 14, el cual es igualmente casi igual que el del año pasado, pero aun así es más caro. Y claro, no tiene el punto de venta del Plus, que al menos compensa las similitudes con ese tamaño más grande que no estaba disponible el año pasado a este precio.

Ahora bien, con solo dos cámaras en la parte trasera, sin zoom, sin pantalla siempre encendida y sin tasa de refresco variable, el iPhone 14 Plus dista bastante de los modelos iPhone 14 Pro y Pro Max. Además, a nivel estético también se nota, ya que tener el marco hecho de aluminio en vez de acero inoxidable como los Pro, es algo que se nota.

Pero una cosa no quita la otra, y con el precio que tiene, junto con la promesa de "la mejor duración de la batería jamás vista en un iPhone", podría situarse entre los mejores iPhones que existen en cuanto a relación calidad-precio.

Pronto publicaremos nuestro análisis en profundidad del iPhone 14 Plus; esperamos poder tenerlo justo antes de que el móvil salga a la venta el 7 de octubre.