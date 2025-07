¿Deberías comprar un Samsung Galaxy S25?

La serie Samsung Galaxy S25 se lanzó en enero, así que los modelos Galaxy S25, Galaxy S25+ y Galaxy S25 Ultra tienen ya casi 6 meses de antigüedad. En el mundo de los móviles, eso es tiempo más que suficiente para que las cosas cambien. Otros fabricantes han lanzado nuevos dispositivos y la próxima serie Galaxy S ya empieza a asomar en el horizonte.

¿Sigue siendo entonces una buena idea comprar un teléfono de la serie Samsung Galaxy S25? Depende de lo que estés buscando exactamente. A continuación te damos varias razones por las que merece (o no) la pena invertir en un Samsung Galaxy S25.

Cómpralo si lo que quieres sí o sí es un Samsung (que no sea plegable)

(Image credit: Blue Pixl Media)

Si eres fan de Samsung y quieres seguir siendo fiel a la marca, los Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra siguen siendo excelentes opciones. En cambio, no te recomendaríamos el extremadamente delgado Samsung Galaxy S25 Edge, ya que implica demasiadas concesiones, como una autonomía deficiente y la ausencia de una cámara teleobjetivo.

Es poco probable que el Samsung Galaxy S26 se lance antes de enero de 2026, y eso aún queda lejos. Mientras tanto, los únicos teléfonos Samsung que quizá podrían superarlos son los recién lanzados Samsung Galaxy Z Fold 7 y el Samsung Galaxy Z Flip 7. Sin embargo, ambos son teléfonos plegables, un formato que no interesa a todo el mundo.

Si un plegable no es lo tuyo, puedes comprar tranquilamente un Samsung Galaxy S25 o, si quieres lo mejor de lo mejor, un Samsung Galaxy S25 Ultra, ya que estos seguirán siendo de lo mejor del mercado de móviles durante los próximos meses.

No lo compres si estás pensando en un Google Pixel o un iPhone

(Image credit: Blue Pixl Media)

Como ya mencionamos, los Samsung Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7 acaban de llegar al mercado, tras su presentación el 9 de julio.

Sin embargo, estos nuevos plegables de Samsung no serán los únicos móviles interesantes que saldrán este año. Esperamos, por ejemplo, la serie Google Pixel 10 en agosto y la serie iPhone 17 en septiembre. Es posible que otras marcas también presenten nuevos modelos, pero estas son sin duda las dos grandes presentaciones de la segunda mitad de 2025.

Así que en los próximos meses llegarán bastantes alternativas interesantes. Y si puedes esperar aún un poco más, a principios de 2026 llegará, cómo no, el Samsung Galaxy S26.

Cómpralo si quieres conservar tu teléfono durante 7 años

(Image credit: Blue Pixl Media)

Los Samsung Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra son móviles muy potentes, repletos de funciones útiles, muchas de las cuales probablemente nunca llegarás a usar. Por eso no se quedarán obsoletos ni se volverán lentos a corto plazo, lo que también los convierte en una opción interesante para quienes juegan con el móvil. Sin embargo, para que un teléfono sea verdaderamente duradero, se necesita algo más que velocidad.

Por suerte, los modelos de la serie Galaxy S25 recibirá actualizaciones de Android durante 7 años. Eso los convierte, al menos sobre el papel, en dispositivos ideales para un uso prolongado. Además, están fabricados con materiales resistentes, como el último Gorilla Glass y, en el caso de los Galaxy S25 Ultra y S25 Edge, incluso con un marco de titanio. Si quieres un teléfono que te dure lo máximo posible y con la versión más reciente del sistema, el Samsung Galaxy S25 es, sin duda, una buena elección a largo plazo.

No lo compres si quieres un móvil pequeño con buenas cámaras

(Image credit: Future / Chris Hall)

No se puede negar que el Samsung Galaxy S25 Ultra tiene cámaras muy potentes, tanto para fotos como para vídeo. Por desgracia, no podemos decir lo mismo del Samsung Galaxy S25 y del Galaxy S25+. Este dúo lleva ya años con las mismas tres cámaras, mientras que la versión Ultra sí recibe un sistema de cámaras algo mejor cada año. Así que, si quieres las mejores cámaras, tienes que optar directamente por el modelo más caro y más grande.

No todo el mundo quiere usar un teléfono enorme como el Galaxy S25 Ultra. Samsung te obliga a tomar la siguiente decisión: un teléfono grande con las mejores cámaras o un teléfono pequeño con cámaras medias. Google y Apple, en cambio, no hacen eso. El pequeño Google Pixel 9 Pro tiene las mismas cámaras que el grande Google Pixel 9 Pro XL, y lo mismo ocurre con el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max.

Aunque todavía es muy pronto para rumores y filtraciones sobre la serie Samsung Galaxy S26, hay una cosa que ha quedado muy clara en los últimos años, y es que mientras que Apple y Google también ofrecen sus mejores cámaras en móviles compactos, las mejores cámaras de Samsung están siempre exclusivamente en el modelo Ultra.

No decimos que las del modelo estándar y el Plus sean malas, simplemente que no son las mejores.

Cómpralo si quieres un teléfono decente ahora mismo

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Al final, ahora mismo nunca es realmente un error comprar un Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ o Galaxy S25 Ultra. Salvo que estés esperando un modelo concreto o una función que no esté presente en la serie Samsung Galaxy S25, hay pocas razones para no elegir uno de estos dispositivos si buscas un nuevo móvil (de gama alta).

De hecho, el hecho de que el Samsung Galaxy S25 ya no sea completamente nuevo puede jugar a tu favor, ya que eso significa que cada vez es más habitual encontrar estos teléfonos en oferta.