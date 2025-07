5 cosas que esperamos ver en el Samsung Galaxy S26

La serie Samsung Galaxy S25 ya lleva varios meses en el mercado y, aunque todos los modelos siguen siendo unos de los mejores móviles de 2025, lo cierto es que en especial el modelo Galaxy S25 estándar no supuso una gran mejora respecto a su predecesor, el Samsung Galaxy S24.

Desde hace ya varios años consideramos que las mejoras para el modelo estándar de la gama insignia de Samsung son bastante moderadas, aunque la serie Galaxy S24 sí introdujo funciones de Galaxy AI y un soporte de software más prolongado. Sin embargo, ahora queremos ver más novedades que solo algo de software nuevo y quizás un pequeño cambio de diseño.

A continuación, te presentamos cinco cosas que nos gustaría ver en el Samsung Galaxy S26, porque al fin y al cabo, ¿cómo recomendar su compra, si el modelo predecesor es casi igual y puedes comprarlo por menos dinero?

1. Que suba a los 16GB de RAM

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Está claro que Samsung quiere apostar fuerte por la inteligencia artificial (Galaxy AI). Para poder seguir el ritmo de los avances en este campo y ejecutar la mayor parte posible directamente en el dispositivo, es importante contar con suficiente memoria RAM. Los 12GB que ofrece la Galaxy S25 no están nada mal, pero si Samsung quiere competir con modelos como el Google Pixel 9 Pro y Pixel 9 Pro XL, algo de RAM extra sin duda vendría bien.

Incluso Apple parece querer mejorar sus próximos dispositivos con más RAM (aunque por ahora solo se habla de una actualización a 12GB de RAM). Por supuesto, para las funciones de IA se necesita más que solo RAM, pero el Galaxy S26 seguramente contará con un nuevo chip más potente y, en este sentido, estos procesadores móviles son tan potentes que difícilmente serán un cuello de botella.

Actualmente, todos los modelos Galaxy S25 tienen 12GB de RAM, por lo que la actualización más lógica sería ofrecer 16GB de RAM. Claro que siempre existe la posibilidad de que solo el modelo Ultra reciba más RAM, pero hasta ahora Samsung parece querer ofrecer la misma experiencia Galaxy AI en todos sus modelos flagship.

También está la opción de lanzar un modelo más caro con más RAM (y almacenamiento), tal y como han hecho con el Galaxy Z Fold 7, pero en ese caso Samsung no sabrá de antemano cuántas personas comprarán ese modelo, y tal vez no tenga mucho sentido concentrar la RAM extra para mejorar procesos de IA solo en esos dispositivos.

2. Cámaras mejoradas

(Image credit: Blue Pixl Media)

El Samsung Galaxy S25 no tiene malas cámaras, pero ya se sienten realmente anticuadas. Siempre se puede optimizar mucho a nivel de software, pero llega un momento en que te topas con las limitaciones de este hardware más antiguo. En el modelo más reciente tienes exactamente las mismas cámaras que en los modelos de las dos generaciones anteriores: una cámara principal de 50MP, ultra gran angular de 12MP, teleobjetivo de 10MP con zoom 3x y cámara frontal de 12MP.

El modelo Ultra de la serie S de Samsung suele recibir actualizaciones con más frecuencia, ya que es el "móvil con mejores cámaras" de Samsung, pero el modelo básico de la gama alta generalmente no recibe tanta atención. Este modelo ya no tiene las mejores cámaras dentro de su rango de precio.

Las mejoras y funciones de IA son muy interesantes y útiles, pero ya nos gustaría ver también sensores mejorados en el Galaxy S26. ¿No podría al menos llegar algún sensor renovado de un modelo Ultra antiguo al modelo estándar S26?

3. Una batería de mayor capacidad

(Image credit: Philip Berne / Future)

Empecemos diciendo que la Samsung Galaxy S25 ofrece una excelente duración de batería para su tamaño y en comparación con los modelos insignia similares de Apple y Google (el iPhone 16 y el Pixel 9). Esto se debe en gran parte a la eficiencia de su chip Snapdragon 8 Elite y a otras optimizaciones de batería a nivel de software.

La capacidad de la batería del modelo estándar de la serie S aumentó ligeramente con el Galaxy S24, pero de forma muy mínima. No queremos que Samsung aumente el tamaño del Galaxy S26 para meter una batería mayor, pero viendo cuánto han avanzado especialmente las marcas chinas en capacidad de batería sin hacer sus teléfonos mucho más grandes o gruesos, creemos que Samsung debería prestar un poco más de atención a este aspecto.

Como ya dijimos, la duración de batería del Galaxy S25 es buena, pero una duración aún más larga siempre es bienvenida, especialmente a medida que el dispositivo envejece y se vuelve menos eficiente. Si Samsung logra esto solo con un chip más eficiente y optimizaciones de software, perfecto, pero ¿por qué no combinar software y hardware?

4. Velocidad de carga más rápida

(Image credit: Philip Berne / Future)

Además de una batería más grande, nos gustaría ver una mejora en la velocidad de carga. En 2025 ya no se justifica que un móvil de gama alta ofrezca solo carga "rápida" de 25W. Es ridículo. Entendemos que la velocidad de carga es una de las características con las que Samsung ha querido diferenciar su modelo Ultra más caro (y también su modelo Plus más adelante) respecto al modelo básico, pero eso no impide que la Galaxy S26 reciba una mejora en este aspecto. De hecho, la velocidad de carga de 45W también debería mejorarse para el próximo Galaxy S26 Ultra.

En cuanto a velocidad de carga, Samsung está bastante por detrás de muchos competidores, al igual que Google y Apple. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la salud de la batería, ya que la carga rápida puede afectar algo a su vida útil, pero sería muy bueno poder cargar un dispositivo que cuesta casi 1.000€ más rápido que algunos teléfonos de gama media de otras marcas.

Afortunadamente, parece que Samsung ha reconocido esta necesidad de mejora, porque este año hemos visto que los modelos más económicos Galaxy A36 y Galaxy A56 ya cuentan con soporte para carga rápida de 45W. Por eso, es más raro todavía que el Galaxy S25 estándar, lanzado en enero, no tuviera esta función, pero al menos ya hay progreso. Quizás no debamos esperar una carga rápida de 100W por parte de Samsung, pero una carga rápida de 45W sería un buen comienzo para el Galaxy S26. Claro que no diríamos que no a una velocidad aún mayor.

5. Imanes integrados para soporte completo de Qi2

(Image credit: Apple)

Terminamos con otra mejora relacionada con la batería. Nos gustaría ver en la Galaxy S26 soporte completo para el protocolo de carga inalámbrica Qi2. Y para ello, no basta solo con compatibilidad con las velocidades de carga inalámbrica que ofrecen los cargadores Qi2, sino que también tiene que haber imanes integrados para una experiencia tipo MagSafe en Android.

Samsung no tiene que copiar todo de Apple, pero el MagSafe es realmente muy práctico. Los modelos más recientes de Samsung ya son "compatibles con Qi2", por lo que funcionan con cargadores Qi2, pero no tienen imanes integrados. Por eso, los accesorios Qi2 y MagSafe no se conectan magnéticamente directos a los Galaxy S25, sino que se requiere una funda con imanes incorporados.

Otros fabricantes Android, como OnePlus, han dado pasos similares, y ya es bueno que esta opción exista y se pueda aprovechar realmente la velocidad Qi2. Sin embargo, la compatibilidad completa, con imanes integrados, es una mejora que nos gustaría ver el año que viene.