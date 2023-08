Porfa, Apple, no le hagas esto al iPhone 15

Corre el año 2023 y los rumores de que el iPhone 15 estándar y el iPhone 15 Plus seguirán con una pantalla de 60Hz me quitan el sueño.

Si este rumor se hace realidad, me sentiré enormemente decepcionado con el iPhone 15 y con Apple en general. Ya me molestó bastante que el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus no adoptaran al menos una frecuencia de refresco de 90 Hz para sus respectivas pantallas OLED. Pero si Apple lanza otra generación de iPhones con pantallas que solo se refrescan a 60Hz, puede que acabe cuestionándome lo que echan en el agua en Cupertino.

Y es que muchos de los mejores teléfonos Android tienen pantallas que se actualizan al menos a 90Hz, con otras que alcanzan los 120Hz cuando es necesario y bajan a 1Hz cuando muestran contenido estático gracias a sus paneles LTPO. Apple ha utilizado esta tecnología en el iPhone 13 Pro y el iPhone 14 Pro, y seguramente hará lo mismo con el iPhone 15 Pro.

Hercios a la altura

Como alguien a quien le encanta la pantalla Super Retina XDR con frecuencia de refresco ProMotion de 120Hz de su iPhone 13Pro, soy un gran defensor de esta tecnología en todos los teléfonos, por no hablar de los buques insignia más caros. No sólo es todo más suave y ágil de usar, sino que también encuentro que la pantalla es más fácil para mis ojos y el uso de la tecnología LTPO puede ayudar a mitigar el consumo de energía de las pantallas de alta frecuencia de refresco.

Claro, la gente acostumbrada a pantallas de 60Hz probablemente no piense que necesita una de 90Hz o 120Hz. Pero una vez que ven una en el cristal, es muy difícil volver atrás.

Creo que a mí me resultaría glacialmente lento utilizar un teléfono con una pantalla de 60Hz y calculo que no pasaría mucho tiempo antes de que se acabara mi paciencia y arrojara dicho móvil por la ventana más cercana. Sí, de vez en cuando se me va la olla con la tecnología.

Una pantalla decepcionante

Así que la idea de que Apple pueda equipar dos de sus teléfonos insignia con una pantalla de 60 Hz me inquieta un poco. Y realmente no creo que 60Hz sea aceptable en 2023 para todos los móviles, excepto los más baratos.

Mi gran queja aquí es que Apple ha sido, y todavía puede ser, un abanderado de lo mejor en el mundo de la tecnología. Aunque Samsung fabrique las pantallas del iPhone, la compañía de Cupertino podría utilizar su enorme alcance e influencia para ayudar a que los paneles LTPO de 120Hz sean más asequibles para que otros los adopten, y así impulsar la innovación de las pantallas mientras los fabricantes de teléfonos miran hacia el próximo gran avance de las pantallas de móviles.

Pero mantener los iPhones estándar con pantallas de 60Hz podría frenar esta innovación. Como fan de las nuevas tecnologías, me resulta muy frustrante.

Es posible que Apple utilice el iPhone 15 como medio para incorporar la Dynamic Island y una cámara de 48MP a todos sus teléfonos principales. Pero la 'Isla' sigue siendo algo limitada en su uso (todavía tengo que ver a alguien realmente hacer un uso adecuado de ésta) y una cámara mejorada es simplemente bien. Los iPhones han sido durante mucho tiempo algunos de los mejores teléfonos con cámara, y no estoy buscando hacer fotos que sean sólo un poquito mejores que las que se pueden hacer hoy en día con los teléfonos de Apple.

Ahora bien, un cambio a una pantalla ProMotion adecuada en un iPhone que no se pase mucho de los 1.000€... bueno, eso sería interesante. Pero no parece que vaya a ocurrir, así que preveo que pasará otro año en el que seguiré rechazando el iPhone 15 y, aunque me pese en la conciencia, me sentiré atraído por el iPhone 15 Pro o el iPhone 15 Pro Max, que son más caros.