Me compré un iPhone 14 el año pasado, y ahora me siento como un idiota

No soy una persona que se compre habitualmente el último iPhone. Por lo general, lo actualizo cuando se renueva mi contrato de telefonía móvil, es decir, una vez cada dos o tres años. Utilicé un iPhone 5 durante casi todo el instituto y luego me llevé un iPhone 8 a la universidad. Justo antes de graduarme, compré un iPhone 11 y lo usé cómodamente hasta diciembre del año pasado, cuando me lancé a por el modelo base de Apple del 2022, el iPhone 14.

No me precipité en la compra. Me ocupo de una parte de la cobertura de TechRadar sobre los iPhones, por lo que era muy consciente de que el iPhone 14 aportaba muy pocas mejoras con respecto al iPhone 13, especialmente si se comparaba con el excelente iPhone 14 Pro. En realidad, solo quería un iPhone capaz y sin complicaciones que me durara los próximos dos años.

Durante los últimos 10 meses, me he sentido bastante bien con mi iPhone 14: por pocas especificaciones que tenga, su diseño es genial, las cámaras están perfectamente bien y el chipset A15 Bionic de Apple es lo suficientemente rápido para mi tipo de uso.

Pero ahora ha llegado el iPhone 15 y me siento como un idiota.

En pocas palabras, el último modelo estándar de Apple representa la mayor actualización generacional en años, ofreciendo mucho más teléfono por su precio de salida de 959€ que el iPhone 14.

El iPhone 15 de Apple (arriba) parece mucho más premium que el iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Encontrarás un desglose completo de las diferencias entre el iPhone 15 y el iPhone 14 en nuestra comparativa iPhone 15 vs iPhone 14, pero aquí destacaré algunas de las distinciones clave.

Para empezar, el iPhone 15 ofrece un diseño más cómodo para la palma de la mano que su predecesor. Sus bordes ligeramente curvados se sitúan en un punto intermedio entre el iPhone 11 y el iPhone 14, mientras que la incorporación de la Dynamic Island de Apple (una función exclusiva del iPhone 14 Pro y 14 Pro Max) convierte al iPhone 15 en un dispositivo de aspecto más premium.

Luego están las mejoras tecnológicas. Aunque, como ya he mencionado, el chip A15 Bionic del iPhone 14 es suficientemente rápido para mí, el iPhone 15 utiliza el chip A16 Bionic del iPhone 14 Pro, que es notablemente más potente.

The iPhone 15's camera array has been upgraded significantly (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En cuanto a la cámara, esta fuente de energía más potente aporta un procesamiento del color más preciso y consistente al iPhone 15, y este último teléfono también cuenta con una configuración de cámara muy superior a la del iPhone 14. El nuevo iPhone tiene una lente principal de 48 megapíxeles y una lente ultra gran angular de 12 megapíxeles, mientras que el iPhone 14 utiliza la misma configuración dual de 12 megapíxeles que el iPhone 13.

Otras mejoras del iPhone 15 incluyen un mejor brillo máximo (2000 nits frente a 1200 nits) y un puerto USB-C, que convierte al último iPhone estándar de Apple en un teléfono mucho más versátil a la hora de cargarlo.

En otras palabras: el iPhone 15 mejora al iPhone 14 en lo que importa. Y todo por el mismo precio de salida de 799 dólares / 849 libras / 1.339 dólares australianos. Para ser honesto, el iPhone 15 es tan bueno que hace que el iPhone 14 parezca uno de los peores lanzamientos de iPhone en años - y estoy considerando seriamente romper mi ciclo de actualización habitual para pagar mi error.