Los fotógrafos deberían saltarse el iPhone 15, si estos rumores del iPhone 16 Pro son ciertos

Al igual que muchos propietarios de iPhone amantes de la cámara, estoy siguiendo de cerca los últimos rumores sobre el iPhone 15 para ver si pronto será el momento de actualizarlo, pero a pesar de la tentación obvia, las últimas especulaciones sobre el iPhone 16 me han convencido de que probablemente sea un buen año para saltárselo.

¿Por qué? Hay dos razones principales. En primer lugar, los nuevos rumores del experimentado analista de la industria de Apple Ming-Chi Kuo sugieren que el iPhone 16 Pro y 16 Pro Max van a venir con un nuevo sensor Sony apilado (potencialmente basado en un salto de diseño que se anunció en el 2021), lo que podría ofrecer un impulso significativo al rendimiento con poca luz y al rango dinámico.

Tal vez aún más importante, parece cada vez más probable que las nuevas cámaras con zoom periscópico de Apple - que podrían ser exclusivas del iPhone 15 Pro Max este año: sólo florecerán de verdad en la serie iPhone 16.

Según los rumores, el iPhone 16 Pro será el primer iPhone de tamaño medio con un objetivo zoom periscópico, mientras que el iPhone 16 Pro Max podría incluso tener una cámara superteleobjetivo más larga.

(Image credit: Apple)

Por supuesto, nadie debería comprar basándose únicamente en rumores, y si yo hubiera esperado a la cámara "perfecta" para el iPhone, seguiría usando un iPhone 3GS. Pero como editor en un medio como TechRadar, la potencia fotográfica de mi teléfono es la razón más importante para actualizarlo.

Y ahora mismo, la combinación de esos dos rumores sobre el sensor del iPhone y el zoom periscópico me están empujando a esperar, y a no cambiar preventivamente mi iPhone actual antes del lanzamiento del iPhone 15 el mes que viene.

El hardware de la cámara aún importa

Esto no significa que el iPhone 15 o el iPhone 15 Pro Max de este año vayan a ser decepciones fotográficas. En general, se espera que sean las mayores actualizaciones en tres años, y el fiable Mark Gurman de Bloomberg predice que las "grandes mejoras en la cámara" serán una parte importante de ello.

También cabe la posibilidad de que los rumores sobre el iPhone 15 sean erróneos o de que Apple nos sorprenda el 12 o 13 de septiembre con una nueva función de cámara imprescindible que no sabíamos que queríamos. Desde luego, yo no veía venir Apple ProRaw, el modo Cine o el modo Acción antes de que se anunciaran en los últimos años.

Pero tal y como están las cosas, si eres fotógrafo o videógrafo y te inclinas por los iPhones de la serie "Pro" de Apple, el iPhone 16 parece que será el año del "salto" tecnológico que se produce cada cierto tiempo. Porque, aunque la fotografía computacional (procesadores y algoritmos) sigue siendo el gran motor de las cámaras de los smartphones, el hardware de las cámaras de la vieja escuela (sensores y objetivos) sigue siendo importante. Por eso merece la pena esperar a la serie 16 del iPhone.

Esos nuevos rumores de Ming-Chi Kuo sugieren que el iPhone 16 "adoptará un diseño más apilado CIS", o sensor de imagen. Los sensores apilados no son nada nuevo y los iPhones actuales ya los tienen, pero la sugerencia aquí se refiere a un diseño apilado de próxima generación, y el más probable es un salto que Sony anunció en el 2021 (arriba), que apareció más recientemente en el Sony Xperia 1 V como el Exmor T.

Este sensor CMOS apilado es el primero en tener "píxeles de transistores de dos capas". Esto significa que, a diferencia de la mayoría de los sensores apilados actuales, el de Sony separa los transistores de los píxeles y los fotodiodos en dos niveles, aumentando el tamaño de estos últimos. En teoría, esto significa un rendimiento mucho mejor con poca luz, menos ruido y un rango dinámico mejorado.

Ejemplo de Sony del tipo de escena que se beneficia de su tecnología de sensor apilado con píxeles de transistores de dos capas. (Image credit: Sony)

Digo "en teoría" porque el hardware es sólo una parte del proceso de imagen y, como descubrimos con el Xperia 1 V, el procesamiento (o la falta del mismo) puede tener un gran impacto en los resultados finales. Pero Sony afirma que este diseño expone cada píxel al doble de luz que un sensor CMOS retroiluminado tradicional. Si esto se integra en el proceso de Apple, se pueden obtener grandes resultados.

Las mejoras más probables estarían en las escenas de alto contraste, la fotografía nocturna y el vídeo. Samsung tiene una ligera ventaja sobre Apple en lo que se refiere a la fotografía con poca luz y las capturas de estilo astronómico, por lo que una ayuda de la nueva tecnología de sensor de Sony sería sin duda muy bienvenida.

Pero incluso si el iPhone 15 Pro consiguiera este nuevo sensor apilado, yo seguiría tentado a esperar debido a los rumores más fuertes sobre el zoom periscópico del iPhone 16 Pro.

Mirando hacia el futuro

Siempre que Apple presenta una nueva función basada en hardware, mi pregunta es qué se ha quedado fuera. A Apple le gusta repartir sus innovaciones a lo largo de dos o tres generaciones de productos para mantener el ciclo de actualizaciones en movimiento, y es probable que esto también ocurra con el nuevo zoom periscópico del iPhone.

Ahora mismo, las predicciones sobre la cámara del iPhone 15 apuntan con fuerza a que el primer zoom periscópico de Apple se reservará para el iPhone 15 Pro Max. Los zooms periscópicos son importantes porque son un enfoque de la ampliación basado en hardware, y superior a las técnicas digitales o de "zoom de súper resolución". Y preferiría tenerlo en un teléfono de 6,3 pulgadas (que es el tamaño de pantalla rumoreado del iPhone 16 Pro), que en uno gigantesco de 6,9 pulgadas como el 16 Pro Max.

Maqueta de un iPhone equipado con una cámara periscópica (Image credit: MacRumors)

Pero incluso si este año te conformas con el carísimo Max, su sucesor, el iPhone 16, podría darte una razón para volver a actualizarlo antes de lo que te gustaría. Hace unas semanas vimos rumores creíbles de que el teléfono más grande de Apple podría incorporar un objetivo zoom "superteleobjetivo". En teoría, eso significaría al menos un zoom óptico 10x, o al menos uno que vaya mucho más allá del zoom 5x o 6x rumoreado para el iPhone 15 Pro Max.

Nadie sabe realmente lo que Apple tiene preparado para su lanzamiento en septiembre de este año. Pero basándonos en todos estos rumores -y en el historial de Apple a la hora de introducir grandes novedades- creo que el iPhone 16 Pro va a ser el punto dulce fotográfico para mí, y eso muy probablemente signifique prescindir del iPhone 15 Pro.

Una inversión del tamaño de una cámara

La alternativa, por supuesto, es comprar un iPhone 15 Pro y actualizarlo a su sucesor el año que viene, si es que este último da el salto fotográfico que estoy buscando. Pero hoy en día, comprar un iPhone es una inversión tan importante como adquirir una cámara sin espejo, y la serie Pro podría sufrir una subida de precio.

Según los últimos rumores, la versión de 512GB del iPhone 15 Pro (la que yo elegiría por el almacenamiento de fotos y vídeos) costará unos 1.600€ cuando salga a la venta el 22 de septiembre. Es una cantidad muy inferior a la de mi Fujifilm X-T5. Así que, aunque el año que viene sería posible canjearlo, yo me evitaría las molestias y la depreciación y esperaría a la serie 16 de iPhone.

No me cabe duda de que la serie iPhone 15 será una excelente compañera de fotografía, aunque no esté preparada para recuperar el primer puesto en nuestra guía de los móviles con las mejores cámaras. Pero si, como yo, valoras las cámaras de un teléfono por encima de todo y prefieres un terminal que te quepa fácilmente en el bolsillo, las hojas de té sugieren que será mejor esperar un año más para actualizarlo.