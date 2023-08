La venta del iPhone 15 podría retrasarse hasta octubre y sufrir escasez - Aunque la presentación sea en septiembre

Malas noticias para quienes esperan con impaciencia el iPhone 15. Si bien la fecha de presentación se ha filtrado en los últimos días (y al parecer será el 13 de septiembre), es posible que los nuevos móviles tarden más de lo esperado en ponerse a la venta.

Así lo afirma el analista Wamsi Mohan. En una nota de investigación obtenida por el sitio de noticias financieras Barron's, Mohan predice que el dispositivo se pondrá a la venta en octubre en lugar de septiembre, que es cuando los nuevos iPhone suelen llegar a las tiendas. Claro que no podemos saber si esta suposición está en lo cierto, y más porque Mohan no explica por qué cree que habrá un retraso, sólo que lo habrá. Sin embargo, un informe reciente del sitio de noticias tecnológicas The Information puede ofrecer alguna idea de por qué podría haber un aplazamiento.

Problemas de producción

Según afirmaron fuentes cercanas a Apple hace un par de semanas, Apple está teniendo, o ha tenido, problemas de fabricación para producir el iPhone 15 Pro y Pro Max. Afirman que los "proveedores de la compañía están utilizando un nuevo proceso de fabricación" con el objetivo de reducir el tamaño del bisel alrededor de la pantalla. La información afirma que esto permitirá que los modelos de gama alta del iPhone 15 tengan una pantalla más grande y, al mismo tiempo, un tamaño similar al de los dispositivos más antiguos.

Bueno, "nuevo" es un término equivocado, ya que The Information revela que el proceso ya se ha utilizado antes en el Apple Watch 7 en 2019. El gigante tecnológico quería que el smartwatch tuviera una pantalla más grande en comparación con sus wearables más antiguos, y esto llevó a un retraso de alrededor de un mes, según el informe.

En este caso, sin embargo, The Information predice que Apple producirá menos unidades de gama alta en lugar de posponer el lanzamiento. Se dice que el problema es "más pronunciado con el iPhone 15 Pro Max, lo que sugiere que habrá una escasez más grave para ese modelo que para el iPhone 15 Pro". En cuanto al iPhone 15 estándar, todo parece ir viento en popa. No hemos oído ninguna noticia ni rumor sobre problemas de producción con ese modelo básico.

¿Cómo de probable es este retraso?

Así que la pregunta es: ¿hasta qué punto es probable un retraso? Es difícil saberlo. Los aplazamientos son poco frecuentes en los lanzamientos de iPhone, pero ya han ocurrido antes. El iPhone 14 Plus es el ejemplo más reciente. La gente tuvo que esperar varias semanas en 2022 para que el teléfono se pusiera realmente a la venta tras su presentación. Por otro lado, es posible que Apple haya aprendido la lección de incidentes anteriores. Un estudio de DSCC (Digital Supply Chain Consultants) revela que la empresa se ha abastecido de pantallas para smartphones con el fin de satisfacer la demanda de los consumidores y, con suerte, evitar la escasez.

El lado positivo de todo esto es que, aunque haya un retraso, no es superlargo. Lo mismo ocurrió con el iPhone 12 en 2020, que se retrasó unas semanas debido a la escasez de suministro mundial. En definitiva, no sería la primera vez que pasara esto, y en caso de que ocurra tendremos que ser un poco pacientes.

Mientras tanto, echa un vistazo a nuestro ranking de los mejores iPhone para 2023.