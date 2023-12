iOS 17.2 por fin me da una razón para usar el botón Acción del iPhone 15 Pro

No me malinterpretes: me alegro de que Apple haya añadido el botón Acción al iPhone 15 Pro y al iPhone 15 Pro Max. Tiene buena pinta, la interfaz de personalización es genial y, si tuviera un mejor manejo de la versátil aplicación Atajos de Apple, estoy seguro de que resultaría una herramienta mucho más útil de lo que ha sido hasta ahora en los tres meses que llevo usando mi iPhone 15 Pro.

El caso es que, como muchos otros usuarios de iPhone, lo mío es la sencillez. Llámame perezoso (mi madre lo ha hecho), pero cuando se trata de entender lo que el botón Acción puede y no puede hacer, mi mente se desvía a esa página de funciones bellamente presentada en la configuración, que me dice que puedo usar la nueva característica brillante de Apple para activar instantáneamente... algunas cosas muy aburridas.

Sinceramente, me resulta más rápido acceder a la cámara, la linterna, el modo Enfoque, etc. de mi iPhone deslizando el dedo en lugar de pulsando, lo que (aunque es un testimonio de la fluidez de navegación de iOS) es una acusación bastante condenatoria del valor del botón Acción. Gracias a los dioses del software, entonces, para iOS 17.2, que tiene, para mí, finalmente añadido una función que vale la pena el botón de acción: Traducir.

Ahora, con un solo clic, mi iPhone 15 Pro puede iniciar una sesión de traducción en la Isla Dinámica, lo que me permite traducir rápidamente frases a otro idioma sin necesidad de arrancar la aplicación Translate (o cualquier otra aplicación de traducción). ¡Muchas gracias, Apple!

iOS 17.2 (Image credit: Apple)

Vale, entiendo que esto pueda sonar como otra función trivial del botón Acción por parte de Apple, pero como alguien que ha redoblado sus esfuerzos para aprender francés, este nuevo atajo de Translate ha demostrado ser una herramienta complementaria bienvenida en mi arsenal de aprendizaje de idiomas.

Eso sí, es probable que resulte aún más útil para cualquiera que necesite un asistente lingüístico rápido mientras viaja a un país extranjero, ya que hay una opción útil que te permite reproducir frases traducidas en voz alta (mientras escribo esto, es difícil no imaginar a un neoyorquino con fedora usando su iPhone 15 Pro para preguntar a una anciana italiana cómo llegar a la Basílica de San Pedro).

Para que tu iPhone traduzca, entra en la aplicación Translate y selecciona el idioma que prefieras. En mi caso, están configurados para traducir del inglés al español en la aplicación, pero si digo una frase en español, el acceso directo la traducirá al inglés (lo que me resulta útil como estudiante, no como alguien que sólo necesita ayuda).

(Image credit: Apple)

Gracias al Motor Neural de Apple, toda la traducción se realiza en el dispositivo, por lo que no tienes que preocuparte de que tu voz se cargue en los servidores Skynet de Apple. Además, si te diriges a los ajustes y descargas los idiomas de tu elección, también podrás utilizar este nuevo atajo del botón Acción sin conexión (algo inevitablemente útil para quienes viajan a lugares remotos).

Como ocurre con la mayoría de las nuevas funciones de iOS, Traducir mediante el botón Acción no es perfecto. En mi experiencia, las traducciones funcionan alrededor del 75% de las veces. No las traducciones en sí, sino el proceso por el que mi iPhone reconoce que he pronunciado una frase. Además, hay que descartar manualmente la Dynamic Island antes de empezar una nueva traducción, lo que es un poco molesto.

Con todo, es impresionante que ahora puedas llevar una herramienta de traducción instantánea en el bolsillo, y cualquiera que tenga un iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max y esté pensando en viajar pronto a un país de habla no hispana debería ir a los ajustes de su iPhone y activar Traducir a través del botón Acción.