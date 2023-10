El nuevo método de Apple para actualizar los iPhones es muy 'marca de la casa'

¿Alguna vez te has comprado un iPhone nuevo, y cuando has llegado a casa desde la Apple Store has descubierto que aún no se había actualizado a la última versión de iOS? ¿No? ¿Sólo nos ha pasado a nosotros? En cualquier caso, Apple está trabajando en una solución (muy a su estilo) a ese problema.

Según el experto en Apple de Bloomberg, Mark Gurman, Apple empezará pronto a utilizar almohadillas inalámbricas para encender, actualizar y apagar iPhones en las tiendas sin intervención de los empleados. Con este sistema, todos los iPhones se actualizarán automáticamente a la última versión de iOS antes incluso de salir de sus cajas.

Apple tiene previsto enviar estas almohadillas inalámbricas a las Apple Stores antes de que acabe el año, lo que sugiere que esta tecnología de actualización manos libres podría estar disponible más pronto que tarde. Aún no está claro si Apple tiene previsto compartir este sistema con las operadoras de telefonía móvil.

Hay que reconocer que comprar un iPhone que no se ha actualizado a la última versión de iOS es la definición de un problema del primer mundo. Además, es muy fácil comprobar y solucionar este problema con el sistema actual: una vez desempaquetado el nuevo iPhone, basta con ir a Ajustes > General > Actualización de software y seguir las instrucciones en pantalla para actualizarlo (aquí se explica cómo descargar iOS 17).

Los nuevos iPhone pronto se actualizarán automáticamente en las tiendas (Image credit: TechRadar)

Dicho esto, el nuevo sistema de Apple beneficiará a los clientes de la Apple Store que subestimen la importancia de las actualizaciones de iOS posteriores al lanzamiento, o quizás no sepan cómo descargarlas. Los nuevos iPhone suelen venir con la última versión numerada de iOS ya instalada, pero las actualizaciones posteriores suelen contener importantes correcciones de seguridad para problemas de los que Apple se da cuenta más adelante.

Por ejemplo, el iPhone 15. Podemos asumir con seguridad que todos los modelos de iPhone 15 disponibles para comprar en las Apple Stores ahora mismo están equipados con iOS 17 (iOS 17.0), pero iOS 17.0.1, iOS 17.0.2 y iOS 17.0.3 se lanzaron después de que el iPhone 15 saliera a la venta. Cada actualización contiene correcciones importantes, pero actualmente, cualquiera que no sepa cómo actualizar manualmente su iPhone no se beneficiará de estas correcciones inmediatamente.

Es cierto que todas las nuevas actualizaciones de iPhone se descargan automáticamente (iOS 16.4 introdujo esta función), pero, en algunas ocasiones, estas descargas automáticas no se activan hasta días después de que Apple lance una nueva versión de iOS.

En otras palabras, los futuros compradores de iPhone pronto podrán estar seguros de que el último y mejor iPhone que van a comprar también está equipado con el último y mejor software.