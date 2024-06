iOS 18 podría hacer que Siri vuelva a ser útil gracias a un supuesto acuerdo con ChatGPT

Los rumores de una asociación entre Apple y OpenAI han estado pululando desde hace algún tiempo, pero parece que las dos compañías finalmente han llegado a un acuerdo para llevar la funcionalidad ChatGPT a iOS 18 y otros sistemas operativos de Apple.

Según un reciente informe de The Information (vía AppleInsider), OpenAI ha acordado ayudar al fabricante del iPhone a introducir funciones de IA en sus distintas plataformas y, aunque los detalles del acuerdo siguen en secreto, estamos dispuestos a apostar a que el asistente de voz Siri de Apple pronto podría ser revisado con el modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) de OpenAI basado en ChatGPT.

¿Qué significa eso exactamente? Ahora mismo es difícil saberlo con certeza (Apple nos lo dirá en la WWDC 2024 de junio), pero parece seguro que una Siri nueva y mejorada utilizará la potencia de ChatGPT para responder a las consultas por voz de una forma más sensible, precisa y matizada que la que es capaz de ofrecer actualmente.

Esto no quiere decir que Siri esté a punto de convertirse en ChatGPT en todo menos en el nombre. Apple siempre ha visto -y sospechamos que sigue viendo- a Siri como un asistente más que como un chatbot, y la compañía seguramente seguirá dando prioridad a la privacidad por encima de la funcionalidad omnicanal.

Pero el procesamiento en el dispositivo detrás de Siri en su forma actual simplemente no está a la altura en 2024. Por tanto, este acuerdo podría permitir a Apple utilizar el LLM ChatGPT de OpenAI para mejorar la capacidad de Siri para responder preguntas sin comprometer la privacidad del usuario.

(Image credit: Apple / OpenAI / Future)

Piénsalo así: ahora mismo, Siri es un intermediario bastante inútil entre el usuario y Google. Le haces una pregunta a Siri y te presenta una lista de resultados de búsqueda populares de Google que pueden darte o no la respuesta que buscas. Sin embargo, Siri no le dice a Google que has sido tú quien ha hecho la pregunta.

Una Siri potenciada por ChatGPT podría funcionar de forma muy parecida, pero en lugar de devolverte una lista de resultados de búsqueda de Google para que los escudriñes manualmente, podría pedir anónimamente a ChatGPT una respuesta simple y sucinta a tu consulta, que luego te transmitiría a ti.

Pero, ¡espera! «¿En qué se diferencia esta solución de la aplicación ChatGPT, compatible con la voz, que ya está disponible en los iPhones?». Me pregunto. Pues bien, por muy buena que sea la función de voz de ChatGPT, no está integrada en el iPhone como Siri. Este acuerdo entre OpenAI y Apple podría rectificar ese problema, combinando las ventajas de un asistente y un chatbot de una forma que mantiene el estilo y la simplicidad característicos de Apple.

Al parecer, el acuerdo también beneficiaría a OpenAI. Un estudio reciente reveló que solo una pequeña proporción de las personas con acceso a ChatGPT lo utilizan a diario, y aunque es probable que esa falta de aceptación se deba más a cuestiones de precisión que de accesibilidad, no se puede negar que incorporar herramientas de IA generativa a los productos de consumo animaría a más usuarios a adoptarlas en su vida diaria.

Como ya hemos mencionado, es probable que Apple arroje más luz sobre su supuesta colaboración con OpenAI en la WWDC 2024, que dará comienzo el 10 de junio.