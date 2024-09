Este fallo de Mensajes de iOS 18 podría hacerte perder una conversación entera

iOS 18 ya está disponible, y es una actualización que trae un montón de cosas buenas, pero también viene con al menos un bug bastante grave. Afortunadamente, es un bug que también es fácil de evitar si lo conoces.

9to5Mac informa de que si alguien comparte su esfera del Apple Watch contigo en la app Mensajes, la app Mensajes se bloqueará tanto para ti como para la persona que envió la esfera del Apple Watch, si estás ejecutando iOS 18 y respondes al mensaje en un hilo.

Esto no es solo un fallo puntual, sino que también se bloqueará cada vez que intentes abrir esa conversación, y también se bloqueará con frecuencia cuando estés viendo otras conversaciones, dejando toda la aplicación Mensajes casi inutilizable.

(Image credit: Apple)

La eliminación es la única solución

La única solución que se ha encontrado es borrar la conversación que provocó el error de ambos dispositivos, un proceso que puede ser complicado, ya que la aplicación Mensajes seguirá fallando. Y, por supuesto, hacer esto significa que pierdes toda la conversación, incluyendo cualquier foto o vídeo que no se haya guardado fuera de Mensajes.

Puedes restaurar la conversación desde la carpeta de Borrados Recientes, pero esto reintroducirá el error.

9to5Mac informa además de que el error no se activará si respondes a la esfera del Apple Watch utilizando un dispositivo que ejecute la beta de iOS 18.1, sólo iOS 18. Pero parece que si alguien responde desde un dispositivo que ejecuta iOS 18, el error puede activarse para el remitente de la esfera del Apple Watch, incluso si su dispositivo ejecuta un software diferente.

No está claro si este error se activará siempre en las circunstancias anteriores, pero definitivamente no vale la pena correr el riesgo. Así que, por ahora, no compartas caras de Apple Watch en la aplicación Mensajes, independientemente de la versión de iOS que esté ejecutando tu dispositivo, y si alguien comparte una cara de Apple Watch contigo, no le respondas en un hilo si estás ejecutando iOS 18.

Es de suponer que Apple ya estará trabajando para solucionar este problema, quizás en una actualización de iOS 18.0.1, así que esperemos que pronto puedas volver a compartir caras de Apple Watch de forma segura. Y una vez que se haya resuelto, cualquiera que ya haya sido víctima de este error debería poder restaurar de forma segura la conversación desde su carpeta de Borrados Recientes.