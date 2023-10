Android 14 aterrizará mañana: éstas son sus 6 características más interesantes

Parece probable que Google lance Android 14 mañana (4 de octubre) coincidiendo con su evento de presentación de los Pixel (donde se espera que desvele los nuevos Google Pixel 8 y Google Pixel Watch 2, entre otros gadgets).

Esto tampoco se basa solo en una corazonada. La operadora canadiense Telus aparentemente reveló el 4 de octubre como la fecha de lanzamiento de Android 14, compartiendo en un post del foro que todos los dispositivos Pixel que se remontan al Pixel 4a obtendrán la nueva versión de Android en esta fecha (según DroidLife). El post ha sido modificado desde entonces.

Este error dista mucho de ser una confirmación oficial por parte de Google, pero no nos sorprendería que la publicación de Telus resultara ser cierta y Android 14 se lanzara efectivamente el 4 de octubre. Si es así, aquí están las mejores nuevas características de Android 14 que puedes esperar tener entre tus manos en breve.

1. Pantalla de bloqueo personalizada

Varias actualizaciones de Android 14 dan la sensación de que Google está jugando a ponerse al día con funciones que ya ofrece iOS de Apple e incluso la configuración modificada de Android de Samsung. Una de estas características es una pantalla de bloqueo personalizable que te dará mucho más control sobre su estilo y utilidad.

Puedes modificar el diseño del reloj y los colores de la pantalla, e incluso añadir accesos directos a funciones útiles como no molestar, escaneo de códigos QR, la linterna del teléfono y Wallet.

Para acceder a algunos de estos accesos directos de aplicaciones tendrás que desbloquear primero el teléfono, pero debería ayudarte a acceder a la aplicación que necesitas un poco más rápido.

El Google Pixel 7, los Pixel Buds Pro y el Pixel Watch (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

2. Asistencia vía satélite

Desde que Apple lanzó la función SOS de emergencia vía satélite en el iPhone 14 (y desde que se publicaron varias noticias en las que se detallaba cómo esta función había ayudado a rescatar a personas que no tenían otra opción), ha habido mucho interés en ver funciones similares en más teléfonos. Pues bien, con Android 14 es de esperar que más teléfonos ofrezcan esta función, ya que Google afirma que su sistema operativo será compatible con la conectividad por satélite.

Sin embargo, hay dos notas importantes. No sabemos exactamente cómo será esta compatibilidad, así que es posible que no esté en camino una copia exacta del SOS de emergencia vía satélite de Apple, y la conectividad por satélite no es sólo una función de software; también se necesita el hardware adecuado.

Algunos teléfonos Android existentes tienen las piezas necesarias para permitir la conectividad por satélite, pero muchos no. Esperamos que esta actualización facilite sobre todo las funciones por satélite en los nuevos teléfonos en lugar de llevarlas al terminal que ya tienes.

3. Mayor duración de la batería

Android 14 puede ayudar a que tu teléfono dure un poco más gracias a varios ajustes menores que Google está introduciendo en su eficiencia. No esperes grandes mejoras, pero gracias a los cambios en la forma en que tu teléfono gestionará las tareas que se ejecutan en segundo plano deberías notar un ligero impulso.

Google Pixel Watch (Image credit: Future)

Google también está trayendo de vuelta la opción de ver cuánto tiempo de pantalla que ha tenido desde su última carga completa. Esta opción se eliminó en Android 12, pero afortunadamente vuelve a aparecer en Android 14. En Android 12 se sustituyó por una métrica que mostraba el uso de la batería en las últimas 24 horas, lo cual es práctico pero no tan útil para saber cuánto dura tu teléfono entre cargas, lo que puede ayudarte a determinar si necesita una reparación o si alguna aplicación está drenando radicalmente la batería.

4. Notificación intermitente

Los destellos de notificación no son nuevos en todos los dispositivos Android (Samsung, por ejemplo, tiene una función similar desde hace unos años) pero ahora se está integrando en el núcleo del sistema operativo. Si decides activar esta función, puedes configurarla para que la pantalla o la linterna del teléfono parpadeen cuando recibas una notificación.

Esta herramienta de accesibilidad es útil para las personas que tienen dificultades para oír las notificaciones y también puede ayudar a cualquiera que no desee desactivar las notificaciones, pero quiera algo menos molesto que un zumbido o un sonido audible.

5. Más control sobre el acceso de las aplicaciones a los archivos

En Android 13 tienes que proporcionar a las aplicaciones un acceso de todo o nada a las fotos y vídeos de tu dispositivo, y algunas aplicaciones no funcionan si no les das acceso. Android 14 introducirá una nueva opción intermedia en la que la aplicación sólo podrá acceder a determinadas fotos.

Apple introdujo una función similar en iOS 14 y es una opción útil que te permite utilizar una aplicación al máximo sin tanto riesgo de compartir fotos y vídeos que quieres mantener en privado.

Los Google Pixel 7a, Pixel 7 y Pixel 7 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

6. Preferencias regionales

La última característica de Android 14 que queremos destacar son las preferencias regionales. No se trata de una mejora destacada, pero te permitirá controlar mejor las unidades predeterminadas de tu teléfono, el diseño de la fecha y otras preferencias que cambian en función del lugar del mundo en el que te encuentres. Así, si vives en EE.UU. y te gusta el sistema métrico decimal, o prefieres que el lunes sea el primer día de la semana en lugar del domingo, puedes establecer estas preferencias por defecto.

Lo mejor de todo es que estas preferencias se mantendrán incluso cuando hagas una copia de seguridad o restaures tu dispositivo.