Todos hablan del chip M2 del nuevo MacBook Air, pero el sonido podría ser la gran estrella

A estas alturas ya te habrás hartado de leerlo en distintos titulares: el nuevo MacBook Air (opens in new tab) por fin ha sido lanzado, y viene con el nuevo chip M2 y un nuevo diseño.

Apple ha presentado el nuevo portátil de su gama más fina y ligera en la WWDC 2022 (opens in new tab). El sucesor del portátil más vendido de la compañía, llega con tan solo 11mm de grosor y un peso de 1,24Kg. Su pantalla es un 25% más brillante y llega con un nuevo diseño. También es el primer Mac, junto con el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas (opens in new tab), que equipa el nuevo chip M2. Este chip ofrece un motor neuronal un 40% más rápido. Todo el mundo está muy entusiasmado con el nuevo MacBook Air por varias razones, pero curiosamente no se está hablando de algo muy importante.

Hablamos de dos mejoras en el hardware que creemos que a muchas personas les interesará, incluido la leyenda del rock Neil Young.

Para los audiófilos, esos exigentes amantes del sonido, las dos características que más valoran del nuevo MacBook Air son que cuenta con soporte para la tecnología de Apple para el sonido envolvente, es decir Spatial Audio, en los propios altavoces integrados, y por otro lado, y aquí está la clave, que cuenta con una conexión de audio jack de 3,5 mm que ofrece compatibilidad avanzada con auriculares de alta impedancia.

¿Por qué ese nuevo puerto de audio jack es tan importante?

(Image credit: Lewis Leong)

Para empezar a explicar esto, tenemos que comenzar hablando sobre los auriculares de alta impedancia, que son los mejores modelos para audiófilos. ¿Por qué? Por lo general, utilizan una bobina de voz mucho más fina en sus drivers (transductores), por lo que pueden enrollarse sin tanto aire entre los cables.

Si están bien fabricados, esto permite reducir la distorsión del sonido y una reproducción mejor y más ágil de los graves.

Entonces, ¿no deberíamos comprar todos unos auriculares de alta impedancia? Bueno, el inconveniente de toda esta precisión y claridad es que hace que este tipo de auriculares sean mucho más difíciles de manejar.

Para tratar de simplificar un poco esto, la impedancia es una medida de la resistencia a la corriente eléctrica, y se mide en ohmios: cuanto más alta sea la cifra, más resistencia hay. En general, se considera que los auriculares de baja impedancia tienen una impedancia inferior a 50 ohmios, mientras que se consideran auriculares de alta impedancia los que tienen 250 o incluso 600 ohmios.

Ahora bien, si conectas unos auriculares de alta impedancia a la conexión de auriculares de un portátil típico, como el amplificador está diseñado pensando en unos auriculares estándar de 32 ohmios, la calidad del sonido será mala, y toda esa inversión se perderá por una mala adaptación de la impedancia.

Para sacar el máximo partido a los auriculares de alta impedancia con el MacBook Air, tenías que comprarte un amplificador de auriculares dedicado, y eso es justo lo que parecer que va a cambiar ahora.

Aunque Apple no ha dado ninguna especificación concreta sobre el conector, lo cierto es que su afirmación de que ofrece "compatibilidad avanzada con auriculares de alta impedancia", es algo que pinta muy bien.

El Audio espacial que ofrecen los altavoces integrados en el MacBook Air

(Image credit: The Verge)

Al principio de este artículo hemos mencionado a Neil Young, y posiblemente te hayas preguntado a qué venía.

El tema es que en 2020, la estrella del rock Neil Young en una entrevista a The Verge (opens in new tab) criticó la calidad de sonido del MacBook Pro y dijo algo como "Es una porquería. ¿Estás bromeando? Es la calidad de Fisher-Price", y añadió "No puedes sacar nada de esa cosa, porque el DAC del MacBook Pro no es bueno."

Aclaremos que el DAC, por sus siglas en inglés, o CDA en español, es un conversor de señal digital a analógica.

Lo cierto es que todavía no sabemos si han cambiado el CDA en el nuevo MacBook Air, pero desde luego los altavoces del nuevo MacBook Air se han ajustado para que sean compatibles con el impresionante audio espacial inmersivo propio de Apple.

Está por ver cuánto mejorará la calidad de sonido con el nuevo MacBook Air, pero como Neil Young fue tan sincero en su momento, y dijo que estaba abierto a darle otra oportunidad si Apple demostraba apostar por la calidad en este sentido, en vez de en el consumismo, le invitamos a que los pruebe y nos cuente su opinión sobre cuánto ha mejorado la experiencia.