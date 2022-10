La Google Pixel Tablet es lo que Apple debería haber hecho hace años

Las ideas más simples a veces son las mejores. No hay más que ver la Google Pixel Tablet (opens in new tab) con la base de carga con altavoces. Es un emparejamiento muy obvio, claramente inspirado en el Google Nest Hub. Creo que alguien en Google se quedó mirando ese dispositivo, que es un combo de altavoz inteligente con pantalla que se lanzó hace tres años, y pensó: "¿y si lo desmontamos?".

Lo normal es que cualquiera que sea fiel a Apple se quedara mirando lo que ofrecía Google, y pensara: ¿y por qué Apple no hace algo así?

Google incluyó inesperadamente su próxima tablet con chip Tensor G2 durante su evento de lanzamiento de los Pixel 7 (opens in new tab). A ver, sabíamos que ese día nos iban a mostrar más cosas más allá de sus nuevos móviles: estaba prácticamente confirmado que presentarían el Google Pixel Watch (opens in new tab), que por cierto no va a llegar a España. Por otro lado, ya sabíamos que la Pixel Tablet se lanzarían en 2023, pero la aparición concretamente de este accesorio que combina el altavoz con la tablet fue lo que nos sorprendió.

¿Qué es este soporte inteligente para la Google Pixel Tablet?

Fíjate en los contactos similares a los del iPad Pro en la parte trasera de la Pixel Tablet para cargarla y transferir datos (Image credit: Google)

Reconozco que este accesorio en realidad no es más que un soporte con un altavoz incorporado, que incorpora puertos de carga y algunos imanes muy bien colocados para mantener la tablet en su lugar. Pero por simple que parezca, esta combinación es un movimiento innegablemente inteligente por parte de Google.

Durante el evento de lanzamiento, Google dijo que recientemente había descubierto que las tablets se usan más que nada dentro de las casas... vale, tampoco es que eso me sorprenda demasiado.

Estoy bastante segura de que el iPad que tenemos en mi casa, y que usamos a diario, no ha salido al exterior en los últimos cinco años (sin contar alguna vez que nos hemos ido de vacaciones). Cuando lo usamos, muchas veces lo dejamos conectado a la corriente. Personalmente me gusta usarlo para buscar recetas que me llamen la atención, y luego me lo llevo a la cocina cuando me pongo a cocinar, usando de soporte la propia funda del iPad, y luego cuando termino lo vuelvo a poner a cargar.

La Google Pixel Tablet y su base de carga con altavoces es una combinación que parece estar hecha precisamente para ese uso, así, en vez de tener que estar con el cable para arriba y para abajo, y conformarme con los altavoces de la tablet, con un soporte como el de la Google Pixel Tablet solo tendría que poner el iPad en la base, y así podría cargarlo y además, disfrutar de un audio fantástico, todo en uno.

Por eso pienso que Apple puede, debe y tiene que hacer esto, y probablemente si lo hace será capaz de superar a Google.

Construyendo el dispositivo de Apple perfecto para tu casa

(Image credit: TechRadar)

Algunos estarán pensando "bueno, pero está el HomePod mini". Sí, ese pequeño altavoz inteligente de Apple es bonito, y además tiene unos excelentes micrófonos incorporados que te escuchan cuando dices "oye Siri", aunque lo susurres, y los altavoces son bastante potentes y claros para su tamaño.

Por otro lado, yo suelo acoplar mi iPad a un Magic Keyboard cuando lo necesito. La ventaja es que así tengo un teclado de tamaño casi completo y un bonito soporte imantado para la tablet que me permite colocarla de forma que la pantalla esté orientada hacia mí. Es estupendo para ver la televisión en streaming y hacer videollamadas. Y es verdad que el altavoz integrado del iPad también es decente.

Aun así, me molesta que Apple coloque la cámara del iPad en el borde izquierdo. Normalmente, cuando estoy en una videollamada, me olvido de que está en ese lugar y acabo mirando hacia el sitio equivocado... y claro, la gente en las videollamadas probablemente piense que siempre estoy distraída. Sin embargo, en la Google Pixel Tablet la cámara frontal está colocada en el centro del borde superior, lo cual es mucho más inteligente.

Y luego está el simple hecho de que no voy a estar siempre usando teclado del Magic Keyboard y su trackpad.

Sin embargo, ¿qué pasaría si Apple cogiera el HomePod mini, aplanara una esquina para hacer un borde plano, añadiera unos imanes y nos dejara acoplar nuestros iPads en él? Vale, pues lo más seguro es que se volcaría porque el HomePod mini es demasiado pequeño.

Y aquí está el quid de la cuestión: Apple podría hacer un nuevo HomePod mini o un soporte como el de Google, que tenga un diseño más grande y más compatible con el iPad.

Este combo superaría a la Google Pixel Tablet con su soporte con altavoz, ya que el altavoz de Apple sería uno inteligente. El de Google, sin la tablet acoplada, no es mucho más inteligente que un altavoz normal (aunque sí que permite el uso del Asistente de Google). Por otro lado, el producto de Apple, al acoplar el iPad, transferiría las funciones de audio a la base, y esta podría funcionar con la tablet para mostrar las peticiones de Siri.

El accesorio del HomePod seguiría siendo un altavoz inteligente con Siri aunque no esté la tablet, mientras que el dock de carga de Google no tendrá el Asistente incorporado.

Por suerte, la última filtración ha hablado de que es posible que Apple esté pensando en hacer algo de este estilo (opens in new tab). Hay muchos indicios de que Apple podría lanzar algunos iPad este octubre (opens in new tab)... ¿no sería entonces el momento perfecto para sorprendernos (y a Google) con un combo que supere al de la Google Pixel Tablet y su soporte de carga con altavoz?

Venga Apple, ¡danos una alegría!