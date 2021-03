Zoom está a punto de hacer las videollamadas aún más interesantes

Como el hecho de poder comunicarte a través de video puede conducir a una mayor participación y colaboración, Zoom ha anunciado que su kit de desarrollo de software de video (SDK) ya está disponible como parte de la plataforma de desarrollo de Zoom.

Al utilizar el SDK de video de la empresa de videoconferencias, los desarrolladores ahora pueden aprovechar sus funciones interactivas, tanto de audio como de video HD, para construir y crear sus propias aplicaciones de video, así como experiencias de escritorio en PCs, sin estar atados a la interfaz de usuario de Zoom Meetings.

En una entrada de blog, en la cual se anuncia la disponibilidad del SDK de video de Zoom, el analista principal de ZK Research, Zeus Kerravala, explicó cómo los desarrolladores pueden ahora capitalizar la creciente popularidad de las videoconferencias añadiendo funciones de video en sus aplicaciones y software; dice:

“El uso de video está en su punto más alto. La próxima ola de experiencias de video estará impulsada por la incorporación de funciones de video de forma directa en aplicaciones comerciales y de consumo que mejoran, sin problemas, los flujos de trabajo así como la interacción social. Es fácil trabajar con los SDK de video de Zoom ya que permiten el desarrollo fácil y rápido de aplicaciones de video completamente personalizables".

Kit de desarrollo de software de video (SDK) de Zoom

El nuevo SDK de video de Zoom está disponible en dos planes: el plan 'Pay As You Go' ("paga sobre la marcha") que proporciona 10.000 minutos de video al mes, y el plan de entorno a 800€ al año que ofrece 30.000 minutos de video mensuales. Pero independientemente del plan que elijan, los desarrolladores podrán crear nuevas experiencias de video para sus clientes contando con una amplia gama de categorías distintas.

En su entrada de blog, la gerente de marketing de productos de Zoom, Natalie Mullin, explicó que el SDK se puede utilizar para crear experiencias sociales, de juegos, comerciales y de muchos otros tipos. Por ejemplo, los desarrolladores pueden integrar la funcionalidad de Zoom en aplicaciones de redes sociales para ofrecer retransmisiones online sobre la marcha, contando con un chat interactivo; aplicaciones de juegos de escritorio que permitan nuevas formas de participación por parte de la audiencia; o aplicaciones comerciales con experiencias de compra únicas, adaptadas a los clientes.

El SDK de video de Zoom es un componente importante que forma parte de la plataforma de desarrolladores de Zoom, la cual incluye APIs (interfaces de programación de aplicaciones), SDKs (kits de desarrollo de software), chatbots (bots conversacionales), webhooks (alteraciones del funcionamiento de apps y páginas web), distribución de aplicaciones e integraciones. La última versión de la compañía también incluye análisis más detallados que permiten a los desarrolladores una mejor comprensión de cómo funcionan y se utilizan sus aplicaciones en el mercado de aplicaciones de Zoom.

Para comenzar a usar el SDK de video de Zoom, los desarrolladores pueden elegir un plan directamente o, si todavía tienen dudas, pueden seleccionar la opción "Contactar con ventas" en la página del SDK de video para ponerse en contacto con el equipo de ISV (Vendedores Independientes de Software) de la compañía y así poder obtener más detalles.