YouTube lleva los nombres de usuario cuentas al siguiente nivel

En un esfuerzo por aumentar el compromiso entre los creadores y los usuarios, YouTube va a añadir nombres de cuenta únicos para los canales, similares a los que se encuentran en las plataformas de redes sociales.

Es posible que los conozcas mejor como el símbolo "@" que aparece antes de un nombre de usuario. Cuando se lance esta función (opens in new tab), podrás mencionar a los creadores de contenido o a otros usuarios para "aumentar la visibilidad de un vídeo y ayudar a que llegue a las nuevas audiencias". YouTube ya implementó algo similar hace un tiempo. Los creadores podían nombrar a otros canales en los títulos y descripciones (opens in new tab) de los vídeos o hacer que la gente mencionara a otros usuarios en los chats en directo, pero hasta ahí llegó.

Por otro lado, los nombres de usuarios se utilizarán en más lugares como los YouTube Shorts, las páginas de los canales, las descripciones de los vídeos, los comentarios e incluso en la URL del canal. En lo que respecta a las URL personalizadas, parece que Google podría deshacerse de ellas en favor de los nombres con arroba. Una página de ayuda de YouTube (opens in new tab) revela que los canales ya no pueden configurar las URL personalizadas ni cambiarlas, pero seguirán siendo compatibles cuando se lance la nueva función.

Lanzamiento por oleadas

Según YouTube, el lanzamiento de los alias de las cuentas se hará por fases. A lo largo del mes de octubre, los creadores recibirán una notificación (por email o a través de YouTube Studio) cuando puedan crear sus alias para poder reclamarlos antes que nadie. Los canales que ya tienen una URL personalizada pasarán automáticamente al nuevo sistema. Esa URL única será el identificador en adelante.

Según otra página de ayuda de YouTube (opens in new tab), la selección de los canales "depende de varios factores", como la presencia en la plataforma, el número de suscriptores y el grado de actividad del canal. Presumiblemente, los canales más grandes serán los primeros. También se espera que la función de asas reduzca el número de suplantadores de canales. YouTube quiere asegurarse de que el espectador está interactuando con el creador correcto.

Los canales tendrán hasta el 14 de noviembre para elegir sus nombres de usuario exclusivos, después de lo cual YouTube creará uno para ti, pero no son fijos. En cualquier momento, puedes dirigirte a la página de Handle (opens in new tab) y cambiarlo.

La competencia de Tik-Tok

Al ver esta función, no podemos evitar pensar que se trata de otro intento de competir con TikTok. La plataforma tiene su propia versión de nombres de usuario, así que tiene sentido que YouTube acabe copiándola.

Además, YouTube Shorts ha tenido bastante éxito. El director general de Alphabet, Sunder Pichat, afirma que el nuevo formato de vídeo obtiene más de mil millones de visualizaciones diarias. Como resultado, YouTube ha estado apoyando constantemente a Shorts, añadiendo nuevas características casi cada mes y permitiendo a los usuarios monetizar su contenido.

Comparado con los Instagram Reels de Meta, Shorts es sin duda el verdadero rival de TikTok. Será interesante ver cómo YouTube sigue desarrollándolo y cuál será la respuesta de Meta. Obligar a los usuarios a utilizar los Reels ha sido un tiro al aire, así que puede ser necesario un enfoque diferente.