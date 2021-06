Xbox y Bethesda en el E3 2021: 5 grandes anuncios que no te puedes perder

Xbox y Bethesda combinaron fuerzas en su primera conferencia conjunta en el E3 desde que Microsoft adquirió ZeniMax Media en el último septiembre.

Fue una presentación muy esperada llena de emocionantes anuncios y noticias, como podrás ver por todas las noticias que hemos publicado aquí en TechRadar. Pero si quieres un resumen de los cinco anuncios más importantes, estás en el lugar indicado.

Aquí tienes las noticias más destacables de Xbox y Bethesda en el E3 2021; desde Starfield hasta Redfall, y todo lo que hay entre ellos.

Starfield es exclusivo de Xbox y llegará en 2022

Todd Howard comenzó con una de las mayores revelaciones de la presentación. Con 25 años de desarrollo, Starfield se describe como una epopeya de rol de próxima generación, y trata sobre la esperanza y la humanidad, y finalmente tiene una fecha de lanzamiento.

Durante la conferencia de Xbox, pudimos ver por primera vez unas imágenes realizadas con el motor gráfico del juego, cuyo avance pudimos ver en 2018. El vídeo nos presentó a uno de los personajes de Starfield, que es parte del equipo descrito como "el último grupo de exploradores espaciales", llamado "Constellation". Los jugadores participarán en "el comienzo del viaje final de la humanidad" y explorarán muchos mundos.

La otra gran noticia relacionada con Starfield es que será lanzado el 11 de noviembre de 2022. Y si te estás preguntando si los futuros juegos de Bethesda serán exclusivos de Xbox tras la adquisición por parte de Microsoft en 2020, te podemos contestar claramente, ya que es algo que se repitió mucho en la presentación: además de para PC gracias a los juegos en la nube de Xbox, Starfield será exclusivo de las consolas Xbox. Los suscriptores al Xbox Game Pass podrán descargarlo el día del lanzamiento.

Contraband es un nuevo juego cooperativo de mundo abierto de Avalanche Studios (el desarrollador de Just Cause)

Xbox anunció un juego completamente nuevo durante la apertura de su conferencia E3, con la banda sonora de "Do It Again" de Steely Dan. Contraband es un juego cooperativo de mundo abierto que está desarrollando Avalanche Studios, la compañía que está detrás de Just Cause y Mad Max.

Parece que te pondrás en la piel de un cazador de tesoros, o algo parecido, ya que el vídeo muestra un plan maestro para robar el botín de una caja fuerte a prueba de fuego. Las imágenes también nos permiten echar un pequeño vistazo a algunos de los personajes de Contraband. Atascados en el tiempo, se les ve reclinados, probablemente hablando sobre su próximo gran golpe y también arreglando un camión sucio. El juego tiene toda la pinta de estar ambientado en la década de 1970, a juzgar por la decoración.

Lamentablemente, no nos han dado una fecha de lanzamiento para este nuevo juego llamado Contraband, pero sí que sabemos que estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass, y que será exclusivo de Xbox. Suena muy prometedor, sobre todo para los fans de la acción caótica y brillante de juegos anteriores de Avalanche.

Obsidian está desarrollando The Outer Worlds 2 y será exclusivo de Xbox

Gracias a un tráiler maravillosamente descarado de Obsidian, sabemos que el estudio está trabajando duro en una secuela de The Outer Worlds de 2019. The Outer Worlds 2 será exclusivo de Xbox, lo que significa que llegará a las consolas Xbox Series X y Xbox Series S, y a través de los juegos en la nube de Xbox a Windows 10. El tráiler también ha revelado que los suscriptores de Xbox Game Pass podrán jugar desde el día del lanzamiento.

Pero... si nos basamos en lo que se narra en el tráiler, queda claro que todavía queda mucho para que el juego esté terminado, de hecho parece que lo único que se sabe es el título. Sin embargo, las imágenes generadas por ordenador son muy sorprendentes, y desde luego que hay margen para expandir el mundo de The Outer Worlds a una serie de juegos de rol espaciales. Es una lástima que todavía no haya un gameplay que podamos ver, pero llegará antes o después. Evidentemente tampoco han anunciado la fecha de lanzamiento, pero al menos ya sabemos que está en camino.

Forza Horizon 5 se ambienta en México y llegará el 9 de noviembre

Playground Games ha anunciado Forza Horizon 5 durante la conferencia de Xbox, y se ambientará en México. La secuela del juego Forza Horizon 4 que se lanzó en 2018 tiene un alto nivel de biodiversidad, ya que el gameplay muestra coches haciendo carreras a través de pequeñas ciudades y a través de cadenas montañosas volcánicas.

La vista previa mostró que los jugadores pueden jugar juntos con muy pocas limitaciones gracias a la tecnología de servidor mejorada y al sistema de inteligencia artificial "Forza Link". Un breve vídeo mostró a los jugadores entrando sin problemas a un evento en el que tenían que hacer estallar piñatas para ganar. Otro evento más tipo arcade mostró coches chocándose contra unos bolos.

Al final del tráiler se afirma que Forza Horizon 5 llegará a Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC y los juegos en la nube de Xbox. Una vez más, los suscriptores a Xbox Game Pass podrán disfrutar del juego desde el día del lanzamiento, que será el 9 de noviembre de este año.

El próximo juego de Arkane Austin es Redfall, un shooter cooperativo de mundo abierto exclusivo de Xbox

Xbox cerró la presentación con un anuncio sorprendente. Redfall es el próximo juego de Arkane Austin (Prey, Dishonored) y es un shooter cooperativo de mundo abierto que llegará en verano del 2022. El nombre Redfall proviene del lugar donde se desarrolla el juego; un pueblo de Massachusetts donde los vampiros han bloqueado el sol.

Cuatro personajes protagonizan Redfall: Devinder Crousley, Layla Ellison, Jacob Boyle y Remi De La Rosa. El tráiler mostró a los cuatro cazadores de vampiros luchando contra hordas de chupasangre con robots y poderes sobrenaturales. La página web del juego afirma que Redfall ofrecerá opciones de jugador único y multijugador, por lo que podrás jugar en solitario o con un grupo de amigos en modo cooperativo. También habrá "diferentes tipos de equipamiento de héroe" disponibles para personalizar a tu cazador y que haya más variedad.

Redfall también será exclusivo para Xbox, estando disponible en sus consolas y en ordenadores gracias a los juegos en la nube de Xbox, pero no llegará a PS5 ni PS4. También estará disponible en Xbox Game Pass desde el primer día, que será en algún momento del verano de 2022.

