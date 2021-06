El videojuego Sea of Thieves tendrá un crossover con Piratas del Caribe, tal y como ha revelado Microsoft en el E3 2021. Y lo mejor de todo, es que estará disponible muy pronto.

Este juego online ha sido desarrollado por Rare, y la nueva aventura se llamará Sea of Thieves: A Pirate’s Life. Podremos ver a Jack Sparrow y Davy Jones en el colorido mundo de Xbox, para una historia original que consistirá en cinco Grandes Relatos.

El tráiler, que te mostramos a continuación, muestra que los jugadores se encontrarán con nuevos enemigos y desafíos, tales como tripulaciones malditas y sirenas sedientas de sangre.

La segunda temporada de Sea of Thieves está todavía en marcha y durará hasta el 1 de julio. Puedes ganar varias recompensas cosméticas al completar desafíos, actos y eventos, por lo que hay muchas cosas que puedes hacer si no has zarpado durante un tiempo.

Sea of Thieves: A Pirate's Life estará disponible a partir del 22 de junio en Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC. El juego está disponible para descargar para los suscriptores de Xbox Game Pass.