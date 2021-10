Xbox admite que no puede seguir el ritmo a los juegos de PS5 más importantes de Sony

En una entrevista con Kinda Funny Games, el jefe de Xbox Game Studio, Matt Booty, habló sobre los esfuerzos que está haciendo Microsoft actualmente para competir con los juegos propios de Sony, Booty reconoció que Xbox "no ha estado a la altura" y continuó diciendo que no han podido competir de igual a igual en la generación actual de consolas.

Booty elogió a PlayStation Studios y a sus líderes por crear juegos que "han sido pilares para la empresa" y que "son una mezcla que todos pueden jugar y explorar sus grandes mundos". También admiró los personajes realmente bien realizados y los altos valores de producción de los juegos de Sony, y añadió que "no se puede discutir la calidad, el arte y los juegos que [Sony] ha lanzado y en los que están trabajando ahora."

Booty evitó entrar en detalle sobre la respuesta de Microsoft a los juegos más taquilleros de Sony como God of War o Uncharted, a pesar de que ha anunciado juegos similares como Indiana Jones. Pero, de nuevo, Booty reconoció que esos son totalmente los juegos que Xbox necesita.

Análisis: Xbox será mejor que la anterior generación, pero ¿será suficiente?

Con la generación anterior de Xbox One, muchas personas sintieron que Microsoft iba a la zaga de Sony en cuanto a la calidad de sus respectivos juegos originales. Después del increíble año que tuvo Sony en el 2018 con los lanzamientos aclamados por la crítica de Spider-Man y God of War, Microsoft siguió a principios del 2019 lanzando Crackdown 3.

Este era un juego que no tenía la misma calidad, jugabilidad e historia que los éxitos de taquilla del 2018 de Sony. Quedó muy claro que Microsoft estaba quedándose atrás con sus juegos propios, lo que también afectó las ventas de Xbox One, y el histórico de ventas de PS4 duplicó la cantidad de Xbox One en 2019.

Sin embargo, parece que Xbox va por buen camino en esta generación con Xbox Series X / S y su servicio Game Pass. Microsoft ha ampliado sus estudios de juegos adquiriendo una gran cantidad de estudios de desarrollo como Obsidian Entertainment, Ninja Theory y todos los estudios de la empresa matriz de Bethesda, Zenimax Media. Sony también ha adquirido más estudios, como Bluepoint y Housemarque.

Es cierto que Microsoft tuvo un comienzo lento en esta generación en comparación con Sony. Sony lanzó juegos de calidad como Spider-Man: Miles Morales, Returnal, Demon Souls y Ratchet and Clank: Rift Apart en los primeros siete meses del lanzamiento de PS5, mientras que Microsoft tuvo que retrasar su juego más grande, Halo Infinite por un año, haciendo que su línea de lanzamiento pareciera bastante floja en comparación con la PS5.

Sin embargo, los próximos juegos de Microsoft son prometedores, con Halo Infinite, Forza Horizon 5, Starfield y Redfall lanzados a fines de este año o en el 2022, y esperamos una experiencia de juego y una calidad de estos títulos que compita con los próximos títulos de Sony, como God of War: Ragnarok y Horizon Forbidden West.