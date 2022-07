WhatsApp: la transferencia de chats entre Android y iPhone ha llegado para todos

Después de estar en pruebas, la posibilidad de transferir todo el historial de chats de WhatsApp de un teléfono Android a un iPhone está disponible en una actualización de la aplicación Move to iOS de Apple.

Esto significa que todas tus fotos, vídeos, mensajes de voz y el historial de chats desde que instalaste WhatsApp ya se pueden trasladar, además de poder hacer lo mismo a la inversa.

Se trata de una función muy solicitada por los usuarios, ya que antes había que transferir manualmente el contenido a un iPhone o utilizar una aplicación de terceros en un ordenador portátil. Sin embargo, Apple y Meta han encontrado claramente la manera de hacer que esto funcione en Move to iOS, que se puede descargar gratuitamente en Google Play Store (opens in new tab). Va a significar mucho menos dolor de cabeza cuando alguien quiera cambiar de un iPhone a Android, o viceversa.

Una función muy esperada

(Image credit: Pexels/Anton)

Hace mucho tiempo solía trabajar en una tienda de telefonía donde ayudaba a configurar y transferir los datos de los clientes de sus antiguos teléfonos a uno nuevo, y con WhatsApp siempre era un reto asegurarse de que todo se transfería de un dispositivo a otro.

Había veces que tenía que transferir archivos individuales de un dispositivo Android a otro a través de Bluetooth, o si era de Android a iOS, intentaba transferir el contenido multimedia, pero admitía la derrota de que transferir el historial de chats era casi imposible.

Gracias a esta actualización para Move to iOS, eso ya no es un problema. Ahora es sólo un paso adicional en la aplicación cuando se transfieren los contactos y otros datos personales.

WhatsApp ha indicado en un post (opens in new tab) que debes tener tu teléfono Android actualizado a la versión 5 como mínimo, y tu nuevo iPhone a iOS 15.5, junto con la última versión de WhatsApp en tu dispositivo Android.