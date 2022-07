Vengadores 5 ya tiene director, y no es nuevo en el UCM

Marvel Studios ha contratado a Daniel Destin Cretton para dirigir la próxima película de los Vengadores.

Según The Hollywood Reporter (opens in new tab), Cretton, que dirigió en el 2021 la película Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos, ha firmado para dirigir la producción de Vengadores: La Dinastía Kang.

La nueva participación de Cretton en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no será una sorpresa para los seguidores de Marvel. Tras su trabajo en Shang-Chi (que para los auténticos fans de Marvel no fue más que un pasarratos), el cineasta estadounidense firmó un acuerdo para varios proyectos con Marvel Studios en diciembre del 2021. Según se informa, esos planes incluyen el regreso de Cretton para dirigir una secuela de Shang-Chi.

Dado que Marvel también ha cedido las riendas de Vengadores 5 a Cretton, el estudio confía claramente en que el director de Just Mercy realice una película coral de superhéroes que dé la talla. Vengadores: La Dinastía Kang no llegará a los cines hasta mayo del 2025, aunque forma parte de los planes de la Fase 6 de Marvel, que se revelaron provisionalmente durante la presentación principal del estudio en la Comic-Con 2022 (opens in new tab). Por lo tanto, hay tiempo de sobra para que Cretton cree un proyecto digno de una película de los Vengadores, lo que haría la película candidata a entrar en nuestro ránkind de las 25 mejores películas de superhéroes de todos los tiempos (opens in new tab).

No está claro si Cretton tendrá doble responsabilidad en Vengadores 5. Cretton coescribió Shang-Chi junto a Dave Callaham (Ant-Man, Wonder Woman 1984), pero, según Charles Murphy (opens in new tab), que conoce el UCM, no se sabe si Cretton escribirá y dirigirá la próxima película de los Vengadores.

Tampoco se sabe si Cretton dirigirá Vengadores 6, también conocida como Secret Wars. Los hermanos Russo, que han dirigido cuatro películas del UCM, incluyendo Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame, han hablado en repetidas ocasiones de su deseo de adaptar esa serie de cómics al UCM, y muchos les daríamos el proyecto con los ojos cerrados. Sin embargo, con el dúo ocupado en otros trabajos, incluida la secuela de El Hombre Gris, la última película de éxito de Netflix, la agenda del dúo ya está lo suficientemente llena.

Si la afirmación de The Hollywood Reporter es correcta, serán unos años muy ocupados para Cretton. Además de Shang-Chi 2, se cree que el director de 44 años está desarrollando una serie de Disney+ basada en otro superhéroe infravalorado de Marvel, Wonder Man. Por otra parte, también se está preparando una serie derivada de Shang-Chi protagonizada por Xu Xialing, de Meng'er Zhang, la hermana de Shang-Chi, para Disney+. Se cree que Cretton también está involucrado en su desarrollo, que se dice que seguirá la renovación de la organización de los Diez Anillos por parte de Xu. Sin embargo, Marvel no ofreció ningún detalle (ni confirmación, por cierto) sobre ninguna de las dos series durante su principal panel de la Comic-Con 2022.

De hecho, va a ser un periodo muy ocupado para Marvel. En la Comic-Con, el estudio anunció que su actual Fase 4 terminaría con Black Panther: Wakanda Forever, que llegará a los cines en noviembre. Marvel también ha anunciado su línea completa de películas y programas para la Fase 5 del UCM, que comenzará con Ant-Man y la Avispa: Quantumania en febrero del 2023. En total, la Fase 5 incluirá seis películas y siete series de televisión.

Por último, Marvel ha anunciado sus planes para la Fase 6, que comenzará en noviembre del 2024 con el reinicio de Los Cuatro Fantásticos. Las dos siguientes películas de Los Vengadores (La Dinastía Kang y Secret Wars) llegarán en mayo y noviembre del 2025 respectivamente.