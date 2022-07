Las 9 sorpresas (y las 4 decepciones) de la Comic-Con 2022

La Comic-Con 2022 de San Diego ha llegado y se ha ido. El evento de tres días ha terminado un año más y ha habido montones de anuncios de algunos de los principales estudios de cine y televisión del mundo, gigantes del cómic y otros.

Sin embargo, con tantas revelaciones que tuvieron lugar durante el fin de semana del 21 al 24 de julio, sospechamos que te habrás perdido un buen número de ellas. Por supuesto, sabemos que estarás al día de los principales anuncios y los tráileres de Marvel Studios, Warner Bros y El Señor de los Anillos de Amazon. Pero hubo noticias importantes, además de algunas decepcionantes que no se presentaron, que podrías haber pasado por alto en medio de la gran cantidad de otras revelaciones.

A continuación, hemos reunido nueve anuncios sorpresa que seguramente te habrás perdido de la Comic-Con 2022. También hemos echado un vistazo a cuatro proyectos que no estuvieron presentes en la gran convención de cómics y entretenimiento, a pesar de los rumores que sugerían que lo estarían.

¿Preparados para empezar? Vamos a ello.

1. La Rueda del Tiempo estrena una tercera temporada

La Rueda del Tiempo tendrá otra temporada en Prime Video. (Image credit: Amazon Studios)

La oferta de fantasía de gran presupuesto de Amazon Studios para el 2022 es El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, pero eso no ha impedido que haya dejado caer una intrigante noticia en torno a otra gran serie de Prime Video.

La Rueda del Tiempo, cuya segunda temporada aún no se ha estrenado, ha sido renovada para una tercera temporada (según Polygon (opens in new tab)). El anuncio se hizo durante un panel sobre la serie animada precuela de La Rueda del Tiempo, también conocida como Orígenes, por lo que probablemente no te hayas enterado. En cualquier caso, dado que La rueda del tiempo fue uno de los programas más importantes de Prime Video en el 2021, no es una gran sorpresa saber que va a tener una tercera entrega.

2. Los Anillos de Poder muestran otra primicia sobre los enanos

El Señor de los Anillos de Amazon hace otra gran revelación sobre sus enanos. (Image credit: Amazon Studios)

Hablando de Los Anillos de Poder, por fin hemos recibido la confirmación de una parte concreta de la tradición de la Tierra Media en torno a los enanos. A saber, que algunas mujeres enanas también tendrán barba.

Durante el panel Hall H de la serie, el viernes 22 de julio, la productora ejecutiva Lindsay Weber reveló que, al igual que sus homólogos masculinos, algunas enanas se han dejado crecer la barba. "Puedo confirmar que tienen vello facial", dijo (según CBR.com (opens in new tab)). "No puedo esperar a que las veáis, en la serie aparecen claramente".

Decimos "algunas" porque la princesa Disa de Sophia Nomvete ya se ha mostrado sin barba. Habrá que ver si son la mayoría de las enanas, o una pequeña minoría, las que deciden dejarse crecer el vello facial en Los Anillos del Poder.

3. Marvel baraja un contenido más maduro

La primera serie con calificación R de Marvel Studios está en camino. (Image credit: Marvel Studios)

En otra primicia, Marvel Studios ha confirmado que finalmente está desarrollando un proyecto con calificación R.

No, no se trata de Deadpool 3, aunque también está en desarrollo. Marvel Zombies, una próxima adaptación animada de la serie de novelas gráficas del gigante del cómic que lleva el mismo nombre, tendrá una calificación M para mayores de 18 años cuando llegue a Disney+ (según The Illuminerdi (opens in new tab)). Marvel Zombies será un spin-off de What If...?, y retomará los acontecimientos después del quinto episodio de esa serie, que se tituló "What If... ¿Zombies?".

El proyecto es histórico para Marvel, ya que, hasta ahora, el estudio no había creado una película o serie de televisión con una calificación de edad superior a los 16 años, siendo Caballero Luna la única producción que ha recibido dicha calificación en los 15 años de historia del estudio. Con otros contenidos para adultos de Marvel recientemente aterrizados en el servicio de streaming de Disney (Logan, Deadpool 1 y 2, y los Defenders de Netflix), ahora parece el momento adecuado para que Marvel se ramifique y empiece a hacer sus propios proyectos con calificación R.

4. Netflix entra en modo BRZRKR

La adaptación televisiva de Netflix de BRZRKR de Keanu Reeves constará de dos temporadas. (Image credit: Kickstarter)

Mientras que Disney y Marvel han sido precavidos en lo que respecta a los contenidos con calificación R, Netflix se ha dedicado a crear su propia cartera de programas de animación con temática adulta.

Castlevania, Arcane y Love, Death & Robots han demostrado que existe un mercado para las series de animación de Netflix para público más maduro. Por lo tanto, no debería sorprendernos saber que Netflix está creando más contenidos de este tipo, entre los que se incluye un programa de animación basado en la serie de cómics BRZRKR de Keanu Reeves.

La oferta de animación para adultos ya estaba en desarrollo en Netflix antes de la Comic-Con 2022. Sin embargo, durante una aparición sorpresa en el panel de BRZRKR, Reeves reveló nuevos detalles sobre el proyecto (según IGN (opens in new tab)). La adaptación al anime constará de dos temporadas, y su desarrollo correrá a cargo de Production I.G, cuyos créditos anteriores incluyen Ghost in the Shell y Eden of the East.

5. El spin-off de Batman empieza a rodarse el año que viene

El spin-off del Pingüino comenzará a rodarse en 2023. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

La Comic-Con ha sido bastante escasa en cuanto a material de HBO Max y Warner Bros este año, pero hemos recibido algunas noticias interesantes sobre uno de los programas derivados de Batman.

Colin Farrell, que interpreta a Oswald Cobblepot/El Pingüino en la aclamada película The Batman de Matt Reeves, reveló que el rodaje de la serie HBO Max de El Pingüino comenzará a principios del 2023 (según The Direct (opens in new tab)). Siempre y cuando no haya una larga fase de postproducción una vez que termine la fotografía principal, podríamos ver la serie spin-off de El Pingüino a finales del 2023. Pero mejor si no tenemos que esperar tanto.

6. Una de las mejores series de Apple ha sido renovada

For All Mankind tendrá una cuarta temporada. (Image credit: Apple TV Plus)

Apple hizo su primera aparición en la Comic-Con de este año, trayendo consigo una serie de paneles fascinantes, una experiencia de Industrias Severance Lumon, y otras noticias interesantes para los asistentes.

Sin embargo, uno de los mayores anuncios del Apple TV Plus se reservó para un programa favorito de los fans. For All Mankind, la exitosa serie de ciencia ficción de Apple, ha sido renovada por una cuarta temporada en la Comic-Con 2022 (según Variety (opens in new tab)), cuya producción comenzará en agosto. No se ha confirmado ninguna fecha de estreno junto con el anuncio.

7. Los hermanos Russo no están dirigiendo en secreto una nueva película de los Vengadores

Los hermanos Russo no volverán para Vengadores: Secret Wars. (Image credit: Walt Disney/Marvel Studios)

El Universo Cinematográfico Marvel (UCM) se está expandiendo a un ritmo sin precedentes. Durante su panel principal en el Hall H el sábado 23 de julio, Marvel Studios reveló cuándo terminará su actual Fase 4, además de revelar sus planes completos para la Fase 5 del UCM. Ah, y también confirmó que su última trilogía de fases se conocerá oficialmente como La Saga del Multiverso, antes de bromear con lo que está por venir en la Fase 6 de Marvel, incluyendo dos nuevas películas de los Vengadores.

Una de esas películas de los Vengadores será Secret Wars, una serie de cómics que los fans del UCM llevan tiempo deseando ver en la gran pantalla.

Por desgracia, los hermanos Russo (que dirigieron varias de las mejores películas del UCM como Vengadores: Infinity War y Endgame) no dirigirán Secret Wars. La pareja, que recientemente contó a TechRadar su descabellada idea para una serie de televisión de Marvel, ha expresado regularmente su interés en dirigir una película de Vengadores: Secret Wars. Sin embargo, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha confirmado (según Deadline (opens in new tab)) que no se les pedirá que dirijan la película de superhéroes. Esto sí que es una auténtica lástima.

8. Star Trek entra en una nueva frontera

La franquicia de Star Trek sólo estará disponible en un servicio de streaming en Estados Unidos a partir de ahora. (Image credit: Paramount)

Otra franquicia muy popular recibió su propia noticia intrigante en la Comic-Con 2022.

Star Trek, que estaba disponible en varios servicios de streaming antes de que Paramount Plus se lanzara inicialmente en marzo del 2021, está dando oficialmente el salto a la velocidad de la luz al streamer de Paramount. Según ha confirmado la cuenta de Twitter de Star Trek Paramount Plus (opens in new tab), todo el catálogo de Star Trek se transmitirá exclusivamente en Paramount Plus a partir de ahora.

Bueno, al menos en Estados Unidos. Eso significa que todas las películas de Star Trek y las series de Paramount Plus sólo estarán disponibles en esta plataforma de streaming en Norteamérica. Star Trek todavía se puede ver en Netflix y Prime Video (al menos por el momento).

9. La serie de televisión de Daredevil será su serie más larga hasta ahora

Daredevil: Born Again será de largo recorrido en Disney+. (Image credit: Marvel Studios)

Como parte de su panel principal, Marvel Studios confirmó que una nueva serie de televisión de Daredevil, basada en la serie de cómics Born Again, formaría parte de la Fase 5 del UCM.

Varios conocedores de Marvel habían sugerido que una serie de Daredevil Disney+ estaba en desarrollo, por lo que esta confirmación oficial no es tan sorprendente. Lo que sí es destacable es que Daredevil: Born Again constará de 18 episodios, lo que la convierte en la temporada de televisión de Daredevil más larga de la historia. La revelación la hizo en Twitter Brandon Davis (opens in new tab), de Phase Zero, que estuvo presente en el panel de Marvel el 23 de julio.

Todas estas revelaciones fueron geniales, pero también hubo algunas ausencias notables en la Comic-Con 2022...

10. Espera... ¿dónde está Armor Wars?

Armor Wars brilló por su ausencia en el panel del Hall H de Marvel. (Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Una de las mayores sorpresas del panel Hall H de Marvel Studios fue la ausencia de noticias sobre Armor Wars.

Protagonizada por Don Cheadle, Máquina de Guerra, Armor Wars ha estado en desarrollo en Marvel desde hace unos años. Sin embargo, no se mencionó durante la presentación de Marvel, ya que Armor Wars no aparece como parte de sus planes de la Fase 4, 5 o incluso 6.

Entonces, ¿dónde está? Según el guionista principal, Yassir Lester, Armor Wars sigue en camino. Lester lo confirmó en Instagram (gracias a Reddit (opens in new tab) por la captura de pantalla), pero no está claro cuándo verá la luz Armor Wars. Es posible que se añada a los planes de la Fase 5 o 6 de Marvel una vez que comience el rodaje pero, por ahora, parece que está atrapada en el infierno del desarrollo.

11. ¿Dónde están las imágenes de Aquaman 2 y The Flash?

Warner Bros. no mostró nuevas imágenes de Aquaman 2 ni de The Flash en su panel. (Image credit: Warner Bros.)

¡Warner Bros trajo un par de grandes tráilers a la Comic-Con de este año, con Black Adam y Shazam: La Furia de los Dioses fueron los protagonistas de su panel principal.

Sin embargo, no hubo imágenes ni avances sobre otros dos de sus próximos proyectos del DC Extended Universe (DCEU): Aquaman y el Reino Perdido o The Flash.

Esto último no es una gran sorpresa, ya que la estrella de The Flash, Ezra Miller, ha estado envuelto en la controversia en los últimos meses, por lo que no habría sido un movimiento inteligente para Warner Bros promocionar esa película del DCEU en la convención más grande del mundo. Sin embargo, con el estreno de Aquaman 2 en los cines en marzo del 2023, habría estado bien ver algunas imágenes de esa película, aunque fuera un teaser exclusivo para los asistentes a la Comic-Con.

12. El Superman de Cavill tampoco llegó

Los fans se sintieron decepcionados porque Henry Cavill no hizo una aparición sorpresa en la Comic-Con. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

La falta de imágenes de Aquaman 2 no fue lo único decepcionante de la presentación de Warner Bros en la Comic-Con 2022.

En los días previos al evento, los fans fueron azotados por el rumor de que Henry Cavill podría hacer una aparición sorpresa y anunciar una nueva película de Superman. Desgraciadamente, Cavill no apareció por ninguna parte, y los asistentes al panel de Warner Bros se mostraron poco impresionados por su ausencia.

Sin embargo, hay una razón para ello. Cavill está rodando la tercera temporada de The Witcher en el Reino Unido, lo que habría impedido su aparición en la Comic-Con. Sin embargo, eso no fue suficiente para aplacar a algunos fans, que creen que Cavill podría haber sacado tiempo de su apretada agenda para volar a California para la presentación de Warner y luego viajar de vuelta a casa. Por supuesto, la única razón por la que habría estado allí es si Warner tuviera que anunciar una nueva película de Superman dirigida por Cavill. Cosa que no ocurrió. Aun así, eso no evitará que algunos fans se quejen.

13. Las expectativas del UCM X no se cumplieron

There was no Mutants MCU movie announcement. (Image credit: 20th Century Fox)

A pesar de todas las increíbles noticias del UCM que recibimos este pasado fin de semana, hubo una flagrante omisión en los próximos planes de Marvel: una película de los X-Men.

Sí, Marvel Studios ya está trabajando en un proyecto de los X-Men: X-Men 97, una continuación de la querida serie de televisión de los 90 X-Men: The Animated Series. Gracias al teaser oficial de Ms Marvel y Black Panther 2, sabemos que los mutantes también están presentes en el UCM. Así que una película de los X-Men (o, mejor dicho, de los mutantes) en el UCM es sólo cuestión de tiempo a estas alturas.

Aun así, es una pena que Marvel no haya confirmado que se estrenará una en algún momento de los próximos cuatro o cinco años. Actualmente, su línea de la Fase 6 sólo comprende tres películas: Fantastic Four, Avengers: La Dinastía Kang, y Vengadores: Secret Wars. Así que, si Marvel revela que hay una película de los Mutantes en camino (ya sea en la D23 Expo de septiembre o en otro evento), podría incluir fácilmente esa película en su lista de la Fase 6. Sin embargo, estamos un poco decepcionados por el hecho de que no se haya anunciado una película de los Mutantes del UCM en la Comic-Con.