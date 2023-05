Una nueva filtración indica que Garmin quiere superar los límites de duración de la batería de los smartwatches

Parece que Garmin aún no está listo para mostrar al mundo su próximo smartwatch tope de gama, ya que una reciente filtración muestra que la compañía primero ampliará su serie más antigua.

Esta información procede de la web alemana de noticias tecnológicas WinFuture (opens in new tab) y, según el informe, los nuevos modelos son el Garmin Fenix 7 Pro, el Fenix 7X Pro, el Epix Pro Gen 2 y el Approach S70. Desgraciadamente, no hay mucha información técnica ni especificaciones en la filtración, pero sí muchas imágenes que muestran el aspecto de los relojes y algunas pistas sobre sus próximas funciones.

Los nuevos relojes

Empezando por el Fenix 7 Pro y el 7X Pro, parece que estos dispositivos seguirán la misma trayectoria que el actual modelo Fenix 7 en el sentido de que habrá una versión base, Solar y Sapphire Solar. Solar, como es fácil adivinar, hace referencia a la función de carga solar del dispositivo. Si se parece en algo al Fenix 7, prolongará enormemente la duración de la batería hasta días, si no semanas. Sapphire Solar añade cristal de zafiro, un tipo de material cristalino muy conocido por su excepcional dureza.

Como ya se ha dicho, al no disponer de las especificaciones, se desconoce en qué se diferencian estos dos relojes. Pero si se parece en algo a la serie Fenix 6, el Fenix 7X Pro tendrá una batería de mayor duración y un mejor rendimiento.

Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar (Image credit: WinFuture)

En cuanto a los otros dos relojes inteligentes, hay muy poca información. La filtración revela que el Epix Pro Gen 2 estará disponible en tres tamaños diferentes: 42mm, 47mm y 51mm. WinFuture afirma que cada uno tendrá una variante con cristal de zafiro junto a un modelo base. El Approach S70 es el próximo reloj de golf de Garmin y, como cualquier otro reloj de golf, la pantalla mostrará información importante para tu juego como la velocidad del viento y la precisión del drive.

En cuanto a los colores, todo es bastante básico: tonos de negro, blanco y gris con algunos detalles de color como el Approach S70.

Garmin Epix Pro Gen 2 and Approach S70 (Image credit: WinFuture)

Lanzamiento pendiente

WinFuture afirma que podemos esperar una "presentación" de los nuevos relojes a finales de mayo y principios de junio. Curiosamente, el Epix 2 Pro de Garmin (que no debe confundirse con el Epix Pro Gen 2) también saldrá a la venta en ese mismo periodo de tiempo. También se desconoce el precio, aunque el informe de WinFuture predice que el Epix Pro Gen 2 costará al menos 900€.

Viendo todo lo que aparece en la filtración, no podemos evitar preguntarnos por qué Garmin planea seguir con estas series. La compañía tiene la costumbre de lanzar versiones renovadas de smartwatches más antiguos, como se ha visto con el Instinct 2.

Se podría pensar que la empresa preferiría dedicar sus esfuerzos al lanzamiento del Fenix 8, su próximo reloj inteligente insignia. No se sabe mucho sobre el Fenix 8, aparte de algunos rumores, así que preferimos saber más sobre él. Aunque para ser justos, nos suelen gustar más las renovaciones que los originales. Comparado con el Instinct original, por ejemplo, el Instinct 2 nos parece mejor opción. Tal vez Garmin esté haciendo algo al centrarse primero en los dispositivos más antiguos antes de seguir adelante.

No dejes de consultar la lista de TechRadar de l (opens in new tab)os mejores smartwatches del 2023 (opens in new tab) si estás buscando uno.