Una filtración del Xiaomi Mi 11 Lite sugiere que tendrá un diseño similar al Mi 11, con una gran diferencia

Si bien el Xiaomi Mi 11 Lite no se presentó junto a Mi 11 en el evento de Xiaomi del 8 de febrero, nos siguen llegando filtraciones sobre este teléfono. Esto seguramente significa que el Mi 11 Lite está en camino, y la última filtración es un render de alta calidad que muestra su diseño al completo.

Ha sido compartido por Digital Chat Station, que es un filtrador con una sólida reputación, y casi parece que este sea un render oficial. Muestra el teléfono con un diseño muy parecido al Mi 11 estándar, con sus tres cámaras traseras y el hueco en pantalla para la cámara selfie, así como una apariencia casi idéntica en general.

Pero hay una gran diferencia: si bien la pantalla del Mi 11 es curvada, la del Mi 11 Lite es plana, lo que haría que su parte frontal se viera distinta. Además, parece que el Lite tiene un marco más grande debajo de la pantalla, pero no mucho.

(Image credit: Digital Chat Station)

De momento vamos a coger con pinzas esta información, sobre todo porque en una filtración anterior se mostró un diseño de cámara ligeramente distinto. Pero lo cierto es que el resto del diseño es similar, y esta última fuente tiene más reputación, por lo que de momento esta es nuestra mejor conjetura sobre cómo podría ser la apariencia del Xiaomi Mi 11 Lite.

Esta filtración no habla de las especificaciones que tendría el teléfono, pero informaciones anteriores apuntan a un chipset Snapdragon 755G o Snapdragon 732G (ambos deberían ser de rango medio, pero el primero aún no se ha anunciado y el segundo no es compatible con 5G). Además, se afirmó que equiparía una cámara principal de 64MP, una secundaria con zoom óptico 5x, una pantalla Full HD+, 128 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM.

Todo esto suena a características inferiores a las del Xiaomi Mi 11, pero es lo normal en un teléfono con la etiqueta 'Lite'.

Esperamos que pronto sepamos todos los detalles de forma oficial, pero de momento no sabemos cuándo se lanzará el Xiaomi Mi 11 Lite. Una filtración sugiere que en marzo, pero lo cierto es que no proviene de una fuente fiable.

Sea cuando sea, creemos que este teléfono se presentará junto con el Xiaomi Mi 11 Pro, y quizás incluso junto al Xiaomi Mi 11 Ultra, por lo que la serie Mi 11 todavía tiene mucho que ofrecer.

Vía GSMArena