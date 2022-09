Una filtración de última hora del iPhone 14 Pro sugiere que será el iPhone más fresco de la historia

Estamos a pocos días del lanzamiento de la nueva gama iPhone 14 (opens in new tab) ya que el evento es el 7 de septiembre, pero los rumores no han parado, y ahora tenemos una nueva filtración que llega bien cargadita: abarca desde los colores hasta los tamaños de las baterías, las velocidades de carga, el almacenamiento y mucho más.

La información procede de Lanzuk, un filtrador conocido, que ha compartido la información en Naver (opens in new tab) (una plataforma de blogs surcoreana), y ha sido descubierta por BGR (opens in new tab). Al parecer, la información del filtrador procede de una "fuente de desarrollo estadounidense", suponemos que eso significa que es un desarrollador que trabaja para Apple, pero no se especifica.

Sea como sea, entre las muchas cosas que se mencionan en la filtración, está que el nuevo chip A16 Bionic ofrecerá, como es lógico, un mejor rendimiento que el A15 Bionic. Lo curioso aquí es que al parecer las mejoras son en gran medida gracias a una gestión térmica superior, lo que significa que el chip puede mantenerse fresco aunque esté bajo mucha presión, por lo que el rendimiento no se ve afectado.

Merece la pena recordar que, según las filtraciones, solo el iPhone 14 Pro (opens in new tab) y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) equiparán este nuevo chip, mientras que los modelos básicos mantendrán el mismo chip A15 de la gama iPhone 13 (opens in new tab) del año pasado.

Volviendo a la filtración de la que estamos hablando en este artículo, también se habla de los colores en los que aparentemente estará disponible la nueva gama iPhone 14. Estos colores son, según esta fuente, verde, púrpura, azul, negro, blanco y rojo para el iPhone 14 estándar (y suponemos que el iPhone 14 Max también, aunque no lo mencionan específicamente). Respecto a los modelos Pro, se afirma que los colores serán verde, púrpura, plata, oro y grafito.

No es la primera vez que escuchamos hablar de estos colores, de hecho, verás que están incluidos en nuestra guía ilustrada sobre los colores de la gama iPhone 14 (opens in new tab). Por lo tanto, lo que hace esta nueva información es dar más peso a los rumores anteriores. Como apunte, hace unos días una filtración nos mostró el tipo de púrpura (opens in new tab)que podemos esperar ver.

Por otro lado, hemos querido ir más allá de las filtraciones y hemos creado algunas maquetas de cómo podrían ser estos tonos en la realidad. Puedes ver una galería de colores del iPhone 14 estándar y 14 Max a continuación.

Image 1 of 6 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 6 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 6 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 6 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 6 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 6 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 6

Como veis, nos hemos basado en una foto de un iPhone 13 como base para estas imágenes, ya que no esperamos grandes cambios de diseño, especialmente en la parte trasera.

Ahora, vamos con los esperados colores del iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. Para mostrároslos, hemos utilizado una foto editada del iPhone 13 Pro, como puedes ver a continuación.

Image 1 of 5 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 5 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 5 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 5 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 5 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 5

Vale, ahora volvamos a la filtración que nos ocupa. La fuente también ha afirmado que el tamaño de las baterías de la gama iPhone 14 será mayor que el de sus predecesores. A pesar de esto, dicen que la capacidad es "muy pequeña", pero es posible que quieran decir que el aumento es pequeño. Además, respecto a la velocidad de carga, aparentemente se ofrecerá la carga de 30W por primera vez en un iPhone.

Otros detalles son que supuestamente el almacenamiento partirá de 128GB, que se utilizará el resistente cristal Gorilla Glass Victus (no se menciona el propio Ceramic Shield de Apple en esta filtración), y que los precios podrían aparentemente "ir en una dirección completamente diferente a la esperada", lo cual suena muy enigmático.

Lo que dicen sobre el precio, como veis, es algo muy vago, pero como referencia, las filtraciones anteriores apuntan a un precio inicial similar al del año pasado para el iPhone 14 estándar, mientras que se espera un aumento de unos 100€ para los modelos Pro (respecto a sus predecesores).

También hay otros detalles interesantes. Al parecer, los imanes MagSafe serán más potentes este año, y supuestamente Apple valoró un prototipo de titanio, pero dicen que la compañía abandonó la idea debido al coste y a los problemas de fabricación.

El iPhone 13 Pro Max (Image credit: TechRadar)

La mayoría ya lo sabíamos, pero eso es bueno

La mayoría de los detalles que ha compartido esta filtración ya los conocíamos: el tema de los colores, las baterías de mayor capacidad, la velocidad de carga de 30W, el almacenamiento mínimo, y el chip más rápido, son todas cosas que puedes leer a día de hoy en nuestro artículo dedicado a la gama iPhone 14, donde hemos reunido todo lo que se sabe (opens in new tab).

Por lo tanto, aunque esta filtración viene muy cargadita de información, tampoco es que nos resulte demasiado emocionante, aunque hay algunos pequeños detalles nuevos, como la gestión térmica mejorada, que sí que son interesantes.

Pero si lo pensáis, que ya no nos emocionemos a estas alturas es algo bueno, porque el simple hecho de que haya tantas filtraciones distintas que hablen de lo mismo, no hace más que aumentar la probabilidad de que todos esos detalles que creemos saber sean ciertos. Especialmente a estas alturas, con el lanzamiento tan cercano, en el que las cartas están echadas y ya no hay tiempo para cambios de última hora.

Por supuesto, no sabremos a ciencia cierta si se confirma toda la información hasta el 7 de septiembre (opens in new tab) cuando los iPhone 14 sean presentados, pero por ahora, solo podemos suponer que la mayor parte de la información anterior es precisa.