Un nuevo móvil de Google podría lanzarse en mayo, pero... ¿cuál?

Se cree que Google lanzará varios teléfonos este año: además de la serie Pixel 8 (opens in new tab), es probable que también veamos el Pixel 7a (opens in new tab) y el primer plegable de la compañía, el Pixel Fold (opens in new tab), y al menos uno de estos dos últimos podría ser presentado dentro de

muy poco.

Anteriormente se había rumoreado que ambos teléfonos aterrizarían a mediados de año, probablemente en mayo (opens in new tab), y ahora un teléfono de Google sin nombre ha aparecido en la lista de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) de Estados Unidos, algo que suele ocurrir a los pocos meses de su lanzamiento.

De hecho, tal y como señala 9to5Google (opens in new tab), que descubrió el listado, la confidencialidad de la FCC expira en seis meses. Esa confidencialidad oculta al público imágenes y otra información reveladora, así que sea lo que sea este teléfono, probablemente se lanzará en menos de seis meses.

Eso prácticamente descarta el Google Pixel 8, ya que estamos bastante seguros de que el teléfono no llegará hasta alrededor de octubre.

Por lo tanto, parece bastante claro que el móvil que aparece en este listado de la FCC es, o bien el Google Pixel 7a o el Google Pixel Fold. ¿Pero... cuál de los dos? El listado de la FCC no revela mucho más que los números de modelo, concretamente G0DZQ (opens in new tab), GHL1X (opens in new tab)y GWKK3 (opens in new tab). A juzgar por el texto incluido, todos parecen ser el mismo teléfono, con diferencias relativas a la conectividad: algunos ofrecen mmWave 5G y otros no.

Eso nos dice que el teléfono ofrece 5G, y más concretamente del tipo mmWave, que, cuando es compatible, puede ser más rápido que el 5G sub-6GHz. Pero el Pixel 6a (opens in new tab) ya ofrece 5G, mientras que se espera que el Pixel Fold también lo ofrezca, por lo que esto no nos dice mucho.

Sin embargo, la única pista real que tenemos son los números de serie, que empiezan por '28291FQHN' o '8251FQHN'. Como señala 9to5Google, es muy similar al número de serie '2A281FQHN' que se pudo ver en una reciente filtración del Pixel 7a.

Así que con eso en mente, lo más probable es que sea el Google Pixel 7a el que ha aparecido en la base de datos de la FCC, pero no podemos descartar la posibilidad de que sea el Google Pixel Fold.

El escenario del Google I/O 2017 (Image credit: Future)

¿Cuándo podría lanzarse este móvil?

Ya sea el Google Pixel 7a o el Pixel Fold, podemos hacer una buena conjetura sobre cuándo podría aterrizar este próximo teléfono.

Como hemos comentado, su presencia en la base de datos de la FCC significa que Google probablemente querrá sacarlo a la venta en menos de seis meses, es decir, antes de septiembre, pero podemos ser más específicos. Lo más probable es que se presente en el Google I/O de este año.

Se trata de la conferencia anual de desarrolladores de la compañía, en la que a veces se anuncian productos. Tal y como ha anunciado Google recientemente, el Google IO 2023 (opens in new tab) de este año se celebrará el 10 de mayo.

Esa fecha no solo estaría dentro de la ventana de seis meses, sino que dejaría un largo tiempo antes del probable lanzamiento del Pixel 8 en octubre, lo que probablemente sea preferible para Google que tener todos sus lanzamientos de productos demasiado cercanos.

Además, como hemos dicho, ha habido una serie de filtraciones que apuntan a lanzamientos a principios (opens in new tab) o mediados de año tanto para el Pixel 7a como para el Pixel Fold, y algunas apuntan específicamente a mayo. En definitiva, pronto podríamos tener uno o incluso dos nuevos modelos de Google Pixel.