El Google Pixel 7a parece haber sido confirmado por Amazon

Basándonos en el calendario de lanzamientos habitual de Google, contamos con ver el Google Pixel 7a en los próximos meses, ya que la compañía siempre suele lanzar un modelo de gama media entre los lanzamientos de sus buques insignia. Ahora, esto parece haber sido confirmado por Amazon.

Como informa GSMArena (opens in new tab), el vendedor, en su web de EEUU, permite ahora a los usuarios inscribirse para para recibir notificaciones con las actualizaciones sobre el anuncio del Google Pixel 7a, lo que sugiere que el dispositivo está efectivamente en camino y podría llegar más pronto que tarde.

No tenemos ninguna información sobre el Pixel 7a ni ninguna imagen del mismo, y en cierta manera, no hay ningún indicio real de que Amazon haya conseguido detalles por adelantado del teléfono, pero lo que está claro es que no es posible que puedas inscribirte para recibir actualizaciones sobre un móvil que no existe.

Familias de móviles

Algo que merece la pena señalar es que el sitio de Amazon menciona una "familia" de productos, ¿significa eso que hay más de un dispositivo Pixel 7a en camino? Lo cierto es que no habíamos visto esto desde el Google Pixel 3a XL lanzado en 2019.

Hasta ahora, los rumores en torno al Pixel 7a han sido bastante escasos. Se ha hablado de un teléfono más compacto (opens in new tab) y de gama media en el que dicen que está trabajando Google, pero no es seguro que el dispositivo en cuestión sea realmente el Pixel 7a.

El Google Pixel 7 y el Google Pixel 7 Pro (opens in new tab) fueron lanzados a principios de este mes, y todo indica que el Google Pixel 8 llegará el año que viene. Por lo tanto, el Google Pixel 7a encajaría perfectamente entre estos lanzamientos.

Elegir el momento perfecto

Suponiendo que un Pixel 7a esté efectivamente en camino, va a ser interesante ver cuándo decide lanzarlo Google. El pasado podría darnos alguna indicación: el Google Pixel 5 (opens in new tab) se anunció en septiembre de 2020, y le siguió el Google Pixel 5a (opens in new tab)en agosto del año siguiente.

Luego el Google Pixel 6 (opens in new tab) se lanzó en octubre de 2021 (aunque a España llegó más tarde), y el Google Pixel 6a (opens in new tab) en mayo de 2021. Este último teléfono se presentó en realidad en el evento Google IO 2022 (opens in new tab), por lo que quizás el Pixel 7a podría aparecer en el Google IO 2023.

Teniendo en cuenta que la cadena de suministro se vio tan significativamente perturbada por la pandemia mundial en 2020 y 2021, el Pixel 6a es quizás un mejor indicador del calendario que el Pixel 5a (que no olvidemos que solo se lanzó en Estados Unidos y Japón).

Los Pixel 7 se han lanzado este octubre, así que es probable que veamos el Pixel 7a en mayo de 2023. Google todavía no ha anunciado la fecha en la que celebrará el IO 2023, pero nos sorprendería mucho que no tenga lugar por esas fechas. Por supuesto, aquí ten TechRadar estaremos atentos para traerte todas las novedades.