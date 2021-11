¿Todavía usas un solo monitor? Estas son las razones por las que deberías comprar el segundo en el Black Friday

Para los que no lo sepan, comprar un monitor para tu PC o portátil debería ser bastante sencillo, pero hay todo un mundo de diferentes optimizaciones que se adaptan a diversos requisitos. Olvídate de pensar solo en el tamaño de la pantalla, también tienes que tener en cuenta la resolución, la frecuencia de actualización y otras características importantes, que hacen que tu hardware sea más adecuado para todo, desde la edición de vídeo y los diseños gráficos hasta los entornos de juego competitivos.

Pero, ¿qué ocurre si utilizas la misma configuración para varias tareas? El uso de varios monitores tiene muchas ventajas, entre ellas la de poder optimizar tu hardware para distintas funciones que tienen requisitos muy diferentes para conseguir los mejores resultados.

Tampoco hay razón para limitarse a dos. Mucha gente se da cuenta de que es difícil volver a usar una sola pantalla después de haber añadido una adicional a su oficina o a su configuración gaming, y algunos añaden hasta tres o incluso cuatro monitores para tener una ventaja extra. Esto nada más debería considerarse si se tiene el espacio y un brazo de monitor adecuado para soportarlos, por supuesto, pero librarse de la necesidad de minimizar el juego o cambiar entre diferentes ventanas para realizar una tarea a menudo, convencerá a aquellos que no habían considerado previamente la ampliación de sus pantallas.

Puede resultar caro adquirir un segundo (o incluso un tercer) monitor, por lo que el Black Friday es uno de los mejores momentos del año para comprar uno. Mientras que ya estamos investigando ofertas de móviles, televisores, y productos Apple entre muchos otros productos, aquí desmenuzaremos las razones para adquirir un nuevo monitor y te contaremos un par de ofertas geniales que hemos encontrado.

Un impulso a la productividad

(Image credit: Shutterstock / Standret)

Los monitores adicionales pueden suponer un gran impulso a la productividad, ya que te permiten ver varios proyectos abiertos a la vez. Esto puede facilitar incluso tareas mundanas como copiar y pegar, ya que no perderás tiempo cambiando constantemente de ventana y reajustando los ojos, especialmente si trabajas con hojas de cálculo.

Un segundo monitor no tiene por qué un lujo, al fin y al cabo, su objetivo final es ofrecerte el doble de espacio para mirar, y si no lo necesitas para hacer algo que requiera funciones especializadas, no dudes en optar por algo barato y funcional. Es posible que quieras asegurarte de que las dimensiones coinciden con las de tu pantalla actual para que encaje mejor en el escritorio, además de que facilitará la unión de ambas.

Pondremos algunas sugerencias de pantallas a buscar en las rebajas del Black Friday, pero como ya estamos viendo algunas ofertas adelantadas que nos han llamado la atención.

329,95€ SNewskill Icarus IC27F2-V2P 27" - LED FullHD 240Hz G-Sync - 329,95€ 284,98€ en PCcomponentes

Ahorra un 13% - Este monitor con pantalla curva tiene una imponente tasa de refresco, de hasta 240Hz, que lo hace perfecto para jugar, permitiendo imágenes increíblemente fluidas. Déjate enamorar por su pantalla curva y su tiempo de respuesta de 1Ms MPRT, con el que dominarás todas tus partidas.

¿Necesitas una pantalla 4K?

(Image credit: Shutterstock / Gorodenkoff)

Una pantalla básica sería suficiente para la mayoría de la gente, pero los creativos pueden necesitar algo más potente. Los monitores 4K son mucho más comunes hoy en día que antes, ya que ofrecen una mayor resolución para editar secuencias de vídeo o diseños y obras de arte digitales creativas. También hay que tener en cuenta otros aspectos, como los "nits", que son una unidad de medida de la luminosidad de la pantalla (cuanto mayor sea el número, más brillante será la pantalla) que puede ayudar a mantener la pantalla viva en entornos con mucha luz.

La gama de colores también es especialmente importante, y las cosas pueden ser un poco confusas. Adobe RGB y sRGB son dos formas diferentes de medir lo que se llama espacio de color, que es la gama de colores disponibles en el dispositivo. Esto se ve comúnmente en cosas como las cámaras digitales también, con RGB que significa Rojo Verde Azul, los colores primarios que hacen casi todos los demás colores cuando se combinan de diferentes maneras.

Como el Adobe RGB es aproximadamente un 35% más grande que el sRGB, suele considerarse como una métrica más deseable, pero una pantalla con cerca del 100% de cualquiera de los dos es buena, y cualquier fotografía en Adobe RGB se convertirá a sRGB se publica en línea sin conversión de todos modos. Estos son factores importantes a tener en cuenta si estás empezando con la fotografía y la edición de fotos.

Tener dos pantallas significa que puedes disfrutar de todo el espectro de colores y de la resolución de tus imágenes en una pantalla, mientras compruebas lo que la mayoría de la gente verá en un escritorio estándar en la otra.

349€ Monitor - Samsung LU28R550UQRXEN, 28" UHD 4K, 300 cd/m², 4 ms, 60 Hz, HDMI, AMD FreeSync, Modo juego 349€ 299€ en MediaMarkt

Ahorra 50€ - Con cuatro veces los píxeles de Full HD, el monitor Samsung de 28 pulgadas te dará imágenes UHD increíblemente realistas. Esto significa que puedes visualizar documentos y páginas web con menos desplazamiento, trabajar más cómodamente con múltiples ventanas, barras de herramientas abiertas y disfrutar de fotos, vídeos y juegos en calidad 4K.

Mejora tu experiencia gaming

(Image credit: Shutterstock / DC Studio)

Los gamers de PC se beneficiarán especialmente de tener pantallas extra, ya que muchos monitores gaming están optimizados de manera diferente según el tipo de títulos que te gusta jugar. A los que les gustan los shooters en primera persona y los títulos de battle royale (géneros en los que se consigue ventaja con una alta tasa de refresco) también pueden disfrutar de hermosos juegos de rol de mundo abierto o de aventuras de acción que se ven mejor en 4K, o incluso en 8K si tienes el dinero y el hardware para ejecutar esa resolución.

Como propietario de un monitor de 27 pulgadas para juegos en 4K, a menudo me siento limitado por su tasa de refresco de 60 Hz, lo que significa que incluso si mi tarjeta gráfica está ejecutando un juego como Valorant a 180 FPS (fotogramas por segundo), en realidad solo veo 60. Es un monitor fantástico para juegos temáticos como Horizon: Zero Dawn o The Witcher 3, pero esos fotogramas extra podrían ser la diferencia entre una derrota y una victoria para los profesionales y los jugadores de eSports que están acostumbrados a pantallas de 240Hz.

Las pantallas con frecuencias de actualización más altas suelen tener una resolución más baja, ya que la optimización de ambas puede ser muy exigente. La mayoría de los gamers consideran que 1080p está bien para lo que necesitan, pero un cómodo término medio de 1440p (a veces apodado "2K") también se está haciendo más popular, ofreciendo lo mejor de ambos mundos.

También se pueden ver características como AMD FreeSync y Nvidia G-Sync, tecnologías de visualización que sincronizan la pantalla de un usuario con la salida de la tarjeta gráfica de un dispositivo, lo que conduce a un rendimiento más suave y a la reducción del tearing.

Los streamers en sitios como Twitch y YouTube también encuentran que tener pantallas adicionales les da un mejor control sobre su contenido, con uno normalmente usado para el contenido de la emisión y otro usado para ver el chat de la audiencia y los controles del streaming.

399€ MSI Optix G32CQ4 - Monitor Gaming Curvo de 31.5" LED WQHD 165Hz (2560 x 1440p, ratio 16:9, Panel VA, pantalla curva 1500R, 1 ms respuesta 399€ 349€ en Amazon

Ahorra 50€ - Monitor gaming de 32" con resolución WQHD (2560 x 1440 pixeles) y tecnología Anti:Glare, frecuencia de actualización de 165Hz: para un gaming realmente suave. Tiempo de respuesta de 1 ms y brillo de pantalla de 250 nits. Diseño sin marco.

Aquí tienes nuestros rankings relacionados con el mundo gaming, ¡echa un vistazo a los que te interesen y encuentra los mejores precios!