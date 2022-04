El primer tráiler de Thor: Love and Thunder nos muestra fugazmente el poder de Jane Foster

El primer tráiler de Thor: Love and Thunder por fin ha llegado.

El primer tráiler de Thor: Love and Thunder por fin ha llegado, y es un festival de luces y rock intergaláctico con superhéroes.

Subido el lunes 18 de abril, el primer teaser de Thor 4 es una toma de contacto con Natalie Portman en el papel de la superpoderosa Jane Foster junto a unos cuantos momentos de 'si parpadeas te lo pierdes'.

Échale un vistazo al tráiler de Thor: Love and Thunder aquí abajo:

Para durar 90 segundos, hay un montón de cosas para abrir el apetito a los fans del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) antes de que salga la película este verano.

No solo vemos el alter ego mejorado de Jane Foster, más conocida como la Poderosa Thor, sino que vemos a Russell Crowe como Zeus en el Monte Olimpo (el hogar de los dioses griegos). No vemos a Christian Bale como Gorr el Dios Carnicero, pero asumimos que estará en el tráiler oficial buscando la cabeza de Zeus. Gorr quiere eliminar a cualquier dios que encuentre (como advierte su nombre), así que Zeus no durará mucho en Thor 4. Puedes apostar a que Gorr entrará en nuestro artículo de los villanos de Marvel dentro de poco.

Mientras tanto, también hay escenas de lo que parece ser una aventura conjunta entre Thor y Korg, que formaría parte del viaje de autoconocimiento de las Nornas. Thor dice en el teaser que quiere saber quién es realmente. Por raro que parezca, Thor: Love and Thunder, será más bien una historia de maduración de Thor. Solo han tenido que pasar seis películas del UCM (hasta ahora), pero por fin vamos a ver a un Thor más maduro al final de su cuarta película en solitario. Teniendo en cuenta que este viaje empezó en 'Thor' (2011), sí que ha tardado, sí...

Hay muchos otros momentos intrigantes en el teaser. Hemos visto a Valkiria (en una reunión en una sala de juntas de lo que parece Nueva Asgard), lugares nuevos (¿dónde está el gigantesco cadáver de Falligar que Thor y Korg observan?) y unos cuantos planos de Guardianes de la Galaxia. Se dice que el grupo de marginados liderados por Star Lord jugará un papel muy importante en la película de la Fase 4 de Marvel de este 2022, así que esperamos verlos largo y tendido.

Curiosamente, no se ha concretado fecha de estreno, pero la tendremos en los cines en 'julio del 2022', como anuncian al final del teaser. Aun así, ya sabíamos que Thor: Love and Thunder, saldría el 8 de julio en cines gracias a un tuit de Marvel Studios en el que aparecía el póster oficial:

Marvel Studios' Thor: Love and Thunder arrives only in theaters July 8. ❤️ + ⚡️ pic.twitter.com/cQk5qki42dApril 18, 2022 See more

En una nota de prensa, Marvel dio algo de contexto a la próxima aventura en solitario del Dios del Trueno. 'La película acompaña a Thor en un viaje al que nunca se ha enfrentado, una búsqueda de paz interior. Pero ese retiro se interrumpe por un asesino galáctico conocido como Gorr el Dios Carnicero, que busca la extinción de los dioses.'

'Para combatir la amenaza, Thor se ayuda de la Reina Valquiria, Korg y su exnovia, Jane Foster que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente el Mjolnir, el martillo mágico que la convierte en la Poderosa Thor. Juntos, se embarcarán en una aventura cósmica para desvelar el misterio de la venganza del Dios Carnicero para pararlo antes de que sea demasiado tarde.'

El teaser de la película de Marvel ha tardado. Los fans del UCM estaban ya frustrados con el tiempo que llevaba el tráiler en desarrollo hasta que se ha lanzado online. Aun así, después de que un actor de doblaje indio confirmara que dobló el tráiler el 11 de abril, era solo cuestión de tiempo el que lo viéramos en las pantallas.

