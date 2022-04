Thor: Love & Thunder, el tráiler está listo para ser lanzado

El primer tráiler de Thor: Love and Thunder está listo para irrumpir en Internet, según uno de los actores de voz de la película.

Gaurav Chopra, el actor de doblaje en hindi del dios nórdico en sus tres últimas apariciones en películas de Marvel (opens in new tab), acudió a su cuenta oficial de Instagram (opens in new tab) para revelar que el primer teaser de Thor 4 (opens in new tab) está oficialmente terminado. A través de la función "Stories" de Instagram, Chopra ha revelado que ya ha terminado su trabajo de doblaje para el tráiler, lo que confirma que ya existe y que es casi seguro que llegará a nuestras pantallas muy pronto.

Mira la publicación de Chopra en su historia de Instagram a continuación:

Gaurav Chopra, el actor de doblaje de Thor en hindi, ha confirmado que el tráiler de Thor 4 está listo. (Image credit: Gaurav Chopra)

La noticia de que el primer teaser de Thor: Love & Thunder está en camino seguramente hará las delicias de los fans del Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Con el lanzamiento de Caballero Luna en Disney+ el 30 de marzo, el tráiler y la fecha de estreno de Ms Marvel (opens in new tab) revelados a mediados de marzo y la campaña promocional de Doctor Strange 2 en marcha, muchos esperaban que el tráiler de Thor 4 se hubiera lanzado ya online.

Sin embargo, a pesar de que faltan menos de tres meses para el estreno de la película, todavía no se ha revelado ninguna imagen del proyecto de la Fase 4 de Marvel. Es comprensible que los fans se sientan cada vez más frustrados por el supuesto retraso, a pesar de que se rumoreaba que algunas escenas de la película se habían vuelto a rodar en las últimas semanas.

Sin embargo, con la confirmación de Chopra de que ha llevado a cabo el trabajo de doblaje del tráiler para el público de habla hindi, parece que el primer tráiler de Thor 4 estará con nosotros de forma inminente. Esperemos que así sea, pues de lo contrario otra tormenta de fans podría dirigirse hacia Marvel Studios.

Thor: Love & Thunder se estrenará en los cines de todo el mundo el viernes 8 de julio.

¿Cuándo aterrizará el tráiler de Thor 4 en Internet?

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

No es de extrañar que los fans se hayan puesto nerviosos con esa publicación de Chopra en Instagram, y que muchos hayan acudido a un par de subreddits (opens in new tab)sobre el UCM (opens in new tab) para expresar su entusiasmo por su inminente llegada. Si los actores de doblaje de varios idiomas ya han recibido el tráiler para trabajar en él, seguramente no puede quedar mucho para que se lance el tráiler.

Es de suponer que sí. Como mencionamos anteriormente, Marvel Studios ha completado las campañas de prensa y marketing para Caballero Luna, mientras que la fecha de lanzamiento y el tráiler de Ms Marvel han sido publicados. Y, mientras que Doctor Strange 2 (opens in new tab) es la siguiente producción del UCM en la agenda, la próxima película de superhéroes se encuentra en la fase final de su campaña promocional, es decir, preparándose para las proyecciones y las ruedas de prensa.

Por ello, está claro que hay espacio para que Marvel comience a comercializar Thor 4. Las figuras de acción y el arte promocional ya han llegado a Internet, mientras que también se han realizado aparentes proyecciones internas, así que ya es hora de que un tráiler también salga a la luz.

¿Nuestra suposición? Sospechamos que se lanzará un teaser en algún momento de esta semana, es decir, del 11 al 15 de abril. Con las vacaciones de Pascua a la vuelta de la esquina, sería un dulce para comenzarlas. Después de todo, los fans parecían estar seguros de que una publicación en el Instagram de Chris Hemsworth sugería que el tráiler estaría finalmente con nosotros el 11 de abril. Sin embargo, en el momento de escribir este artículo, no hay confirmación alguna.

Ya sea esta semana o la siguiente (del 17 al 22 de abril), cruzamos los dedos para que el teaser de Thor 4 aparezca online muy pronto. Tampoco te vamos a rogar, Marvel, pero sería un detalle por tu parte.