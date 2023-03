The Suicide Squad: Kill the Justice League tiene fijados los objetivos de Xbox Series X y PS5

Si te preocupa el rendimiento de The Suicide Squad: Kill the Justice League en Xbox Series X y PS5, puedes estar tranquilo respecto a los frames en las consolas. Esto se debe a que el juego está programado para alcanzar los 60fps para mantener la acción intensa sin problemas.

Aún no sabemos si The Suicide Squad: Kill the Justice utilizará el trazado de rayos o contará con varios modos de rendimiento en Xbox Series X y PS5, el hecho de que vaya a funcionar a 60fps es alentador. Esta noticia es una grata sorpresa cuando juegos similares de servicio directo no consiguen alcanzar ese rendimiento.

The Suicide Squad: Kill the Justice League llega ahora el 26 de mayo tras ser retrasado desde su fecha de lanzamiento original de finales del 2022. Tal y como se confirma en un reciente FAQ en la web oficial del juego (opens in new tab), el shooter será "totalmente multiplataforma", por lo que no importará si juegas con tus amigos en PC o en consolas.

Rocksteady, el equipo detrás de la serie Batman Arkham, también ha confirmado que necesitarás una conexión a Internet para jugar, incluso en el modo para un jugador. Por desgracia, tampoco habrá modo cooperativo en pantalla dividida. No es una noticia sorprendente, ya que pocos títulos de Xbox Series X y PS5 lo permiten, pero habría estado bien.

El nuevo tráiler muestra cómo jugarán Harley Quinn, el Capitán Boomerang, Deadshot y King Shark. A diferencia de la anterior trilogía de juegos de Rocksteady, estos villanos no se centran en el combate cuerpo a cuerpo, sino en disparos más convencionales en tercera persona. Los Task Force X son realmente rápidos, ya que saltan por el mapa y se teletransportan con un variado arsenal de armas de fuego capaces de incapacitar al equipo de superhéroes más famoso jamás plasmado en papel.

Como ya hemos visto antes con juegos siempre online como Marvel's Avengers, habrá un sistema de pases de batalla, pero éste será "sólo cosmético" para trajes y emotes, lo que es bastante habitual en un título como éste. Habrá niveles gratuitos y premium, así que no habrá necesariamente un incentivo para gastar más dinero aparte de la compra inicial.

Debo decir que esta noticia no me ha alegrado mucho personalmente. Como alguien que disfrutó El Escuadrón Suicida de James Gunn y Batman: Asalto a Arkham con estos personajes, es una pena que se vaya a quedar en un shooter bastante simplón.

El requisito de estar siempre conectado es otro pequeño bajón, ya que nunca me han gustado los juegos como servicio. Sin embargo, si te gustan este tipo de juegos y los cómics de DC, puede que le saques mucho partido. Si el año pasado te gustó Gotham Knights y quieres algo más de Batman, el The Suicide Squad: Kill the Justice League parece llenar ese vacío.