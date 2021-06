Sony WF-1000XM4 : Fecha de lanzamiento, noticias y filtraciones de estos earbuds inalámbricos

The Sony WF-1000XM3.

Se rumorea que los Sony WF-1000XM4 son la continuación de los mejores auriculares inalámbricos que pueden comprar en este momento, los Sony WF-1000XM3, y a medida que surgen nuevas filtraciones, va aumentando la emoción en torno a estos auriculares in-ear que podrían ser los líderes de su clase.

Recientemente, hemos visto renders filtrados de los Sony WF-1000XM4, la vista más clara que hemos tenido de los próximos auriculares hasta el momento. Han llegado tras otras imágenes filtradas de lo que parece ser una versión prototipo de los Sony WF-1000XM4 del Blog Walkman, que especula que los auriculares se lanzarán el 9 de junio.

Un próximo par de auriculares inalámbricos con cancelación de ruido de Sony con el número de modelo YY2948 también ha sido certificado por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) y Bluetooth SIG, y si el nombre en clave coincide con los Sony WF-1000XM4, podrían llegar pronto a las tiendas.

Además, las fotos de la caja de los auriculares que se filtraron a Reddit nos han dado un adelanto del diseño y algunas de las características que podemos esperar del Sony WF-1000XM4, incluida la cancelación activa de ruido y la compatibilidad con audio de alta resolución.

Más recientemente, una nueva filtración de WinFuture.de indica que podrían tener una duración de batería de ocho horas y una clasificación de resistencia al agua IPX4. También hemos visto lo que parece un vídeo promocional que se ha publicado en línea.

Por supuesto, nada es seguro hasta que Sony presente oficialmente los WF-1000XM4 pero, por ahora, aquí está todo lo que sabemos sobre estos auriculares de los que tanto se rumorea, así como todo lo que nos gustaría ver.

Directo al grano

¿Qué son? Los nuevos earbuds inalámbricos de Sony.

Los nuevos earbuds inalámbricos de Sony. ¿Cuándo se lanzan? Posiblemente en junio del 2021.

Posiblemente en junio del 2021. ¿Cuánto costarán? Seguramente alrededor de 250€.

Los Sony WF-1000XM3 se lanzaron en julio del 2019. (Image credit: Steve May)

Fecha de lanzamiento de los Sony WF-1000XM4

De momento, no hay una fecha de lanzamiento firme para los Sony WF-1000X4, pero creemos que su lanzamiento es bastante inminente, dado que ha pasado un año y medio desde el lanzamiento de sus predecesores. De hecho, los auriculares podrían incluso lanzarse el próximo junio.

El registro de la FCC que creemos que hace referencia a los Sony WF-1000XM4 originalmente señaló como fecha el 27 de septiembre como el momento en que acabaría la 'confidencialidad a corto plazo', un indicador típico de cuándo la compañía revela oficialmente un producto, pero ahora la fecha se ha actualizado al 9 de junio.

Tiene sentido que Sony apruebe una fecha de lanzamiento en el 2021 si la compañía quiere evitar la competencia de Apple. Se rumorea que el gigante tecnológico lanzará los AirPods 3 y los AirPods Pro 2 en algún momento de este año, y estos últimos en particular podrían ser rivales para los Sony WF-1000XM4, ya que probablemente vendrán con cancelación activa de ruido.

El hecho de que se hayan filtrado imágenes de la caja de los Sony WF-1000XM4 también sugiere que una fecha de lanzamiento se podría desvelar pronto, aunque, como mencionamos, aún no se ha contrastado que estas imágenes sean oficiales.

El diseño de los Sony WF-1000XM4 podría ser muy diferente a sus predecesores. (Image credit: Aakash Jhaveri)

Precio de los Sony WF-1000XM4

Como hemos comentado, aún no se sabe cuánto costarán los Sony WF-1000XM4, pero nos sorprendería que el precio fuera muy diferente al de ediciones anteriores.

Cuando se lanzaron, los Sony WF-1000XM3 costaban 250€, aunque desde entonces los precios han caído significativamente con el paso del tiempo.

Esperamos que Sony prepare un precio similar para los WF-1000XM4, puesto que es un patrón que hemos visto antes en la marca con los Sony WH-1000XM3 y los over-ear WH-1000XM4 más recientes.

Diseño de los Sony WF-1000XM4

Sabemos bastante sobre el diseño de los Sony WF-1000XM4, gracias a una serie de imágenes y renders filtrados, además de lo que parece ser un vídeo promocional en el que se pueden ver los auriculares, y menciona muchas características importantes.

Respecto al nuevo diseño de los earbuds, tenemos múltiples fuentes para consultar, incluidos los renders del activo filtrador Evan Blass:

Sony WF-1000XM4 pic.twitter.com/Z4j7YTVbDiMay 20, 2021 See more

Estas imágenes concuerdan con las fotos de la caja publicadas en Reddit en febrero por Key_Attention4766 (a través de The Walkman Blog), así como imágenes de lo que parecen ser modelos de prototipos de los Sony WF-1000XM4.

Según las imágenes, parece que los WF-1000XM4 tendrán una construcción más elegante que sus predecesores, con carcasas más redondas y lo que parecen almohadillas de espuma viscoelástica.

La carcasa entera podría ser sensible al tacto, a diferencia de los Sony WF-1000XM3, que cuentan con un área específica sensible al tacto que permite controlar la reproducción de la música, llamar al asistente de voz del dispositivo, aceptar o rechazar llamadas o cambiar rápidamente al Modo de Atención.

El logotipo dorado de Sony también ha cambiado ligeramente y ahora aparece en un lado de los auriculares en lugar de en la parte superior. Mientras tanto, una pieza también dorada en la parte exterior de los auriculares podría ser un micrófono externo con cancelación de ruido, como especula The Walkman Blog. Este blog también reveló imágenes filtradas del cargador de los WF-1000XM4, señalando que su clasificación de salida ligeramente más alta (5V a 140mA en lugar de 120mA) podría indicar una velocidad de carga ligeramente más rápida.

También se especula que el cargador podría alimentarse de forma inalámbrica con el próximo smartphone insignia de Sony, el Xperia 1 III. Basándose en el puerto USB-C, The Walkman Blog ha estimado que el tamaño del nuevo cargador es de aproximadamente 60x38x28 mm, que es mucho más compacto que el de los WF-1000XM3, que mide 78x62x28 mm.

Los Sony WF-1000XM4 también podrían venir con una clasificación de resistencia al agua IPX4, según una filtración de WinFuture.de, que les daría protección contra la lluvia o el sudor mientras se hace ejercicio.

Una de las imágenes filtradas publicadas en Reddit. (Image credit: Key_Attention4766)

Sony WF-1000XM4: supuestas especificaciones

Estamos empezando a tener más información sobre el tipo de características que llegarán con los Sony WF-1000XM4, y la filtración de especificaciones comenzó con las imágenes de la caja del producto publicadas en Reddit, y una presentación de la FCC.

Un prototipo de unos nuevos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido de Sony con el número de modelo YY2948 ha sido certificado por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) y Bluetooth SIG y si el nombre en clave realmente coincide con los Sony WF-1000XM4, podríamos tener de camino varias grandes actualizaciones.

La principal de ellas es el uso del Bluetooth 5.2 que le dará a los earbuds true wireless una mejor duración de la batería gracias a su menor consumo de energía y un ancho de banda más amplio para transmitir datos, lo que también daría lugar a un audio con mejor sonido.

De hecho, una filtración de WinFuture.de asegura que los auriculares tendrán una duración de batería de ocho horas con la cancelación activa de ruido activada, una mejora de alrededor de dos horas en comparación con sus predecesores. Mientras tanto, las imágenes de la caja publicadas en Reddit apuntan a un regreso de la tecnología de cancelación activa de ruido que hizo que los WF-1000XM3 fueran tan populares, y es probable que los modos Ambient Sound y Quick Attention también estén aquí.

En la caja también se aprecia una certificación Hi-Res Audio Wireless, lo que significa que podrían incluir soporte para el códec LDAC de alta resolución de Sony, junto con los códecs AAC y SBC que ya son compatibles con los XM3.

Ya había rumores de que los Sony WF-1000XM3 tendrían una actualización de audio de alta resolución, después de que los auriculares aparecieran muy brevemente en el sitio web de Qualcomm aptX con el mensaje 'aptX HD habilitado'. Esta publicación fue eliminada rápidamente, pero no antes de que The Walkman Blog la descubriera.

Como la publicación apareció en marzo del 2020 y no hemos escuchado nada desde entonces, es posible que Sony se esté ahorrando la compatibilidad con aptX HD para los WF-1000XM4. S

Sin embargo, la presentación reciente en la FCC que podría hacer referencia a los auriculares de Sony, revela que incluyen un nuevo chip MediaTek MT2822S, del que se dice que tiene un procesador de señal digital mejorado (DSP), hardware ANC, micrófonos con cancelación de ruido, indicaciones de voz y un tamaño más pequeño.

La decisión de usar MediaTek y no Qualcomm para el procesador podría significar que los Sony WF-1000XM4 una vez más no tendrán soporte de aptX y aptX HD. Sin embargo, The Walkman Blog cree que las clasificaciones de consumo de energía podrían ser una indicación de compatibilidad con LDAC, que fue una falta notable en los XM3.

Los Sony WF-1000XM3 podrían coger algunas ideas de los WH-1000XM4. (Image credit: Sony)

Sony WF-1000XM4: lo que nos gustaría ver

Si bien la información sobre los Sony WF-1000XM4 se está filtrando con cuentagotas (de hecho, Sony ni siquiera ha confirmado su existencia todavía), hemos fantaseado con algunas cosas que nos gustaría ver de la cuarta edición de estos earbuds true wireless.

Soporte para 360 Reality Audio

Nos encantaría que Sony dotara a los WF-1000XM4 de algunas de las características de los Sony WH-1000XM4, sus hermanos over-ear (y los mejores auriculares del 2021).

Una de estas características es la compatibilidad con 360 Reality Audio, que es la tecnología de sonido inmersivo patentada por Sony. Diseñada para ubicarte en el centro de tu música, la tecnología coloca cada instrumento dentro de una esfera virtual, lo que te hace sentir como si tus canciones favoritas vinieran hacia ti desde todos los ángulos.

Además de ofrecerte otra forma de experimentar tu música, la compatibilidad con 360 Reality Audio podría convertir a los WF-1000XM3 en unos verdaderos rivales para los AirPods Pro, que son compatibles con la tecnología Spatial Audio de Apple.

Escalado de audio DSEE Extreme

Otra característica que Sony podría tomar prestada de los WH-1000XM4 es el escalado de audio DSEE Extreme. Este procesamiento impulsado por IA busca restaurar los detalles de los formatos comprimidos con pérdida y ofrece claridad a los formatos y archivos de menor calidad, y quedamos impresionados con sus capacidades cuando probamos los WH-1000XM4.

Speak-To-Chat y pausa automática

De nuevo se incorporó el Speak-To-Chat junto con los Sony WH-1000XM4, y nos encantaría verlo implementado una vez más con los WF-1000XM4. Esta función permite que los micrófonos en el interior de los auriculares reconozcan cuándo has empezado a hablar y pausa tu música para que aumente el sonido externo que llega a tus oídos.

Hablando de pausar tu música, nos gustaría que Sony introduzca la pausa automática cuando te quitas un auricular. Es algo que hemos visto en muchos auriculares inalámbricos en el mercado y parece una actualización fácil y útil.

Mejor duración de la batería y carga inalámbrica

Como con cada nueva generación de earbuds true wireless, nos gustaría ver una mejora en la duración de la batería. Los Sony WF-1000XM3 actualmente ofrecen seis horas por sí solos y otras 18 horas desde el cargador, y modelos como el Lypertek PurePlay Z3 han demostrado que es posible conseguir mucho más hoy en día.

Otra actualización sencilla que Sony podría aplicar es la carga inalámbrica. Es algo que los Apple AirPods Pro tienen como estándar, y con cada vez más personas comprando alfombrillas de carga inalámbrica, parece recomendable dar a estos usuarios la opción de cargar sin cable.