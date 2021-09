Samsung Galaxy S21 FE: ¿Cancelado? Samsung va a eliminar la página de soporte

¿Habrá finalmente un Samsung Galaxy S21 FE? Aunque todavía no tenemos ninguna respuesta oficial a esta pregunta, una nueva pista parece sugerir algo al respecto.

Según SamMobile, las páginas de soporte para el Samsung Galaxy S21 FE de Hong Kong, Sudáfrica, Singapur y otras regiones se van a eliminar, lo cual parece indicar que el móvil ha sido cancelado.

Esta información llega tan solo unos días después de que un empleado de Samsung afirmara que el lanzamiento del S21 FE, planeado para mitad de octubre, había sido cancelado, y que la compañía estaba supuestamente pensando si retrasarlo o anularlo del todo.

Antes de esto, habíamos escuchado informes contradictorios sobre si el Samsung Galaxy S21 FE vería la luz en algún momento, o si pasaría lo mismo que con el Samsung Galaxy Note 21, que al final fue cancelado.

En cierta manera tendría sentido que la compañía prescindiera también del S21 FE, ya que seguimos sufriendo la falta de chips a nivel global, y es posible que Samsung prefiera aprovechar los procesadores que tiene para sacar más unidades de sus nuevos móviles plegables: el Samsung Galaxy Z Fold 3 y el Samsung Galaxy Z Flip 3.

Sobre todo el Flip parece que se está vendiendo realmente bien, y se esperaba que el Galaxy S21 FE equipara el chip Snapdragon 888, que es el que llevan ambos plegables.

El Samsung Galaxy S20 FE probablemente no tendrá sucesor este año (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Análisis: retirar las páginas de soporte es una mala señal, pero podría no significar que el móvil haya sido cancelado

Aunque es cierto que el hecho de que Samsung retire las páginas de soporte del Galaxy S21 FE parece sugerir que la compañía no va a lanzar el móvil, también hay otras explicaciones que podrían explicar esta decisión.

Por un lado, tener páginas de soporte para un teléfono que todavía no ha sido anunciado no es lo ideal, y puede esas páginas estuvieran ahí por error, y que ahora Samsung solo lo quiere rectificar con intención de volver a activar las páginas una vez que el móvil se ponga a la venta.

Otra posibilidad es que el Samsung Galaxy S21 FE se vaya a lanzar solo en algunas regiones, y que la página de soporte vaya a ser eliminada solo en aquellos países donde el teléfono no se pondrá a la venta. Dada la escasez de chips, esta podría ser una estrategia viable para que la compañía pudiera lanzar el S21 FE sin meterse en problemas de disponibilidad. Y no olvidemos que eso ya pasa con distintos dispositivos del mercado, como el Google Pixel 5a que solo está en EEUU y Japón.

Aun así, no somos muy optimistas respecto a que finalmente haya un Galaxy S21 FE, y menos teniendo en cuenta las informaciones anteriores. Llegados a este punto, no nos extrañaría que no se ponga a la venta.

Sabemos que esto disgustará a más de uno, y se sumará así a la decepción causada por la cancelación del Galaxy S21 Note. Por suerte, ya no queda mucho para el Samsung Galaxy S22, y menos todavía si la última filtración está en lo cierto, que sugiere que el buque insignia llegará este mismo año (en vez de enero que es cuando lo esperábamos).

Vía SlashGear