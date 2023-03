Por fin tendrás la Google Play Store y las apps que te mereces

Se acerca un nuevo día para tus aplicaciones Android. Google está implantando nuevas normas en Play Store para los desarrolladores con el fin de acabar con los anuncios intrusivos, la suplantación de identidad y el uso indebido de los servicios de VPNs.

Los grandes cambios se irán implementando gradualmente (opens in new tab). La primera norma entrará en vigor el 31 de agosto y se completará el 31 de julio del 2023. Tras leer las normas se puede extraer que algunos desarrolladores de Play Store se estaban saliendo con la suya con prácticas poco limpias, pero Google les da tiempo de sobra para poner orden. La Play Store también está aclarando el lenguaje de varias políticas para acabar con la desinformación.

Nuevas normas

A partir del 31 de agosto, las aplicaciones ya no podrán hacerse pasar por otro desarrollador/empresa ni podrán dar a entender falsamente que están relacionadas con otra cosa. Google pone el ejemplo de la aplicación Agregador de noticias RSS creada por Google Developer (opens in new tab). Se trata de una suplantación de identidad porque las aplicaciones de origen en Play Store aparecen bajo Google LLC. Los desarrolladores intentaban utilizar el nombre de Google para vender su producto.

Google también señala la aplicación YouTube Aggregator con el logotipo oficial de YouTube. Esto da la falsa impresión de que YouTube Aggregator es una aplicación oficial, cuando no lo es. A decir verdad, es sorprendente que esta norma sobre publicidad de archivos no se aplicara hace tiempo, pero más vale tarde que nunca.

A partir del 30 de septiembre, los "anuncios intersticiales a pantalla completa" ya no podrán aparecer aleatoriamente. Los anuncios seguirán estando permitidos, pero no podrán aparecer en medio de un juego o mientras te desplazas por la descripción (opens in new tab) de un producto. Y cuando aparezcan anuncios a pantalla completa, deberán poder cerrarse pasados 15 segundos (opens in new tab). Por experiencia propia, se trata de un gran cambio, porque nada mata más rápido un juego que un molesto anuncio de 30 segundos que no se puede saltar. También el 30 de septiembre, las aplicaciones deberán dejar claro cómo gestionar o cancelar un servicio de suscripción. Los desarrolladores ya no podrán ocultar el proceso de cancelación en un laberinto de menús.

Claridad con las VPNs

Google también está endureciendo las normas sobre las aplicaciones que utilizan una VPN (red privada virtual) como función principal. Al parecer, los desarrolladores utilizaban indebidamente el VPNService de Google para recopilar datos de los usuarios o manipular el tráfico a través de anuncios. A partir del 1 de noviembre, VPNService sólo podrá utilizarse, entre otras cosas, para aplicaciones de control parental, navegación web y seguridad de dispositivos.

Y el 31 de julio de 2023, Google restringirá el permiso Exact Alarm para que solo pueda utilizarse en aplicaciones de alarma y calendario. Según Mishaal Rahman, Editor Técnico Senior de Esper, esta restricción también mejorará la duración de la batería. Explica que si demasiadas aplicaciones programan alarmas a horas diferentes, la batería del teléfono puede agotarse rápidamente. Al dar prioridad a las aplicaciones cuya función principal es ser una alarma, se resolverá este conflicto.

Con efecto inmediato

Google también ha actualizado muchas políticas diferentes para combatir la desinformación y asegurarse de que las cosas siguen siendo apropiadas para la base de usuarios de una aplicación. De hecho, son tantos los cambios que no podemos abarcarlos todos, así que a continuación presentamos algunos de los más importantes.

Las descripciones, capturas de pantalla y títulos deben reflejar fielmente lo que hace la aplicación. Por ejemplo, los desarrolladores no podrán promocionar su aplicación de juegos de puzzle con imágenes orientadas a la acción para que parezca más emocionante. Los anuncios deben ser adecuados a la clasificación de la aplicación. Los anuncios de una aplicación para adultos no pueden colocarse en un videojuego clasificado para adolescentes. La desinformación médica perjudicial también se aplicará de forma más estricta. Esto incluye afirmaciones engañosas sobre vacunas y la venta de medicamentos sin receta.

Una vez más, es sorprendente que estos cambios no se aplicaran antes, pero limpiar la Play Store siempre es una victoria en nuestros libros.

Ya que hablamos de Google Play Store, la plataforma acaba de cumplir su décimo aniversario y Philip Berne, de TechRadar, ha elaborado una lista de las 10 aplicaciones que ha conservado durante todos estos años.