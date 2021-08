PlayStation puede haber filtrado un juego de Square Enix que todavía no ha sido anunciado

(Crédito de imagen: Square Enix... maybe?)

Por lo visto, un juego que todavía no había sido anunciado, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, se ha filtrado.

Según la información compartida por el usuario de Twitter "PSN releases" (lanzamientos PSN), el juego Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ha sido añadido a la PSN asiática de PS4 con el siguiente ID: CUSA27401.

Aunque de momento se sabe poco sobre este título que no había sido anunciado hasta ahora, se rumorea en Reddit que el juego puede estar relacionado con NieR: Automata y con el director y escritor de Drakengard, Yoko Taro, quien ya confirmó hace tiempo que estaba trabajando en un nuevo juego para Square Enix.

Y lo que resulta más interesante, es que Square Enix registró Voice of Cards y The Isle Dragon Roars en junio de 2021 (gracias, TheGamer).

Muchos se preguntan si la imagen adjunta, un montón de cartas apiladas, ha sido diseñada por Kimihiko Fujisaka, una diseñadora de personajes que también trabajó con Taro en Drakengard, ya que parece coincidir con su estilo tan característico.

Sin embargo, de momento, solo podemos especular, ya que ni Sony ni Square Enix han negado o confirmado los rumores, aunque con la Gamescom a la vuelta de la esquina, es probable que escuchemos más detalles a finales de este mes.

Análisis: ¿por qué se filtran tantos detalles sobre juegos?

En una industria tan experta en tecnología como la de los videojuegos, es normal que seamos bastante buenos indagando para desvelar secretos ocultos. Gracias a que cada vez hay más rastreadores de datos, es decir, jugadores que analizan cientos de líneas de código en archivos y actualizaciones de juegos, se está volviendo cada vez más difícil para los desarrolladores mantener sus secretos a pesar de todos esos acuerdos que tratan de impedir la divulgación.

Últimamente, sin embargo, también solemos recibir filtraciones a través de fuentes oficiales. Pero más allá de las filtraciones por accidente en las que las compañías, los editores e incluso los desarrolladores de hardware como Xbox y Sony comparten sus noticias por adelantado en las redes sociales (sin importar qué tan rápido borren los tuits, porque alguien siempre hace captura de pantalla), los propios jugadores también están mejorando a la hora de despejar pistas para que podamos comparar entrevistas, marcas registradas e incluso actualizaciones de la tienda. En pocas palabras, esto significa que a medida que la industria evoluciona, también lo hacen nuestras habilidades de detective...