PlayStation Plus Collection echa el cierre y se lleva uno de sus mejores juegos

Ya estamos otra vez en esa parte del mes: nos preparamos para entrar en un nuevo ciclo de cambios en el que PlayStation Plus empieza a retirar antiguos títulos y a incluir algunos nuevos.

Por lo general, PlayStation Plus ofrece unos cuantos títulos menores cada mes. Sin embargo, mayo parece ser un poco diferente. En lugar de ser un par de juegos independientes los que abandonan nuestras pantallas, Sony retira la friolera de 50 juegos: 31 de los niveles Extra y Premium y 19 títulos de la oferta PlayStation Plus Collection, que, lamentablemente, se cierra de forma permanente.

Entre los grandes títulos que nos dejan están Marvel's Spider-Man, Resident Evil y NBA 2K Playgrounds 2. Aunque es triste ver que estos grandes juegos se van, es aún más trágico que la Colección PlayStation Plus muera. Pero tranquilos, aún podéis descargar los juegos antes del 9 de mayo.

Algunos de estos títulos descargables son, entre otros, Bloodborne, Resident Evil 7 Biohazard, Until Dawn, Detroit: Become Human y, por último, inFamous: Second Son. Aunque puedes estar seguro de que algunos de ellos están disponibles en los niveles Extra y Premium, nada dura para siempre, así que descargarlos puede ser un colchón de seguridad.

inFamous Second Son también se cae de la lista

(Image credit: Sony)

Mientras leía la lista de juegos que no saldrán en mayo de 2023, me sorprendió ver inFamous Second Son entre ellos. Hacía casi una década que no jugaba a este título, pero inmediatamente me pareció uno de los que más echaría de menos.

No me avergüenza decir que, después de descubrirlo, me fui directo a mi PS5 para descargar este fantástico título de acción y aventura para quedarme tranquilo. Y aunque puede que tú no necesites hacer lo mismo, creo que merece la pena no perder este juego.

InFamous Second Son fue una de las primeras veces que vi el potencial de un juego de lucha contra el crimen con tintes de cómic. Me encantó cada segundo del combate por las calles de Seattle, haciéndome pasar por el supuesto bioterrorista Delsin Rowe.

La mecánica de combate es fluida, inteligente y realmente genial. Si a esto le unimos un personaje principal simpático y una historia sorprendentemente significativa y emotiva, me quedé enganchado desde el primer momento. Los múltiples finales y el sistema de karma me permitieron rejugarlo hasta la saciedad; no hace falta decir que inFamos Second Son subió el listón de los juegos de acción y aventura a partir de ese momento.

Antes de correr hay que caminar

(Image credit: Sucker Punch Productions)

Hasta que no vi inFamous Second Son y Marvel's Spider-Man no me di cuenta de lo parecidos que son estos dos juegos de acción y aventuras. Aunque los protagonistas son totalmente distintos, recorrer la ciudad elegida con la ayuda de sus extravagantes biopoderes desprende un aire de familiaridad.

Aunque no puedo despreciar al adorable vecino y amigo que es Peter Parker, sí puedo decir que, por fin, tener un protagonista que aborda sus nuevos poderes de una forma cercana fue cien veces más agradable que todo ese rollo de "con un gran poder".

Vivir la vida extraordinaria y llena de acción de Delsin Rowe fue increíble de principio a fin. Aunque estoy impaciente por ver el regreso de Peter en Marvel's Spider-Man 2, no puedo evitar desear haber tenido una oportunidad más de volver a ver a Smoke Dash en Seattle.