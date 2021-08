OnlyFans prohíbe el contenido sexual, dejando dudas sobre su futuro

OnlyFans prohibirá el contenido sexual explícito a partir de octubre, el mismo material que ha hecho popular a la plataforma, especialmente en el último año, con la mayor parte de la gente en el mundo encerrada en casa.

En una declaración a TechRadar y ampliamente difundida, OnlyFans comentó que la plataforma está adoptando los cambios "para cumplir con las demandas de nuestros socios bancarios y accionistas".

"Para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la plataforma y continuar teniendo una comunidad inclusiva de creadores y fans, debemos evolucionar en nuestras pautas de contenido. Se seguirá permitiendo a los creadores publicar contenido que contenga desnudos siempre que sea coherente con nuestra Política de Uso Aceptable", se lee en el comunicado.

OnlyFans no hizo comentarios más allá de esta declaración, ni aclaró su posición sobre la desnudez no sexual. La Política de Uso Aceptable de la empresa solo prohíbe los desnudos públicos si han sido grabados o emitidos desde regiones o países en los que esto sea ilegal.

La declaración completa dice:

"A partir del 1 de octubre del 2021, OnlyFans prohibirá la publicación de cualquier contenido que incluya una conducta sexualmente explícita. Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la plataforma y continuar teniendo una comunidad inclusiva de creadores y fans, debemos evolucionar en nuestras pautas de contenido. Se seguirá permitiendo a los creadores publicar contenido que contenga desnudos siempre que sea coherente con nuestra Política de Uso Aceptable."

"Estos cambios son para cumplir con las demandas de nuestros socios bancarios y accionistas."

"Compartiremos más detalles en los próximos días y apoyaremos y guiaremos activamente a nuestros creadores a través de este cambio en las pautas de contenido."

"Seguimos dedicados a nuestra comunidad de 130 millones de usuarios y más de 2 millones de creadores, que han ganado más de 5.000 millones de dólares en nuestra plataforma."

"OnlyFans mantiene su compromiso con los niveles más altos de seguridad y moderación de contenido de cualquier plataforma social. Todos los creadores son verificados antes de poder cargar cualquier contenido en OnlyFans, y todo el contenido cargado es verificado por sistemas automatizados y moderadores humanos."

"Como parte de nuestro compromiso con la seguridad y la transparencia, publicamos nuestro primer Informe de transparencia mensual en julio del 2021."

https://onlyfans.com/transparency/july2021 ”

El veto de OnlyFans podría poner fin al crecimiento masivo de la plataforma durante la pandemia

Los creadores de contenido de OnlyFans no solo publican material para adultos y sexualmente explícito, ya que músicos y otros artistas han utilizado la plataforma para cobrar a sus fans por sus canciones, fotos, vídeos y otro contenido, pero es innegable que la página se hizo conocida mayormente por el primer tipo de contenido.

También es indiscutible que la popularidad del sitio se disparó durante la pandemia: la empresa matriz de OnlyFans, Fenix International, publicó su informe estratégico hasta noviembre del 2020, indicando que el recuento total de creadores saltó de 348.000 en el 2019 a más de 1,6 millones hacia finales del 2020, y el número de seguidores pasó de 13,4 millones a 82 millones. La compañía recaudó 1.700 millones de libras en pagos de fans, en comparación con 238 millones de libras hasta el mismo punto en el 2019. Dado que OnlyFans se queda con una tajada del 20%, sus ingresos aumentaron de 44 millones de libras a 283 millones, según Musically.

Desde entonces, ese número ha aumentado a 130 millones de usuarios, según la declaración anterior de OnlyFans. Esos números adicionales incluyen a los creadores que han utilizado la plataforma online como fuente de ingresos, mientras que las restricciones globales debidas a la pandemia han dañado otros sectores, como el comercio minorista, la alimentación y la hostelería. Prohibir el contenido sexualmente explícito también perjudicará a los creadores de material para adultos que dependían de la plataforma para obtener ingresos, y posiblemente hará que abandonen la plataforma.

La respuesta en la red ha sido una mezcla de personas que critican a OnlyFans por abandonar a los creadores de contenido sexual que habían sido fundamentales para su crecimiento, junto con el desconcierto de que la plataforma está dando la espalda a su mayor atractivo (y flujo de beneficios).

Pero prohibir el contenido sexual también cierra una fuente de ingresos crucial para algunos en tiempos de crisis, dice la Dra. Barbara Brents, profesora de sociología en la Universidad de Nevada, y experta en la industria del sexo y el comercio sexual.

"Durante la pandemia, la venta de servicios sexuales de muchas personas ha llegado a depender de las plataformas online", dijo la Dra. Brents a TechRadar a través de una entrevista telefónica. "Hay todo tipo de formas en las que la gente ha comprado y vendido intimidad y compañía, y OnlyFans ha sido una de esas formas en que la gente puede ganarse la vida y sobrellevar la situación, las personas que dependen de eso generalmente no tienen otro tipo de ingresos."

Los servicios online ofrecen a las trabajadoras sexuales un nivel de seguridad y control sobre el flujo de clientes, y ayuda que OnlyFans en particular sea fácil de usar para creadores y consumidores y no dependa de muchos terceros, lo que fomenta el negocio independiente. Al restringir este servicio, las trabajadoras sexuales se pasarán a otro, pero no será fácil.

"Las creadoras de contenido sexual tienen resiliencia y muchas se irán a otra plataforma, pero no es sencillo y, cuando pierdes tu fuente de ingresos de esta manera, pierdes la capacidad de invertir en la siguiente", dijo la Dra. Brents. "Solo las trabajadoras sexuales con más recursos y capacidad lo harán".

No está claro exactamente cuántos de los creadores y fans de OnlyFans usan la plataforma para crear y consumir contenido sexualmente explícito, y solo podemos esperar hasta octubre para ver qué parte de la comunidad abandona el sitio después del veto. Pero podemos fijarnos en la historia reciente para ver cómo les ha ido a otros sitios y plataformas después de cancelar el contenido para adultos, aunque está claro que son las trabajadoras sexuales y los creadores independientes los que peor lo pasan.

OnlyFans: otra plataforma que despegó gracias a las trabajadoras sexuales y después las prohibió

OnlyFans no es, ni mucho menos, la primera plataforma que ha despuntado gracias a las comunidades que crean y comparten contenido sexual antes de prohibir ese material por varias razones. En su mayor parte, estos intentos de saneamiento se realizan para cumplir con las políticas de plataformas aún más grandes, pero como en el caso de OnlyFans, también se han realizado para satisfacer las demandas de las instituciones financieras.

Uno de los ejemplos más conocidos es Tumblr, que prohibió el contenido para adultos y no seguro para el trabajo (NSFW) en diciembre del 2018, como una condición retroactiva de su compra por Yahoo en el 2016, pero también después de que su app fuera prohibida tras descubrirse que había pornografía infantil en el sitio. Esto fue recibido como una traición por los creadores de contenido para adultos, que habían construido comunidades en la plataforma, así como por la comunidad LGBTQ que había prosperado compartiendo también contenido para adultos, según informó Vice. Después de una fuga masiva de usuarios, el sitio se vendió en 2019 por 3 millones de dólares, una pequeña parte de los 1.100 millones de dólares que Verizon pagó para adquirirlo en 2013, según The Verge.

En el mismo año, la tienda online Craigslist cerró su sección de anuncios clasificados, que era una conocida plataforma para organizar intercambios y encuentros eróticos para adultos, incluido el trabajo sexual, un movimiento que Craigslist hizo en respuesta a la aprobación de las controvertidas legislaciones FOSTA y SESTA (Fight Online Sex Trafficking Act y Stop Enabling Sex Traffickers Act, respectivamente). Esto cerró otra vía que las trabajadoras sexuales solían usar para coordinarse de forma segura con sus clientes, además de cerrar un espacio de conexión queer, como informó The Washington Post. Otro sitio, Backpage, fue presionado de manera similar para que cerrara en 2019, según Slate.

En el plano financiero, las plataformas de crowdfunding y pago como Patreon y PayPal han congelado fondos o cancelado cuentas utilizadas por trabajadoras sexuales, según The Daily Dot. A lo largo de los últimos años, los bancos han cerrado cuentas de estrellas porno, como lo hizo Chase en 2014, según informó Buzzfeed, que fue uno de los incidentes más llamativos de instituciones financieras que vetan a los creadores de contenido para adultos. Cuando los escritores de relatos románticos y eróticos fueron prohibidos en sus plataformas en 2012 por PayPal, el servicio de pago echó la culpa a Visa y Mastercard, quienes escurrieron el bulto a las regulaciones del gobierno federal, escribió Engadget.

OnlyFans es solo la última de una larga lista de plataformas en línea que restringen y prohíben el contenido para adultos y el trabajo sexual en la última década. Si bien Internet ha cambiado durante ese tiempo, está cada vez más hecha a medida por un puñado de corporaciones gigantescas de las industrias de contenido, servicios y financieras, en lugar de creadores de contenido y consumidores.