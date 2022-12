OnePlus ha compartido unas imágenes oficiales del OnePlus 11, así como una nueva fecha de lanzamiento

Tenemos nuevas noticias sobre el OnePlus 11 (opens in new tab): la compañía ha anunciado que su próximo buque insignia será presentado por primera vez en China el 4 de enero, y además, ha compartido fotos oficiales del móvil, en las que lo podemos ver en dos colores.

Esta información ha sido compartida en la red social china Weibo (opens in new tab) (y compartido por Engadget (opens in new tab)), por lo que lo más probable es que este evento de lanzamiento sea más bien solo para el país natal de OnePlus, aunque dicho esto, el dispositivo será igual cuando se lance a nivel global.

Como ya os contamos hace poco (opens in new tab), OnePlus anunció que el lanzamiento global del OnePlus 11 será el martes 7 de febrero, y ese día conoceremos el día exacto en el que lo podremos comprar en el resto del mundo, así como los precios. Sea como sea, como decimos, para conocer los detalles del móvil sólo habrá que esperar hasta el 4 de enero.

Especificaciones

OnePlus ha compartido unas cuantas especificaciones, características e imágenes promocionales del OnePlus 11 en su página de Weibo (opens in new tab). De hecho, nos ha dado tantos detalles que ya queda poco que desvelar en los eventos de presentación.

Como era de esperar, el chip que equipará será el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, y por otro lado, la memoria RAM partirá de 12GB (lo que quiere decir que la memoria mínima ha sido aumentada respecto al OnePlus 10 Pro (opens in new tab), el cual partía de 8GB).

En cuanto al aspecto del teléfono, las imágenes oficiales coinciden con los renders filtrados que hemos podido ver previamente. OnePlus afirma que se trata de un "diseño estético inspirado en los agujeros negros" (según el traductor de Google), con un gran módulo de cámaras en su parte trasera.

El pistoletazo de salida de los móviles de 2023

Si contamos el evento de lanzamiento de China del 4 de enero como la presentación oficial del OnePlus 11, entonces será el primer lanzamiento de buques insignia del 2023. Ser el primero tiene su parte buena, pero también es verdad que le da a los demás fabricantes un tiempo adicional para pulir y desarrollar sus nuevos dispositivos.

Según los últimos rumores (opens in new tab), esperamos ver el Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) el miércoles 1 de febrero. Ese día se presentarán tres móviles: el Galaxy S23 estándar, el S23+ y el S23 Ultra.

Por otro lado, el Google Pixel 8 (opens in new tab) no se espera hasta octubre de 2023, ya que es por esas fechas cuando la compañía suele lanzar sus buques insignia. Dicho eso, es posible que Google lance antes su primer móvil plegable (opens in new tab), junto con el teléfono de gama media Pixel 7a (opens in new tab).

El iPhone 15 se enfrentará a los buques insignia de Android. Si Apple sigue su calendario habitual, veremos los nuevos iPhone 15 (opens in new tab) en algún momento de septiembre, y ya hemos escuchado que veremos una mejora notable en las cámaras, y que algunos modelos de la gama podrían venir con botones táctiles en estado sólido.

Por último, el Xiaomi 13 (opens in new tab) fue presentado en China a mediados de diciembre, pero no esperamos que se lance en España hasta alrededor de marzo.