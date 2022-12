OnePlus 11: anunciada la fecha de lanzamiento - Junto con algunas características y una imagen oficial

Tras el breve vídeo (opens in new tab) de avance que OnePlus publicó como parte de su evento de aniversario, ahora la compañía ha compartido cuál será la fecha de lanzamiento de su próximo buque insignia, el OnePlus 11, así como algunas características y una imagen oficial.

El lanzamiento mundial del OnePlus 11 5G será el 7 de febrero de 2023.

Como ya os contamos (opens in new tab), la compañía prometió hace unos días que estamos a punto de ver un "futuro líder en rendimiento" que "desafiará muchas imposibilidades en la industria".

Ahora, con la nueva nota de prensa oficial, conocemos algunos detalles más.

El evento de presentación se llamará "Cloud 11", y lo celebrarán en Nueva Delhi (India). Según afirma la compañía, "el nombre del evento refleja el compromiso de la marca para 2023: ofrecer un nivel de tecnología y rendimiento mejorados para optimizar la experiencia de los usuarios".

Por otro lado, OnePlus ha afirmado que "su próximo smartphone traerá de vuelta dos características muy queridas por sus usuarios". Sigue leyendo para saber cuáles son.

¿Qué nuevos detalles ha revelado el anuncio?

Si bien es cierto que no es que OnePlus haya revelado demasiadas especificaciones del OnePlus 11, sí que nos han dicho un par de cositas.

Por un lado, la compañía ha confirmado que su próximo buque insignia contará con el clásico interruptor para las alertas de OnePlus, conocido como "Alert Slider", que es una de las características de los móviles que más aprecian los fans de la marca. Este controlador físico del sonido permite cambiar rápidamente entre el modo silencio, vibración y sonido del teléfono, sin necesidad de desbloquear la pantalla.

Por otro lado, podremos vuelve la asociación de OnePlus con la mítica compañía de cámaras Hasselblad, ya que ha ayudado a desarrollar las cámaras del OnePlus 11. La compañía promete que esto hará que podamos disfrutar de "una calidad de fotografía superior y con gran nitidez".

Si bien estos son detalles que ya nos había revelado el vídeo de avance que la compañía compartió en Weibo (opens in new tab) hace un par de días con motivo de su aniversario, hay otra cosa que este anuncio sí que nos ha aclarado.

Veréis, tal y como os contamos en nuestro artículo dedicado al OnePlus 11 (opens in new tab)y a todo lo que se sabe sobre él, las distintas filtraciones no se ponían de acuerdo en cómo se llamaría el próximo buque insignia. Recordemos que este 2022 la compañía no ha lanzado un OnePlus 10 estándar, ya que solo lanzó el OnePlus 10 Pro (opens in new tab) a principios de año, y luego hubo un OnePlus 10T (opens in new tab)... pero ni rastro del estándar.

Ahora, sabemos que la nueva gama OnePlus 11 sí que contará con un móvil que no tiene el "Pro" en su nombre, aunque lo que todavía no está claro es si llegará solo, o si en 2023 volveremos a la misma estrategia de nombres que vimos en 2021 y en años anteriores, con un estándar y un Pro que lleguen a la vez.

Por lo demás, la imagen que ha compartido OnePlus, y que podéis ver en la portada de este artículo, nos muestra poca cosa. Más que nada, vemos ese nuevo módulo de cámaras que será circular en el OnePlus 11, y que cuenta con tres cámaras.

El OnePlus 11 5G no llegará solo

Por último, cabe comentar que el OnePlus 11 no será lo único que la compañía presente el 7 de febrero, ya que también será el lanzamiento de los OnePlus Buds Pro 2, unos auriculares que según la compañía "ofrecerán una experiencia de audio completa y de calidad estéreo insuperable".

Pete Lau, CEO de OnePlus, ha querido compartir las siguientes palabras junto con el anuncio de la fecha de lanzamiento: "Impulsados por nuestra cultura de comunidad y co-creación, esta vez traemos al mercado productos que ofrecen una experiencia rápida y fluida de un nivel superior para emocionar a nuestros usuarios".

"El OnePlus 115G, los OnePlus Buds Pro 2 y el resto de nuevos productos estarán equipados con la tecnología más avanzada para ofrecer una experiencia sobresaliente a nuestros usuarios", ha añadido.