El OnePlus 11 se deja ver por primera vez en un avance oficial

El equipo de OnePlus ha celebrado en China su noveno aniversario, y como parte del evento, han mostrado el primer avance oficial del próximo OnePlus 11 (opens in new tab), su buque insignia, cuyo lanzamiento esperamos a principios de 2023.

Aunque en el vídeo (opens in new tab) (que ha compartido GSMArena (opens in new tab)) no podemos ver el móvil al completo, sí que podemos ver su gran módulo de cámaras trasero, que viene con el nombre de la mítica compañía de cámaras Hasselblad grabado (estas compañías se han asociado en los últimos años).

Puedes ver el vídeo de avance pinchando aquí (opens in new tab).

Una traducción aproximada de la publicación de OnePlus en la red social china Weibo sugiere que estamos a punto de ver un "futuro líder en rendimiento" que "desafiará muchas imposibilidades en la industria". Ya veremos qué significa eso exactamente.

Una compañía, dos marcas

Durante el evento de aniversario, hablaron mucho sobre la reciente fusión entre OnePlus y Oppo. Al parecer, Oppo está invirtiendo mucho dinero en productos de OnePlus como parte de una estrategia de "marca dual" para la empresa en el futuro.

Eso significa que los teléfonos Find y Reno de Oppo seguirán lanzándose junto con los móviles de OnePlus, aunque está por ver cómo de diferentes serán los dispositivos.

Ya hemos escuchado un montón de rumores y filtraciones sobre el OnePlus 11, incluyendo unos renders (opens in new tab) que muestran el teléfono en negro y verde. OnePlus suele lanzar sus buques insignia en los primeros meses del año, pero el avance solo dice que el OnePlus 11 "saldrá a la venta pronto".

Nuevo año, nuevo OnePlus

El primer teléfono OnePlus debutó en 2014, y en los inicios de la compañía, su objetivo era simple: vender móviles con especificaciones y calidad de construcción muy similares a los buques insignia de gama alta, pero a un precio que era significativamente más bajo que los iPhones y Galaxy del mercado.

Con el paso del tiempo, OnePlus se ha ido alejando poco a poco de esa estrategia, lanzando teléfonos más caros, a la vez que ha seguido comercializando la serie OnePlus Nord (opens in new tab), que ofrece a los compradores de móviles de gama media una mejor relación calidad-precio a un precio más bajo.

Ahora que la fusión con Oppo ya está completada, es una oportunidad para OnePlus de reiniciar, y decidir exactamente lo que quiere ofrecer con sus teléfonos de gama alta. El OnePlus 10 Pro (opens in new tab) lanzado en 2022 ofrecía una experiencia mayoritariamente excelente a un precio razonable, aunque tenía sus puntos débiles.

Por todo lo que hemos oído hasta ahora sobre el OnePlus 11, parece que tendrá el acabado (opens in new tab) y las especificaciones necesarios para enfrentarse a cualquier cosa que Apple, Samsung o Google tengan planeada para 2023, pero como siempre, el precio va a ser crucial para su éxito.