OnePlus 11 tendrá un acabado cerámico y 16GB de RAM según los rumores

El OnePlus 11 es uno de los principales móviles insignia que se esperan en 2023, y tenemos nueva información sobre lo que podría traer el teléfono cuando llegue al mercado.

Según el conocido filtrador Digital Chat Station (compartido por Pocket-lint), el OnePlus 11 tendrá un marco metálico con un cuerpo de cerámica, mientras que la memoria RAM aumentará hasta los 16GB (frente a los 12GB que tenía el OnePlus 10 Pro).

Según la misma fuente, el OnePlus 11 será uno de los primeros teléfonos en contar con el tipo de almacenamiento interno UFS 4.0, que ofrece el doble de velocidad para los datos que la actual tecnología UFS 3.1.

Demanda y contrademanda

Sin dudas estas serían mejoras interesantes y notables para la próxima generación del buque insignia de OnePlus, aunque el acabado cerámico ya lo habíamos visto en el OnePlus X y en otros modelos de la marca Oppo (que ahora se ha fusionado con OnePlus).

Como es habitual con este tipo de rumores, no podemos saber a ciencia cierta si esta información es correcta, ya que no está confirmada de forma oficial, y además, todavía es pronto. Si bien la fuente es fiable, los planes pueden cambiar haciendo que la información inicial termine siendo errónea. Otro filtrador que suele acertar en sus predicciones es el periodista tecnológico Max Jambor, y este afirma que el OnePlus 11 no contará con un cuerpo de cerámica.

Sin embargo, Jambor está de acuerdo con el rumor del UFS 4.0, por lo que parece que OnePlus está dispuesto a incluir toda la tecnología de vanguardia que pueda en su próximo producto de gama alta. Se espera que el teléfono se lance en los primeros meses de 2023.

Los planes de OnePlus para el 2023

OnePlus no ha sido muy consistente en sus lanzamientos de teléfonos en los últimos años, debido a varios factores como la pandemia global, la fusión con Oppo y todo lo demás que ha estado sucediendo, y eso significa que no estamos muy seguros de lo que pasará en 2023.

A lo largo de 2022, la compañía ha lanzado el OnePlus 10 Pro, el OnePlus 10T, el OnePlus Nord 2T y el OnePlus Nord CE 2.

No ha habido un OnePlus 10 estándar este año, por razones que no tenemos muy claras. Quizás OnePlus consideró que el apelativo Pro tenía más peso, o quizás pensó que su calendario de lanzamientos de móviles ya estaba demasiado saturado este 2022.

Pero en 2023, la situación podría invertirse: según Max Jambor, esta vez habrá un OnePlus 11 estándar, pero no un OnePlus 11 Pro, aunque el teléfono "estándar" aparentemente tendrá componentes "Pro" en su interior.