OnePlus 10T: todo lo que sabemos hasta ahora

Hemos escuchado hablar sobre distintos próximos móviles de OnePlus que podrían lanzarse en 2022, entre los que destacan el OnePlus 10 estándar (opens in new tab) (aunque la compañía anunció en su momento que no lo lanzarían (opens in new tab)) y el OnePlus 10 Ultra (opens in new tab). Pero ahora, parece que es posible que no veamos ninguno de esos dos modelos, sino que el próximo buque insignia sea el OnePlus 10T.

Este teléfono parece que será algo inferior que el OnePlus 10 Pro (opens in new tab), por lo que podría ser como un modelo OnePlus 10 estándar, pero con otro nombre. Sin embargo, las filtraciones sugieren que en algunos aspectos, como la velocidad de carga, e incluso el chip, el OnePlus 10T podría superar al Pro.

A continuación, hemos reunido todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre el OnePlus 10T, e iremos actualizando este artículo conforme vaya habiendo novedades.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del próximo móvil de gama alta de OnePlus

Del próximo móvil de gama alta de OnePlus ¿Cuándo sale a la venta? Probablemente más avanzado este 2022

Probablemente más avanzado este 2022 ¿Cuánto costará? Posiblemente algo menos que el OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T: fecha de lanzamiento y precio

Tal vez lo primero que hay que comentar es que OnePlus ha confirmado a través de la red social china Weibo (opens in new tab) que lanzará un teléfono con el chip Snapdragon 8+ Gen 1 (que es el que se rumorea para el OnePlus 10T) en el tercer trimestre de 2022, lo que todavía no sabemos al 100% es si ese móvil será el OnePlus 10 Ultra, o el OnePlus 10T (opens in new tab), o qué, pero sugiere que tal vez el OnePlus 10T podría salir en el tercer trimestre (es decir: julio, agosto o septiembre).

Por otro lado, un filtración que hubo respecto a la fecha de lanzamiento apunta a que el OnePlus 10T saldrá en julio, aunque a nosotros nos parece pronto para un modelo "T", por lo que apostaríamos más bien por agosto o septiembre.

Todavía no hay rumores sobre cuánto podría costar el móvil, pero la misma fuente ha afirmado que costará algo menos que el Pro, que parte de 909€ en España.

Lo cierto es que hay cierta incertidumbre sobre cómo podría posicionarse el OnePlus 10T en la gama; según las especificaciones filtradas, es inferior que el OnePlus 10 Pro en unos aspectos, y mejor en algunos otros. Por otro lado, algunos rumores sugieren que el OnePlus 10T podría tratarse realmente del OnePlus 10 estándar, mientras que otras informaciones afirman que en realidad será como un OnePlus 10 Ultra, en cuyo caso, podría tener un precio más alto que el OnePlus 10 Pro.

El OnePlus 10 Pro podría seguir siendo el móvil más caro de la compañía. (Image credit: Future)

OnePlus 10T: hablemos del tema del nombre

El OnePlus 10T es una elección de nombre un poco extraña, ya que normalmente las versiones "T" son versiones mejoradas de los modelos estándar de la gama insignia de la compañía. Por lo tanto, ya que este año no ha habido un OnePlus 10 estándar, tampoco debería haber un OnePlus 10T.

Pero claro, siguiendo la misma lógica no debería haber un OnePlus 10 Pro (¿para qué ponerle el Pro detrás, si es el único que hay?)… y sin embargo sí que lo hay.

Aun así, una fuente ha sugerido que no está claro si se llamará 10T o 10, por lo que podría ser que al final ese teléfono sea el propio OnePlus 10 (estándar),

Pero la mayoría de las filtraciones recientes solo hablan de un OnePlus 10T, y no hay que olvidar que OnePlus anunció que no habría un modelo estándar (opens in new tab). Por otro lado, el conocido filtrador Max Jambor (opens in new tab) ha dicho específicamente que el OnePlus 10T 5G es el "nombre definitivo del próximo y único otro teléfono de la gama insignia de OnePlus que habrá este año."

También se puede enfocar de otra manera, y es que hay cierta lógica en que llamen a este móvil OnePlus 10T: tal vez sea una manera de diferenciar ese teléfono del OnePlus 10 Pro, para no meterlo como parte directa de la gama, ya que se lanzará bastantes meses después. Por otro lado, si finalmente se lanzara a finales del tercer trimestre o principios del cuarto, serían las mismas fechas en las que tradicionalmente se ha lanzado la línea "T" de OnePlus, como el OnePlus 8T (opens in new tab) (pero no hay que olvidar que en 2021 no hubo un OnePlus 9T, ya que fue cancelado (opens in new tab)).

OnePlus 10T: diseño y pantalla

Una gran filtración sobre el OnePlus 10T ha revelado un montón de detalles sobre las especificaciones, y también ha incluido imágenes, de forma que hemos podido echar un vistazo al posible diseño del teléfono.

A continuación te dejamos una de esas imágenes. Como puedes ver, se aprecia un módulo de cámaras trasero enorme, que se extiende por todo lo ancho de la parte trasera del dispositivo, aunque las lentes no ocupan todo ese área, sino que están como alineadas a la izquierda. Por delante, vemos una pantalla plana con bordes bastante finos y un pequeño hueco para albergar la cámara selfie.

En el borde derecho, se aprecia el botón de encendido y el controlador de volumen, aunque no vemos el típico control deslizante para las alertas típico de OnePlus. Eso sí, hay que tener en cuenta que estas imágenes al parecer se basan en los primeros prototipos del teléfono, por lo que pueden no ser precisas al 100%.

(Image credit: @HeyitsYogesh / @onsitego)

La misma fuente también ha revelado que el OnePlus 10T tendrá aparentemente una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120Hz; características que coinciden con las que afirmó otro filtrador (opens in new tab), que si bien dijo que se trataba del OnePlus 10 estándar, lo cierto es que las especificaciones son exactamente iguales, por lo que claramente están hablando del mismo teléfono.

Según esta información, parece que el diseño y la pantalla del OnePlus 10T supondrán un pequeño paso atrás respecto al OnePlus 10 Pro, ya que este tiene una pantalla curva QHD + y los marcos son más finos.

OnePlus 10T: cámara y batería

Hablemos de las cámaras. Según una filtración, el OnePlus 10T cuenta con tres lentes en su parte trasera. La principal es de 50MP y tiene estabilización de imagen óptica (OIS), y vendría acompañada de una ultra gran angular de 16MP y una lente macro de 2MP. Esta fuente también ha afirmado que el móvil será capaz de grabar vídeos 4K con hasta 60fps. Por delante, afirma que habrá una cámara selfie de 32MP capaz de grabar en 1080p a 30fps.

Estas especificaciones de cámara ya las habíamos escuchado antes (opens in new tab), por lo que es posible que estén en lo cierto.

Dicho esto, una tercera fuente ha sugerido unas especificaciones de cámara algo distintas (opens in new tab), ya que según esta, la cámara principal de 50MP f/1.8 vendrá acompañada de otros dos sensores, uno de 8MP y otro de 2MP, y que la cámara frontal será de 16MP.

Respecto a la batería, las tres fuentes coinciden, y han dicho que tiene una capacidad de 4.800mAh y que soportará carga rápida a 150W. Eso es mucha potencia, y la velocidad de carga es muy rápida, de hecho, supera los 80W del OnePlus 10 Pro. Eso sí, parece que el OnePlus 10T no contará con carga inalámbrica.

OnePlus 10T: especificaciones y características

Respecto al chip que equipará el OnePlus 10T, hay ciertas dudas, ya que las filtraciones (opens in new tab) apuntan a dos procesadores distintos; unas afirman que será el Snapdragon 8+ Gen 1 y otras dicen que será el Dimensity 9000.

Ambos son chips de gama alta, y el de Snapdragon sería incluso mejor que el que lleva el OnePlus 10 Pro, ya que es la versión mejorada del mismo.

Lo cierto es que parece más probable que el chip sea finalmente el primero que hemos dicho, el Snapdragon 8+ Gen 1, ya que es lo que afirman la mayoría de las filtraciones (opens in new tab).

Por otro lado, hemos escuchado (opens in new tab) que en el OnePlus 10T podrás elegir entre 8GB y 12GB de RAM, y entre 128GB y 256GB de almacenamiento, y que el sistema será Android 12 con la capa de personalización OxygenOS 12.

Por último, parece que el OnePlus 10T contará con un lector de huellas dactilares incrustado en pantalla y altavoces estéreo, aunque esas son cosas con las que ya contábamos.