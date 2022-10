NVIDIA aclara los requisitos de la fuente de alimentación para sus nuevas GPU RTX 4000 - Y estos son nuestros consejos

NVIDIA ha aclarado las dudas que había respecto a los requisitos de sus nuevas tarjetas gráficas RTX 4000 (opens in new tab) en relación a la fuente de alimentación, como respuesta a lo que la compañía ha descrito como un "aumento de las preguntas" sobre la compatibilidad con las próximas GPU de nueva generación.

La respuesta rápida para aquellos que se preocupan por si necesitan comprar una nueva fuente de alimentación que sea compatible, en el sentido estricto, es que no deben deben preocuparse: no es necesario tener un nuevo modelo de fuente ATX 3.0 con conectores de alimentación PCIe 5.0 (conocidos como 12VHPWR).

Las actuales fuentes de alimentación ATX 2.0 seguirán funcionando bien con cualquier modelo de NVIDIA RTX 4000, aunque, dicho esto, obviamente la fuente de alimentación debe ser lo suficientemente potente como para mover estas potentes gráficas (al igual que pasa con cualquier modelo de GPU).

NVIDIA ha contestado a todas estas cuestiones en forma de una sección de preguntas y respuestas (opens in new tab) dentro de su página web, donde NVIDIA nos recuerda que con las GPU Lovelace de nueva generación se suministra un adaptador de corriente que permite conectar las nuevas gráficas a fuentes de alimentación ATX 2.0.

Ahora bien, como hemos dicho, hay que contar con la potencia necesaria para cubrir los requisitos de estas nuevas tarjetas gráficas. Entonces ¿cuáles son exactamente? Pues NVIDIA ha estipulado que los propietarios de la RTX 4090 (opens in new tab), que es la más exigente, deberán tener una fuente de alimentación de al menos 850W. Para la RTX 4080 de 16GB, el requisito es de 750 W, y en el caso de la RTX 4080 de 12GB la potencia necesaria es ligeramente inferior: 700 W.

Pero no os olvidéis de los matices respecto a esta potencia necesaria

Tal y como señala NVIDIA, estas demandas de energía de las nuevas GPUs no difieren mucho de las de los modelos RTX 3000 de la generación anterior, que son 750W para las RTX 3090 y 3080. Dicho eso, obviamente el nuevo buque insignia RTX 4090 necesita un poco más de potencia. Sin embargo, parece que ofrecerá un salto bastante grande en el rendimiento en relación con el consumo de energía adicional.

Cabe señalar que los requisitos de la fuente de alimentación no son tan sencillos como parecen a primera vista. No hay que olvidar que la cosa se complica porque es posible que necesites más potencia dependiendo del resto de componentes de tu PC: la gráfica no está sola... Sobre todo en el caso de la CPU, hay que tener en cuenta que los procesadores tienen sus propios requisitos de potencia, sobre todo los más potentes. Por ejemplo, el procesador Alder Lake más rápido de Intel, el i9-12900KS, puede consumir alrededor de 240W a máxima potencia, lo que no es tanto como lo que necesitan las nuevas gráficas de NVIDIA, pero sí que es una cantidad que sigue siendo muy alta y hay que tener en cuenta.

En general, lo que debes pensar es que en este tema es mejor pecar de precavido, que quedarse corto. Por cierto, hablando de eso, queremos señalar que incluso las fuentes de alimentación que tienen la misma potencia pueden ser de diferente calidad. Sería absurdo que gastes todo el dinero que cuesta una tarjeta gráfica NVIDIA de gama alta, y luego seas tacaño a la hora de comprar la fuente de alimentación y te compres la más barata que haya con la suficiente potencia. Te recomendamos que te compres una fuente de calidad, de una marca de confianza, ya que será más fiable y estable en su rendimiento. La fuente de alimentación es un componente muy importante que juega un papel crucial en el funcionamiento de tu ordenador, por lo que merece la pena que gastes un poquito más en ella, y no vayas a lo barato.

Por otro lado, te recomendamos que no te compres una con la potencia justa para cubrir los requisitos, sino que dejes un poco de margen, y esto es más importante que nunca si vas a usar una gráfica tan potente. Diríamos que ese margen sea de unos 100W adicionales, por encima de la potencia mínima necesaria. De esta manera, estarás blindado ante imprevistos y no te quedarás cojo en este sentido.

Por último, queremos mencionar que NVIDIA también ha aclarado cosas sobre el polémico tema del correo electrónico filtrado de PCI-SIG (la organización que supervisa la especificación PCI Express, entre otras cosas) que hizo que la gente se preocupara de que pudiera haber un riesgo potencial con las fuentes de alimentación ATX 2.0 al usarlas con adaptadores 12VHPWR.

Al parecer, este problema se encontró en el pasado, en la fase de creación de prototipos, pero ya se ha resuelto. NVIDIA ha señalado: "confirmamos que se trataba de un problema aislado con un conector prototipo de un proveedor específico, y el proveedor ha resuelto el problema desde entonces".