No Man's Sky llegará a Nintendo Switch

(Crédito de imagen: Hello Games)

No Man's Sky, el increíble universo sandbox generado procedimentalmente, llegará a Nintendo Switch.

Anunciado como parte del último Nintendo Direct, No Man's Sky en Switch parece ser un port completo del ambicioso juego. Si es así, será un trabajo impresionante por parte del desarrollador Hello Games. El universo del juego no solo es inmenso, lleno de planetas, plantas y vida salvaje únicos, sino que el juego admite estilos de juego muy diferentes.

Cuando No Man's Sky se lanzó originalmente, era un mundo de ciencia ficción interesante para explorar, pero parecía un poco escaso en cuanto a actividades. Era un juego de supervivencia en un mundo automatizado. Los fans quedaron decepcionados y Hello Games recibió muchas críticas de los gamers. Sin embargo, en los años transcurridos desde entonces ha habido grandes mejoras, añadiendo elementos como la construcción de bases, monturas, un multijugador completo y mucho más.

Hello Games afirma que No Man's Sky se lanzará en Switch con los cinco años de actualizaciones. Será un logro muy impresionante tenerlo funcionando en la portátil de Nintendo.

No Man's Sky saldrá en Switch este verano.