Nintendo lo hace oficial: la Switch Pro 4K no está en camino (al menos de momento)

Con el anuncio de la Nintendo Switch OLED, muchos gamers vieron frustradas sus ilusiones de que la compañía iba a poner a la venta una versión 'Pro' de esta consola portable, pero eso no quita que la gente no siguiera pensando que al final llegaría.

Un artículo de Bloomberg afirmó que 11 compañías de videojuegos distintas tenían acceso a un kit de desarrollo que contaba con soporte para 4K, que es una de las características más rumoreadas para la supuesta Switch Pro, pero ahora Nintendo, una vez más, y a través de un tuit, ha tirado por tierra esas esperanzas.

La cuenta oficial de Twitter de Nintendo ha publicado una repuesta directa al artículo de Bloomberg que afirmada lo que acabamos de contar, y han escrito que querían "dejar claro que ese informe no es verídico" y que las afirmaciones de que "se están suministrado herramientas para impulsar el desarrollo de juegos para Nintendo Switch con soporte 4K" son falsas.

Y más tajante todavía: en una respuesta a su propio tuit, Nintendo ha declarado abierta y concisamente que "no hay ningún modelo nuevo planeado, que no sea la Nintendo Switch - Modelo OLED, que se lanzará el 8 de octubre de 2021".

Como podéis ver, si bien la primera afirmación podía ser un poco ambigua en cuanto a que, si bien ya no se están suministrando dichas herramientas para soporte 4K, tal vez lo hubieran hecho en el pasado, en el segundo tuit queda bien claro (a no ser que nos estén ocultando algo) que definitivamente no están trabajando en ninguna Nintendo Switch Pro, ni que la tienen planeada.

Análisis: Arrieros somos, y en el camino nos encontraremos

Si nos tomamos al pie de la letra el tuit de Nintendo, nos resulta algo difícil de creer lo que ha afirmado la compañía. Porque "no tener planeado" es mucho decir; otra cosa es que no sea a corto plazo, o que todavía no esté en desarrollo... pero en algún momento, aunque sea lejano, habrá un nuevo modelo de Switch, y lo normal sería que alguna idea tengan en mente.

Creemos que posiblemente se refieran a que se han hecho evaluaciones de viabilidad y se han propuesto ideas, pero que con lo de "no tener planeado" se refieren a que ninguno de esos conceptos se ha convertido en un proyecto concreto y específico.

Por otro lado, fijándonos en la segunda parte de la afirmación, con lo de "ningún modelo nuevo", esto podría indicar que sí que habrá una nueva consola que sea más potente, pero que tal vez no se llame "Switch"... ¿podría esto significar que Nintendo planea un rival para la PlayStation 5 y para la Xbox Series X?

La última posibilidad que vemos, y tal vez sea la más probable, es que lo que ha afirmado Nintendo en este tuit sea una "pequeña mentirijilla". ¿No sería una estrategia de marketing que la gente pensara que no hay ninguna otra consola nueva en el horizonte de cara al lanzamiento de la Nintendo Switch OLED la semana que viene? Al fin y al cabo, en caso contrario los consumidores podría decidir esperar al siguiente modelo.

Pero, ¿cómo quedaría la compañía si finalmente lanzan una nueva consola dentro de un año, después de haber afirmado que no tenía ninguna planeada? ¿Habría reproches?

También cabe mencionar que, respecto a lo que ha afirmado Bloomberg, si bien es cierto que sus fuentes son anónimas, la información habla de 11 compañías distintas, y nos parece algo difícil de creer que haya 11 empleados de distintas empresas que hayan hecho la misma afirmación si es falsa.

Sea como sea, estamos seguros de que en los próximos días habrá más declaraciones respecto a este tema, y por supuesto, os iremos lo contando.

