Netflix cancela la serie Resident Evil tras una sola temporada

Netflix ha cancelado este viernes su adaptación televisiva de Resident Evil, y muchos han respirado aliviados.

La serie no se ciñe al canon del juego, y utiliza el lore más como inspiración que como hoja de ruta. Quizá por eso ha obtenido una puntuación de 3,9 en IMDB (opens in new tab), lo que refleja la respuesta mayoritariamente negativa de muchos fans acérrimos de la franquicia de juegos de Capcom Resident Evil, que debutó en PlayStation en 1996.

En una exclusiva de Deadline (opens in new tab), se ha anunciado que el popular servicio de streaming ha decidido no renovar la serie de acción y terror después de que su primera temporada no consiguiera interesar a muchos espectadores.

(Image credit: Netflix)

Un sabor amargo

El sábado, el actor Lance Reddick, que interpretó al icónico villano y peso pesado de la Corporación Umbrella, Albert Wesker, publicó en su cuenta de Twitter un sentido mensaje (opens in new tab) a los seguidores de la serie.

"A pesar de los haters y los trolls, quería dar las gracias a todos los fans que vieron la serie, que entendieron lo que estábamos haciendo, y que realmente les encantó, porque hay un montón de vosotros", dijo en un breve vídeo en su cuenta de Twitter.

A continuación, dio las gracias al director de la serie, Andrew Dabb, a sus compañeros de reparto y a "los ejecutivos de Netflix que creyeron en la serie".

A raíz de esto, los fans de Wesker y del legado que aportó a Resident Evil estarán encantados de saber que se ha anunciado la fecha de estreno del capítulo del Proyecto W de Dead By Daylight.

El 30 de septiembre, el juego de terror asimétrico añadirá a Wesker a su lista de sanguinarios asesinos mientras los jugadores eligen un bando y luchan por escapar (o por sacrificarse) en los dominios de La Entidad.

