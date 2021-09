Netflix acaba de lanzar el tráiler de una de sus nuevas grandes películas

Netflix acaba de lanzar el tráiler de No mires arriba, una nueva comedia oscura sobre científicos que intentan salvar la Tierra de su destrucción inminente.

La trama gira entorno a dos astrónomos poco profesionales que intentan advertir a la humanidad sobre la llegada de un meteorito, y el reparto cuenta con la participación de grandes estrellas de cine (muchísimas, tratándose de un servicio de streaming), con Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio como protagonistas. De hecho, es la primera vez que DiCaprio protagoniza una película original de Netflix.

En el tráiler, que solo dura un minuto, también aparece Meryl Streep como presidenta de los Estados Unidos y Jonah Hill como su principal ayudante, ambos interpretando a figuras del gobierno aburridas de tener que presenciar otra reunión sobre que "el mundo se está acabando". Además, también aparecen escenas intercaladas de forma rápida que muestran a otros miembros del reparto, entre los cuales se incluyen Tyler Perry, Timothee Chalamet, Ariana Grande y Cate Blanchett.

Esta nueva entrega cómica del cine de catástrofes está encabezada por el escritor y director Adam McKay (La gran apuesta y El reportero: La leyenda de Ron Burgundy), quien cuenta con múltiples nominaciones a premios importantes y destaca como cineasta de prestigio en estos momentos.

No mires arriba llegará a algunos cines el 10 de diciembre, es decir, a finales de este año, y se lanzará en Netflix dos semanas después, el 24 de diciembre.

Una versión diferente del cine de catástrofes

El cine de catástrofes, a menudo, presenta protagonistas que le hacen frente al miedo y gobiernos que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para luchar contra la amenaza inminente del fin del mundo. No obstante, después de haber visto el tráiler, parece que No mires arriba no es ese tipo de película, desde luego.

El tráiler empieza con Leonardo DiCaprio como científico en mitad de un ataque de pánico, lo cual supone una reacción mucho más realista al descubrir que el mundo se está acabando. Sin embargo, en lugar de que las fuerzas del mundo se unan tras el descubrimiento de un desastre inminente, los dos astrónomos protagonistas se ven obligados a revolucionar los medios de comunicación para alentar a los gobiernos a actuar.

La película todavía no se ha estrenado, de modo que no sabemos si será bien recibida o no esta interesante versión del cine de catástrofes, pero lo que está claro es que estamos deseando que llegue el 24 de diciembre.