Microsoft por fin arregla el vergonzoso fallo de las impresoras de Windows 11, pero ¿es demasiado tarde?

Microsoft oficialmente ha dado como resuelto un frustrante fallo de las impresoras, y aquellas personas que tenían bloqueada la actualización a Windows 11 22H2 debido al problema de compatibilidad estarán sin duda encantadas de oírlo.

Puede que recuerdes este molesto error que surgió a finales de septiembre del 2022, y que obligaba a las impresoras a volver a su configuración por defecto. Por defecto, muchas características importantes no estaban disponibles (impresión a doble cara, resoluciones más altas, y tal vez incluso el color), lo que, obviamente, podría ser un obstáculo importante.

La buena noticia es que, tal y como descubrió Neowin (opens in new tab), Microsoft marcó oficialmente el problema como resuelto hace apenas unos días (18 de noviembre). De hecho, la salvaguarda que bloqueaba los dispositivos que podían encontrarse con este fallo se eliminó hace una semana, permitiendo así que esas máquinas se actualizaran a Windows 11 22H2, aunque todavía podría pasar algún tiempo hasta que la actualización llegara.

En este momento, sin embargo, cualquier máquina con una impresora conectada que podría ser presa de este error debería ser capaz de seguir adelante y actualizar a 22H2 con éxito sin esperar.

Microsoft observó (opens in new tab): "Cualquier impresora que siga afectada por este problema debería resolverse automáticamente durante la actualización a Windows 11, versión 22H2".

Sin duda, es un camino difícil

Esto ha sido un camino un poco difícil para aquellos con una impresora afectada que desean actualizar a Windows 11 22H2, por supuesto, ya que el error ha permanecido durante bastante tiempo. Como se ha señalado, fue hace dos meses cuando nos llamó la atención por primera vez, por lo que no ha sido una solución rápida.

Con un montón de preguntas sobre la prevalencia de los errores de Windows 10 en el pasado, y ahora Windows 11 aparentemente continúa con una preocupante cantidad de problemas en términos de garantía de calidad, todo el asunto no es una gran mirada para Microsoft. Sí, hemos tocado este tambor muchas veces, pero seguiremos haciéndolo mientras errores como este fallo relacionado con la impresora (u otros fallos como el bloqueo del Explorador de archivos o la ralentización de los PC con Windows 11) sigan apareciendo con demasiada frecuencia para nuestro gusto.

Si has estado sufriendo a manos de un bug en el trabajo con el último sistema operativo de Microsoft, asegúrese de revisar nuestra guía para resolver problemas comunes con Windows 11 (opens in new tab).